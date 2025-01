El millonario patrimonio de Ágatha Ruiz de la Prada que podría peligrar tras su polémica con Lolita

Ha pasado ya más de una semana desde que unas desafortunadas palabras de Ágatha Ruiz de la Prada desataran la polémica. Un comentario comparando su vida con la de los gitanos, que llevó a Lolita Flores a estallar en redes sociales. Algo que ha generado un intenso debate entre las protagonistas, con los platós de televisión como escenario.

“Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero totalmente desmantelada” señaló Ágatha Ruiz de la Prada durante una entrevista en ‘Fiesta’. Unas desacertadas palabras que recibieron contestación por parte de Lolita en sus redes sociales: “Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo, hay gente que desgraciadamente no puede vivir como tu porque no tiene trabajo, gitanos o payos. La verdad, te consideraba una mujer íntegra, veo que no, que decepción”.

Durante los siguientes días, Ágatha Ruiz de la Prada se disculpó por sus declaraciones, tanto públicamente como directamente con la cantante. Sin embargo, la diseñadora ha asegurado que esta polémica le está pasando factura en su trabajo. Algo que, según señalan, podría poner en riesgo su millonario patrimonio.

Ágatha Ruiz de la Prada acapara todas las miradas tras sus declaraciones sobre los gitanos. Foto: Europa Press

El millonario patrimonio que tiene Ágatha Ruiz de la Prada

“Me hace daño en mi trabajó” aseguró hace unos días Ágatha Ruiz de la Prada, haciendo referencia a la polémica provocada por sus palabras. Una polémica que podría afectar negativamente a su imagen, y con ello a su gran imperio. Así lo asegura la revista ‘Lecturas’ que desvela el millonario patrimonio que tiene.

Según la revista, el entramado financiero de Ágatha Ruiz de la Prada gira en torno a Enjoy & Laught SL, una sociedad de la que dependen sus cuatro empresas y una startup domiciliada en Nueva York. “El total del activo de las compañías que lidera en España suma más de 22,4 millones de euros. Ella es la socia mayoritaria con un 66,67% mientras su hija Cósima tiene el 18,89% y su primogénito, Tristán, ostenta el 14,14%” apuntan.

En los últimos meses, mucho se ha hablado de los supuestos problemas económicos de Ágatha Ruiz de la Prada. Sin embargo, según ‘Lecturas’, solo una de sus empresas, la dedicada “al comercio menor de prendas para vestido y tocado”, presenta pérdidas: “En 2023 dio un saldo negativo de más de 95.000 euros, aun así mejoró el resultado del 2022 que cerró con menos 240.789 euros”.

La diseñadora también cuenta con varias propiedades. Así lo señala la revista, que destaca el local de la calle Villanueva de Madrid en el que Ágatha Ruiz de la Prada tiene su tienda, y que fue adquirido por 3,2 millones de euros. Una propiedad registrada a nombre de la empresa Hot Beach Golf SL, que también tiene inscrita una oficina, en una de las mejores zonas de Madrid, y adquirida por 2,1 millones.

Además, a principios del pasado verano, Ágatha Ruiz de la Prada puso a la venta el espectacular ático que compartió con Pedro J. Ramírez, una propiedad de 705 metros cuadrados y cuatro dormitorios, a la venta por 7,5 millones de euros.

Aseguran que la fortuna de la diseñadora podría peligrar tras su reciente polémica. Foto: Europa Press

El imperio de Ágatha Ruiz de la Prada, en peligro tras su última polémica

“La diseñadora posee un imperio de más de 22 millones de euros, pero sus escándalos amenazan con afectar a su negocio” señala la revista. Algo que hace unas horas confirmaba su director, Luis Pliego, en ‘TardeAR’, donde ha señalado: “La única empresa que tiene pérdidas es la que se dedica a la moda. Es curioso que una diseñadora que tiene empresas y casas heredadas, la empresa que tiene pérdidas sea la que se dedica a la ropa”.

Según ha apuntado el periodista, “ella vive de las licencias. Este jueves va a presentar un carro de la compra que ha hecho con una marca. Ha lanzado mantelería, ropa de niños, vajillas… de todo. Pero los licenciatarios lo que no quieren son polémicas”. Con estas palabras, Pliego desliza la posibilidad de que Ágatha Ruiz de la Prada pueda perder alguno de sus negocios por la última polémica que ha vivido.