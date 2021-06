Hoy en día la mujer busca productos de maquillaje que sean funcionales, es decir, que tengan diferentes usos y propiedades y sean fáciles y rápidos de aplicar para conseguir un look diario perfecto. Con esta nueva corriente, si hay un cosmético que nunca debe faltar en un neceser es el corrector borrador, esa varita mágica que disimula como por arte de magia muchas de las imperfecciones del rostro.

Es natural que se haya convertido en uno de los grandes top ventas dentro del mundo de la belleza porque es uno de los productos más recomendados entre las mujeres por sus resultados milagrosos. ¿Quién no tiene alguna imperfección que borrar cada mañana? Los borradores hacen desaparecer al instante los más habituales como las ojeras o las bolsas del contorno de ojos pero también otros problemas estéticos como granos, cicatrices o manchas.

Dentro del mundo de los borradores existe una amplia variedad de productos entre los que poder elegir. Nos encontramos con distintos colores, diferentes formas de aplicación o texturas. Para saber elegir el idóneo para cada mujer, lo más importante es saber identificar el tono de piel.

Si aún no utilizas correctores en tu rutina habitual de maquillaje... ¡ya es hora de empezar! Para ayudarte, desde Vozpópuli te vamos a dar las nociones básicas que debes saber sobre los borradores, cómo usarlos de la manera más efectiva y algunos ejemplos de los mejores productos que puedes encontrar en el mercado.

El corrector borrador de maquillaje

El objetivo de los correctores de maquillaje es disimular diferentes imperfecciones de la piel. Lo más habitual es utilizarlo para las ojeras, pero además puede sernos útil para cubrir imperfecciones más pequeñas como cicatrices, manchas o acné.

Aplicación de corrector sobre la ojera Dana Perfumerías

Para poder conseguir un maquillaje perfecto lo más importante es trabajar con un rostro impoluto y es por eso que usar bien el borrador es fundamental. Es uno de los primeros productos que se usan dentro de la rutina de maquillaje y es igual de imprescindible tanto para maquillajes naturales de diario como para un make up especial de fiesta.

Lo fundamental es saber elegir el tipo de corrector para cada caso. Lo primero es conocer el tono que mejor le va a tu tipo de piel y después identificar las imperfecciones que queremos borrar porque no todos los correctores son igual de eficaces. Si nuestro problema son las ojeras, conviene elegir un corrector con una textura líquida y fina, capaz de cubrir pero sin marcar las arrugas o líneas de expresión. Sin embargo, si lo que queremos es disimular un granito, utilizaremos una versión más gruesa y en crema.

¿Para qué sirve un borrador?

Aunque ya hemos dado unas pinceladas, lo mejor es empezar por el principio y saber en primer lugar qué resultados podemos lograr con el uso de los borradores. Desde Maybelline nos anuncian que existe hasta un total de 10 funciones en un único producto de maquillaje

Borra las ojeras : difumina las marcas que aparecen alrededor de tus ojos.

: difumina las marcas que aparecen alrededor de tus ojos. Borra las imperfecciones : cubre cicatrices y marcas de granitos en solo una pasada.

: cubre cicatrices y marcas de granitos en solo una pasada. Borra las manchas : olvídate de las rojeces y las manchas oscuras de cualquier zona de tu rostro.

: olvídate de las rojeces y las manchas oscuras de cualquier zona de tu rostro. Contornea tu rostro : utiliza el tono más oscuro y aplícalo según la técnica del contouring para acentuar y marcar algunas zonas de tu rostro.

: utiliza el tono más oscuro y aplícalo según la técnica del contouring para acentuar y marcar algunas zonas de tu rostro. Ilumina : de la misma forma, aplica un tono más claro en puntos estratégicos de tu rostro que aporten puntos de luz.

: de la misma forma, aplica un tono más claro en puntos estratégicos de tu rostro que aporten puntos de luz. Pre-base de párpados : utilízalo sobre el párpado para igualar el tono antes de aplicar tus sombras.

: utilízalo sobre el párpado para igualar el tono antes de aplicar tus sombras. Define las cejas : aplica debajo del arco de la ceja para definir su forma.

: aplica debajo del arco de la ceja para definir su forma. Ilumina el lagrimal : remata tu look de ojos aplicando el corrector en el lagrimal a modo de iluminador.

: remata tu look de ojos aplicando el corrector en el lagrimal a modo de iluminador. Pre-base de labios : utilízalo a toques sobre los labios a modo de pre-base. Esto facilitará que resalte más el labial.

: utilízalo a toques sobre los labios a modo de pre-base. Esto facilitará que resalte más el labial. Corrector de labios: si al aplicar tu labial te has salido un poco del contorno de los labios, puedes utilizar el borrador para corregirlo sin necesidad de desmaquillarte y comenzar de nuevo.

¿Cómo utilizar el borrador?

Aunque lo mejor es leer las recomendaciones de cada producto, hay una serie de líneas generales de cómo se deben usar los correctores. La gran duda a la que nos enfrentamos es saber si se debe aplicar antes o después de la base. Nuestro consejo es hacerlo después ya que con la base de maquillaje muchas veces se difuminan algunas imperfecciones por lo que estaremos ahorrando tiempo y producto. Eso sí, si tienes muchas zonas que cubrir con el borrador, lo mejor es recurrir a un producto más grueso y utilizarlo antes y luego cubrir el resto del rostro con base para unificar el tono.

Mujer utilizando un corrector de maquillaje Maybelline

Para ocultar las ojeras elegiremos un tono de borrador que sea uno o dos tonos más claros que el tono natural de la piel. Aplicaremos tres puntos de producto en el contorno de ojos y luego difuminamos hacia afuera con el aplicador, con los dedos o recurriendo a una brocha.

SI lo que queremos es borrar manchas u otras imperfecciones, el tono de corrector que tenemos que elegir debe de ser idéntico al de nuestro tono de piel. En estos casos se aplica directamente sobre el detalle que queremos borrar y luego se difumina de la misma manera que en el caso de las ojeras.

El truco para conseguir un resultado efectivo es fijarlo con polvos

Pero no basta con elegir un buen tono de borrador y aplicarlo de la manera correcta. El truco final para conseguir un resultado efectivo es fijarlo con polvos para que el resultado no desaparezca. ¡Cuidado con la caducidad! Los correctores son uno de los cosméticos donde hay que tenerlo más en cuenta para que sigan siendo efectivos. Es muy sencillo saber si tenemos que jubilar el corrector porque, pasada su fecha, notaremos un cambio de color, un olor diferente y hasta una consistencia distinta.

Algunos de los mejores correctores del mercado

El Borrador de Maybelline New York es un corrector fluido que borra ojeras, bolsas e imperfecciones al instante con una cobertura completa y uniforme. Cuenta con un suave aplicador patentado que está recubierto por miles de microfibras que corrigen y alisan las patas de gallo además de garantizar un resultado preciso que no se reseca ni se cuartea. Es uno de los productos más vendidos en nuestro país y una de las causas es que aúna corrector y tratamiento antiedad en un solo gesto.

El Borrador. PVP: 7.99€ Maybelline

More Than Concealer de L´Oréal apuesta por un aplicador de gran tamaño y su fórmula elástica proporciona 24 horas de cobertura extra con un acabo muy natural. Podrás utilizarlo para camuflar de forma impecable bolsas, ojeras e imperfecciones localizadas, pero también se puede aplicar sobre todo el rostro para lograr un control total de la piel. Se encuentra disponible en 12 tonos así que es capaz de adaptarse a cualquier color de piel.

Corrector infalible. PVP: 12.95€

La Biosthetique nos presenta Glow Base con una suave textura en gel que facilita su aplicación y mejora la fijación. Este producto disimula pequeñas imperfecciones cutáneas y proporciona una tez completamente uniforme y llena de luminosidad. Todo ello se debe a su complejo natural de principios activos que protege e hidrata la piel, proporcionándole además firmeza y elasticidad. Al mismo tiempo, la vitamina E y A y los filtros UV protegen contra el envejecimiento prematuro de la piel.

Glow Base. PVP: 39€ La Biosthetique

Lock-It Concealer Crème de KVD es un corrector cremoso con una alta cobertura instantánea y una duración de 24 horas. Consigue un acabado uniforme y además resulta hidratante, algo ideal para la delicada zona de los ojos. Sin embargo, lo que le hace único es que pone a disposición del cliente una de las más amplias gamas de colores del mercado que llega a incluir hasta un borrador blanco puro que puede mezclarse con otros para crear un tono exclusivo y customizado.

Corrector Lock It. PVP: 26.99€ (de venta en Sephora) KVD Beauty

Bioderma nos propone su Sebium Gloval Cover, un tratamiento con color que cubre como un maquillaje mientras trata de forma duradera granitos y puntos negros. Además en su tapa incorpora un corrector verde sólido para tapar todo tipo de imperfecciones rojas.

Sebium Global Cover. PVP: 19.95€ Bioderma

Conceal & Blend de Technic es un corrector en formato stick que corrige imperfecciones y cubre las ojeras. Contiene una esponja que permite una fácil aplicación y un difuminado más preciso. Es uno de los mejores productos si quieres utilizar el borrador para llevar a cabo un contouring.

Corrector Conceal Blend. PVP: 1.99€ (de venta en Primor) Technic

El corrector de Equivalenza es una fórmula "3 en 1" porque funciona como prebase, borrador y base de maquillaje consiguiendo un tono uniforme sin imperfecciones y con efecto luminoso en solo una aplicación y con un único producto. Además su textura fluida y vegana es resistente al agua y cuenta con protección frente al sol.

Corrector Better Skin. PVP: 11.95€ Equivalenza

El corrector de la casa Avon cubre con un acabado suave la apariencia de ojeras y otras imperfecciones mientras potencia la hidratación de la piel. Es un producto cremoso, no graso, que está enriquecido con vitaminas A y E.

Corrector Color Trend. PVP: 4.50€ Avon

El corrector The Etherealist Super Natural Concealer de Kevyn Aucoin es una de las propuestas que hay que aplicar antes de la base de maquillaje para cubrir áreas especialmente difíciles como ojeras, rojeces y demás imperfecciones de la cara. Su cobertura es total y, gracias a su tono amelocotonado, puede usarse en todo tipo de pieles.

Corrector de tono melocotón. PVP: 30€ (de venta en Abanuc) Kevyn Aucoin

Original Liquid Mineral es el corrector de la firma Bare Minerals y es un producto borrador en textura cremosa y ligera que además funciona como antiarrugas. Proporciona una cobertura de las ojeras y otras imperfecciones con un acabado natural y luminoso que dura todo el día sin apelmazarse. Tiene una composición vegana con un 90% de ingredientes de origen natural y cuenta con un amplio abanico de 17 tonos distintos para todos los tipos y tonos de piel.

Corrector Original Liquid Mineral. PVP: 21.50€ (de venta en Primor) Bare Minerals

Essence nos recomienda Skin Lovin´concealer como corrector para las pieles más sensibles que necesiten ocultar manchas, rojeces y ojeras. El secreto se encuentra en que su fórmula también nutre la piel gracias a que cuenta con aloe vera hidratante.

Corrector Skin Lovin´. PVP: 3.59€ Essence

Suit Of Armor Go Undercover Concealer de Teeez es un corrector en formato gel cremoso que corrige y difumina pequeñas imperfecciones de la piel y unifica el tono hidratando e iluminando delicadamente la piel. También es perfecto para el 'contouring' ya que cuenta con un sorprendente poder para mezclarse de forma natural con tu piel.

Corrector Suite of Armor. PVP: 23€ (de venta en Druni) Teeez

El corrector de la marca Madara es capaz de ocultar las ojeras, las imperfecciones y el enrojecimiento logrando un acabado húmedo de larga duración gracias a que cuenta con ácido hialurónico hidratante dentro de su formulación.

Corrector The Concealer. PVP: 20€ Madara

Light Diffusing de W7 es un corrector iluminador líquido con el que podrás difuminar las imperfecciones de tu rostro obteniendo un tono de piel homogéneo y uniforme. Tiene una consistencia delicada y cremosa con partículas que reflejan la luz para conseguir un aspecto más radiante.

Corrector Light Diffusing. PVP: 2.99€ (a la venta en Primor) W7

¿Conocías y utilizabas correctores borradores en tu rutina habitual de maquillaje? Si no era así, ahora que los has descubierto no puedes seguir prescindiendo de ellos.