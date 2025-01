El monumental enfado de Lolita con Ágatha Ruiz de la Prada y Emma García: “Basta ya de racismo”

Fue el pasado sábado cuando Ágatha Ruiz de la Prada acudió al plató de ‘Fiesta’ para presentar su nuevo libro, ‘Todo por un plan’. Una entrevista que ha revolucionado las redes, aunque no por el motivo que le gustaría a la diseñadora quien, durante su intervención, pronunció unas palabras que han enfadado, y mucho, a Lolita Flores. Unas declaraciones que la cantante no ha dejado pasar, y a las que ha querido responder de manera muy contundente.

Durante su entrevista con Emma García, Ágatha Ruiz de la Prada habló de su nueva vida y de sus planes de cambiar de casa tras poner en venta la espectacular propiedad en la que vivió con su ex, Pedro J. Ramírez. “Me estoy reduciendo, estoy eliminando lo que sobra y necesitaba otra casa. Encontré una muy cerca de la tienda en la que he instalado mi taller, me permite ir caminando hasta allí. Estoy regresando a la manera en la que empecé a trabajar, poniendo el taller en la tienda en la que vendo mis creaciones”.

Así, la diseñadora explicó que se encuentra todavía en proceso de mudanza y que por el momento vive en su casa antigua, aunque en unas complicadas condiciones: “Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero totalmente desmantelada”.

Unas desafortunadas palabras que han enfadado a más de uno, incluida Lolita Flores, que no ha tardado en responder.

Lolita explota contra Ágatha Ruiz de la Prada por sus declaraciones sobre los gitanos

Aunque poco amiga de las polémicas, Lolita Flores no ha podido evitar estallar en redes sociales ante las palabras de Ágatha Ruiz de la Prada. Así, la cantante ha lanzado un contundente mensaje contra la diseñadora, señalando: “Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo, hay gente desgraciadamente que no puede vivir como tu porque no tienen trabajo, gitanos o payos. La verdad, te consideraba una mujer íntegra, veo que no, que decepción”.

En su publicación, Lolita Flores también ha arremetido contra el programa y su presentadora, Emma García, por permitir este tipo de comentarios: “Soy gitana y llevo mi cabeza muy alta, no me gustan esos comentarios ni que una presentadora como Emma García lo deje pasar, ni un programa como ‘Fiesta’ no diga nada y deje ese comentario pasar por alto”.

Para rematar, la cantante ha señalado: “En fin, yo a lo mío, pero a los míos no los compares con tus desastres querida. Comentarios racistas no, a estas alturas no, deberíais disculparos”.

Como era de esperar, en cuestión de segundos, la publicación de Lolita Flores se llenaba de comentarios de apoyo como el de Paco León: “El racismo está en todo, en que ni se dé cuenta de la barbaridad que ha dicho. Que Emma tampoco le señale ofensivo del comentario. Que haya gente que le parezca sacar de contexto el ofenderse”.

Pitingo también se ha sumado a las críticas, y ha escrito: "Ya quisieras vivir como muchas gitanas y gitanos, Ágatha Ruiz de la Prada y tener la vergüenza que tenemos, los valores y el respeto que tú no tienes. Mi madre, tías, abuela, primera, sobrinas... y la gran mayoría de las gitanas vivemos dignamente, con luz, agua, baños, etc... y pibre del que no tenga".

Otro rostro conocido que también ha querido mostrar su apoyo a Lolita y cargar contra Ágatha Ruiz de la Prada ha sido Bárbara Rey, que ha escrito: “Mis amigas gitanas tienen cocina, lavabo, sofá y son muy limpias, si tú estás viviendo así, no estás viviendo como una gitana, estás viviendo como una que no se lava, que no se ducha, que no cocina, ósea, un poco guarrilla más bien, no como una gitana”.

La reacción de Ágatha Ruiz de la Prada tras sus polémicas declaraciones sobre los gitanos

Convertida en el centro de las críticas desde sus desafortunadas palabras, Ágatha Ruiz de la Prada ha reconocido que ha llamado a Lolita y se ha disculpado con ella. Así lo ha explicado la diseñadora en ‘Espejo Público’: “Bueno, lo primero, yo creo que no soy racista; segundo, quiero disculparme a tope con la comunidad gitana porque nada hay en mi vida que me duela más que haberles ofendido. Era todo lo contrario la idea, lo primero que no hay que decirla, le quiero pedir perdón, ya he hablado con Lolita Flores y está todo aclarado".