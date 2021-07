El pasado fin de semana se ha dado por concluida la última edición del Festival de cine de Cannes, uno de los encuentros imprescindibles en el calendario del séptimo arte. Además de presentarse las películas que en breve veremos en los cines, Cannes se diferencia de otros festivales por su impresionante alfombra roja donde cada año se dan cita actrices y otras celebrities luciendo lo último en moda, joyería, maquillaje y peluquería.

Después de un año de parón debido a la pandemia, el calendario de eventos que se nos presenta en el horizonte da vértigo. ¿Quién no tiene una (o varias) invitaciones de boda para los próximos meses? Si necesitas inspiración para saber elegir tu outfit, nada mejor que echar un vistazo a la alfombra roja de Cannes para poder descubrir vestidos, colores, complementos o tejidos que puedes incorporar a tu look.

En este festival podrás encontrar de un solo vistazo las mejores tendencias para el verano, tanto en moda como en belleza. Desde Vozpópuli hemos elegido a diez invitadas que nos sirven de musas perfectas para tomar prestado de ellas algunos elementos de sus impresionantes looks de alfombra roja. Si siempre has soñado con lucir como una celebrity, ahora ha llegado el momento perfecto.

1) Paz Vega

Para una boda de verano, nada mejor que elegir un diseño cómodo y fresco pero que mantenga intacta la elegancia. El vestido elegido por Paz Vega para Cannes, diseñado por Elie Saab, es un ejemplo perfecto de cómo conseguirlo. El modelo está realizado en un delicado tejido de lentejuelas que se entremezclan con transparencias y el resultado es una imagen con la sensualidad justa.

Paz Vega en el Festival de Cannes con vestido de Elie Saab Gtres

Ante un vestido tan impresionante, lo mejor es hacer como la actriz sevillana y apostar por un look beauty sencillo con un estudiado aspecto desaliñado. En su caso se ha elegido un recogido bajo con raya central que deja al aire algunos mechos ondulados y que da un aspecto de lo más juvenil.

2) Ester Expósito

Ester Expósito es otra de las españoles que más aplausos ha despertado con su paso por la alfombra roja del Festival de Cannes por su look espectacular de Etro para el que era necesario un maquillaje que estuviese a la altura. Para lograrlo, la actriz ha confiado en productos de la firma Charlotte Tilbury para conseguir un make up discreto que hace destacar sus facciones naturales.

Ester Expósito en la alfombra roja de Cannes Gtres

El maquillaje se inspira en el bronceado de los años setenta. Para conseguirlo, es necesario un producto que el que se logre hidratar el rostro pero sin añadir un efecto graso ni brillos. Después el foco queda dividido entre la mirada, con un buen trabajo de contorno de ojos y corrector, y la boca para la que se ha recurrido a un tono natural con un toque de gloss del mismo color que hace aumentar el volumen de los labios.

3) Nieves Álvarez

Nieves Álvarez nos tiene malacostumbrados a lucir siempre perfecta y la alfombra roja de Cannes no iba a ser una excepción. Tal es así que nos es imposible elegir un solo look de la modelo en el festival y te traemos dos de sus outfits para que te sirvan de inspiración. ¿Sigues pensando que el negro no es un color idóneo para ir de boda? Es una idea que poco a poco hay que ir desterrando de nuestras cabezas.

Dos de los estilismos lucidos por Nieves Álvarez en su paso por el Festival Gtres

Un secreto para aumentar varios grados la elegancia de un vestido es elegir un escote asimétrico. Dejar al descubierto un hombro puede convertir a un vestido básico en un diseño inolvidable. Si además, como la presentadora de FlashModa, destacas la asimetría con un lazo en el hombro, estarás enfatizando el resultado.

4) Carla Bruni

Cuando elegimos un vestido no sólo debemos de elegir un escote que nos siente bien, es también muy importante otros detalles como el largo de la falda o sus aberturas. Carla Bruni se sumó en Cannes a la tendencia de las rajas vertiginosas para lucir pierna en este diseño de Celine con un impresionante tejido de pedrería.

Carla Bruni en Cannes vestida por la firma Celine Gtres

Otra de las lecciones que nos da Bruni es la elección de unos complementos perfectos como son una sandalia plateada con un clutch a juego. Se trata, sin duda, de una pareja de básicos que podrás lucir con un sinfín de modelos porque encajan con todo tipo de colores.

5) Marta Lozano

La influencer Marta Lozano ha visitado el Festival de Cannes y ni su estilismo ni su maquillaje han pasado desapercibidos. Su make up, realizado con productos de Dior Make Up, se ha basado en potenciar su bronceado intensificando su efecto con polvos de sol. Como contrapunto, se han aplicado puntos de luz que aportan vitalidad a su rostro sobre la zona 'T', la punta de la nariz y el párpado móvil con un iluminador.

La influencer Marta Lozano en la alfombra roja de Cannes Gtres

Uno de los secretos, tanto para una alfombra roja como para cualquier otro evento, es realizar un maquillaje que se mantenga intacto por más tiempo para lo que es indispensable preparar la piel antes del maquillaje. ¿El broche final? El uso en las mejillas de colorete para conseguir un efecto ruborizante.

6) Maggie Gyllenhaal

Un vestido será perfecto cuando te siente como un guante. Y como una imagen vale más que mil palabras, nos basta esta foto de Maggie Gyllenhaal en Cannes para confirmarlo. El vestido está diseñado por Versace y el color es una elección ideal porque es muy favorecedor para un tono de piel tan claro. Además el juego del tejido a base de plisados hace que se ajuste a cada curva de la actriz.

La actriz Maggie Gyllenhaal vestida por Versace en Cannes Gtres

En este caso, merece la pena que nos fijemos en las joyas. Para poder marcar la diferencia con ellas es importante que apostemos por pendientes diferentes y originales. Los earcruffs o la cascada de piercing son muy buena opción.

7) Andie MacDowell

En el caso de mujeres con una cierta edad, como la actriz Andie MacDowell, es muy importante que el diseño del vestido disimule ciertas zonas de la anatomía a las que el paso de los años pasa factura. Una de las áreas más críticas son los brazos, por ello es fundamental decantarse por modelos que tengan una marca corta o francesa. Sin embargo, una elección de este tipo no tiene por qué resultar menos elegante o juvenil.

Andie MacDowell en el Festival de Cannes Gtres

La actriz además es un claro ejemplo de que las canas están de moda. Lejos de disimularlas, MacDowell las luce con orgullo acompañadas por un peinado con su rizo natural. Incluso se puede decir que llega a potenciarlas con un maquillaje muy sencillo y con una mirada marcada por los tonos metalizados.

8) Marion Cotillard

La francesa Marion Cotillard nos tiene acostumbrados a lucir siempre perfecta y, jugando en casa, no podía defraudar en el Festival de Cannes. Su maquillaje, en esta ocasión, buscaba una imagen natural con un toque afrancesado en el que destacase la piel y la anatomía facial de la actriz. Para ello se ha recurrido a productos de Chanel, firma para la que Cotillard se ha convertido en la nueva embajadora.

La actriz francesa Marion Cotillard en la alfombra roja del Festival Gtres

Su make up está protagonizado por una base de tonos naturales y se consigue un extra de frescura gracias a toques de iluminador y unos labios que son el resultado de la mezcla de dos tonos diferentes de labial. Para los ojos se ha buscado una estética suave con sombras en tonos marrones, beige y ciruelas, todo ello bajo unas cejas perfectamente perfiladas.

9) Rosamund Pike

¿Hay un color más favorecedor que el rojo? Creemos que no y es que funciona igual de bien tanto para rubias como para morenas. La actriz Rosamund Pike es una de las últimas confirmaciones con un vestido de Dior que aúna varias de las grandes tendencias de la temporada como los volúmenes oversize del tul o las aberturas laterales.

La actriz Rosamund Pike vestida por Dior Gtres

Sin embargo, este look nos trae una recomendación más y es la importancia que hay que darle siempre a las espaldas. Un bonito escote trasero, como el que luce la actriz británica, captará todas las miradas y te convertirá en la invitada más envidiada del evento.

10) Bella Hadid

Cuando piensas en el estilismo que puedes llevar a una boda, u otro tipo de eventos, siempre buscas estar elegante, guapa y acorde al entorno. Pero también hay veces que lo que desearías sería eclipsar a todo el mundo, incluso a la propia novia, y convertirte en la verdadera protagonista de la fiesta.

Bella Hadid vestida por Jean Paul Gaultier para el Festival de Cannes Gtres

Si en las próximas citas de tu calendario de eventos nace en ti esa necesidad, nada mejor que dejarte inspirar por este asombroso look que lució Bella Hadid en Cannes y que viene firmado por Jean Paul Gaultier. Sin duda, uno de los estilismos que dejan huella para la posteridad.

La próxima vez que te encuentres en un callejón sin salida a la hora de elegir un estilismo para un evento, ya sabes que analizar las últimas alfombras rojas puede ser una de las mejores fuentes de inspiración para acertar.