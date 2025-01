Sorpresa en la Casa Real: aparece una 'gemela' de la Infanta Sofía en Alemania

Dicen que todos tenemos un doble perdido por el mundo, y la Infanta Sofía no iba a ser menos. Las redes han alucinado con el vídeo de una joven en TikTok que es idéntica a la hija de los Reyes Felipe VI y Letizia. La chica, que es afincada en Alemania, guarda un increíble parecido con la pequeña de la Casa Real.

No es IA

Puede parecer inteligencia artificial pero no lo es: el vídeo es real y en él se ve a una joven bailando una canción de Maluma. "¿Es la Infanta Sofía?", se preguntaba muchas usuarios en redes al ver el vídeo viral. Otros decían: "A mí no me convencéis que no es la Infanta Sofía". La doble de la Infanta Sofía es polaca pero vive en Alemania y su nombre es Liara. Su sonrisa y pelo son calcados a los de la pequeña de los Borbones pero evidemente, hay diferencias, como la forma de vestir.

Un vídeo que ha corrido como la pólvora en redes sociales y que confirma la teoría de que todos tenemos un clon en alguna parte del mundo.