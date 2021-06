Desde hace algunas semanas se venía hablando del estado de salud de José Ortega Cano que se había visto debilitado en los últimos meses y a raíz de la emisión del documental de Rocío Carrasco. Sin embargo, en los últimos días hay una gran preocupación por las informaciones que ha dado su familia, a las que se ha sumado unas imágenes en las que se le veía muy débil anímicamente y con evidentes problemas de movilidad lo que hizo saltar las alarmas.

Ahora ha sido su mujer, Ana María Aldón, la que ha confirmado la delicada situación en la que se encuentra el torero, padre de su hijo José María, y de Gloria Camila y José Fernando, que adoptó durante su matrimonio con Rocío Jurado.

La mujer de Ortega colaboradora de 'Viva la vida' desveló en el programa que presenta Emma García que su marido será intervenido de urgencia tras "habérsele encontrado algo", confesó.

Ana María sobre la salud de José Ortega Cano: "Han encontrado algo y hay que operar"

La diseñadora explicó que José se había sometido a un tac coronario hace unos días y al obtener unos resultados que no eran del todo buenos, tendrá que pasar por el quirófano. "Los resultados no son muy favorables. Han encontrado algo y hay que operar. Será el próximo martes" señaló la exconcursante de 'Supervivientes'.

Aldón explicó que la intervención quirúrgica se le practicará de forma preferente pero no quiso dar muchos más datos. "Estamos preocupados porque no sabemos qué le van a hacer, solo que le tienen que hacer un cateterismo pero no sé qué ha pasado... cuando vean el daño que hay... No sé lo que ha podido ocurrir, él es muy callado, no da preocupación. Esperemos que puedan solucionar el problema que haya", manifestó mostrando una gran preocupación.

Sin embargo, en ningún momento Ana María ha querido detallar qué anomalía le han detectado a su marido.