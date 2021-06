Nuria Roca, de 49 años, ha causado una gran preocupación por su estado de salud después de que la colaboradora de 'El hormiguero' publicara el sábado una foto desde el hospital, mostrando su mano con una vía puesta.

Junto a esta foto, la presentadora y mujer de Juan del Val publicó este mensaje: "Buenos días… esta semana ha sido un tanto complicada… la fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado… pensé que aguantaba pero no he podido llegar a Canarias este fin de semana… Ayer tuvimos que suspender nuestro estreno en La Palma con todo vendido y lo mismo hoy y mañana en Tenerife…".

Roca se sentía muy apenada por el público que había comprado la entrada para ver la obra de teatro en la que trabaja: "Pediros disculpas a todos los que teníais ya vuestra entrada para disfrutar de 'La Gran Depresión' con Antonia San Juan y conmigo. En breve estamos por allí para devolveros con creces la usencia y agradeceros la comprensión… ".

También mandó un mensaje de agradecimiento a sus compañeros y equipo: "Aprovecho para dar las GRACIAS a mi compañera Antonina, qué suerte tenerte “mi sielo”. A mi gran director Félix Sabroso por tenerme presente todo el rato y quererme… A Vanessa por estar siempre al pie del cañón y por tanto cariño… y a Ayoset y al equipo de Acelera Producciones por vuestra entrega y amor… sois los mejores!!! Y yo una suertuda por teneros! P.D:… no es grave, un poco de reposo, seguir las pautas médicas y en un par de días a full", escribió muy animada.

Nuria Roca publica un mensaje y foto desde el hospital Instagram

Nuria Roca: "Estoy bien y en casa recuperándome de una infección"

La publicación provocó un gran revuelo y una avalancha de mensajes de sus fans que le preguntaban qué le había pasado, muy preocupados, así que al final decidió explicar el motivo de su ingreso y tranquilizar.

"Aquí y ahora. Buenos días a todos… y mil millones de gracias por los mensajes… la verdad es que con la foto del hospital lo único que quería era agradecer al equipo del teatro su entrega y al público su incondicionalidad pero quizá parecía más alarmante que otra cosa", comenzó diciendo.

Nuria Roca explicó al día siguiente qué problema de salud le había llevado al hospital: "Estoy bien y en casa recuperándome de una infección un poco más fuerte de lo normal, nada grave, de verdad… es más, creo que hoy me iré a comer una paella, que eso seguro que me recupera! GRACIAS! Que tengáis un gran domingo!!!".

Si la presentadora valenciana continúa recuperándose según lo previsto, la veremos próximamente en 'El hormiguero', con Pablo Motos, que seguramente le preguntará por lo ocurrido y también podrá seguir con las funciones de teatro previstas el próximo sábado, 19 de junio, y domingo, 20.

Nuria Roca envía mensajes de agradecimiento a sus fans Instagram

Nuria Roca presentará un nuevo programa en La Sexta

Además, Nuria Roca será la presentadora que sustituirá a Cristina Pardo. La Sexta dejará de emitir ‘Liarla Pardo’ y apostará por un ‘magazine tradicional’ para la misma franja horaria, el domingo por la tarde, según han señalado fuentes de Atresmedia a ‘El Mundo’.

El programa estará producido por Atresmedia y Cuarzo. Aún se están definiendo los contenidos pero la política no tendrá tanto peso como en el anterior. Su estreno se prevé para el mes de septiembre.

Este movimiento viene ocasionado por la salida de Mamen Mendizábal del programa ‘Más vale tarde’, tras diez años al frente, para presentar otro programa del que aún no se sabe nada. Quienes sustituirán a la periodista serán Cristina Pardo e Iñaki López. De ahí que hayan buscado otra persona para el hueco que deja Pardo, también colaboradora de ‘El hormiguero’ como Nuria.

Estos cambios de presentadores y programas se deben a que La Sexta quería renovar su parrilla. Por el momento se desconoce quién se hará cargo de ‘La Sexta noche’.

Por su parte, Nuria Roca tiene también aún pendiente el estreno del concurso ‘Family Feud’ de Antena 3, que podría ser en verano o ya después de este. Además seguirá colaborando en ‘El hormiguero’.