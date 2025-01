Sonríe 'La Armada': Alcaraz, Davidovich y Badosa se cuelan entre los 16 mejores del Open de Australia

Tres victorias más en Melbourne. Esperanza no falta. El tenis español sigue brillando en el Open de Australia a escasos metros de llegar al ecuador del torneo. La noche de este viernes, Carlos Alcaraz, Paula Badosa y Alejandro Davidovich lograron un hueco entre los octavos de final del primer Grand Slam de esta temporada. Con sufrimiento de por medio y con alegría al final. Pero todo parece merecer la pena.



Tres años después, 'La Armada' volverá a contar con tres de sus representantes individuales en cuarta ronda. Aquella campaña, 2022, fue testigo de la gran última épica que Rafa Nadal dejó escrita en la historia del tenis. La final contra el ruso Daniil Medvédev sentenció un cuadro en el que también Pablo Carreño (apeado por el italiano Matteo Berrettini) y la propia catalana Paula Badosa (superada por la estadounidense Madison Keys) llegaron a esta misma ronda. ¿Se repetirá la historia?

Carlos Alcaraz, pura energía en la Rod Laver Arena

Carlos Alcaraz sigue mejorando y buscando su versión más competitiva. Esta jueves, el número tres del mundo, logró derrotar al portugués Nuno Borges (6-2, 6-4, 6-7, 6-2) en su debut este año en la mítica Rod Laver Arena. El murciano dejó claro que su objetivo no es otro que levantar el título el próximo domingo 26 de enero.



Tras dos días relegado a la pista Margaret Court, el joven de El Palmar brilló en el escenario principal del Melbourne Park. Su victoria le convierte además en el cuarto jugador en la Era Open en alcanzar 10 victorias en torneos 'major' antes de cumplir 22 años, un selecto club en el que figuran Mats Wilander, Novak Djokovic o Nadal.



El encuentro arrancó con un Alcaraz decidido y agresivo, logrando un temprano break que le permitió dominar el primer set. Borges, actualmente en el puesto 33 del ranking mundial, mostró destellos de calidad, pero no pudo igualar el nivel del campeón español, que cerró el partido con 54 golpes ganadores frente a los 15 de su rival. Sí que le apretó un poco más las tuercas durante la tercera manga, la cual terminó llevándose en el tie-break, pero el español no dio rienda a su esperanza y sentenció al portgués en la cuarta y definitiva manga prácticamente sin despeinarse.



El murciano Carlos Alcaraz sigue con paso firme en el Open de Australia 2025 | EFE



"Extrañaba jugar en la Rod Laver Arena, sobre todo porque la última vez aquí -2024: cuartos de final frente al alemán Alexander Zverev- perdí. Si gano este torneo, me tatuaré un canguro", comentó con humor Alcaraz tras el partido. Ahora, espera al ganador del duelo entre el local Aleksandar Vukic y el británico Jack Draper.

Paula Badosa toca techo en Melbourne

Por su parte, Paula Badosa sigue sonriendo y alzando el puño en el torneo australiano tras derrotar a la ucraniana Marta Kostyuk en un duelo repleto de altibajos (6-4, 4-6, 6-3). Eso sí, la tenista de Begur igualó su mejor actuación oceánica, alcanzando la cuarta ronda por segunda vez en su carrera, tras la hazaña conseguida en el 2022.



El partido no fue fácil para Badosa. Kostyuk, una jugadora con un tenis impredecible, llegó a dominar el primer set 1-3 antes de cederlo por fallos propios. En el segundo parcial, la catalana perdió el rumbo temporalmente, acumulando varios errores no forzados que le terminaron costaron el set y forzando uno más a continuación.



Paula Badosa sufrió ante la ucraniana Marta Kostyuk pero estará en octavos | EFE



El tercer y definitivo rodaje fue una exhibición de calma y solidez por parte de Badosa, mientras su rival, frustrada, llegó a cometer 16 dobles faltas y 52 errores no forzados. Kostyuk incluso terminó el encuentro entre lágrimas de impotencia, reflejo de un partido que estuvo al alcance pero no supo manejar casi en ningún momento.



La próxima rival de Badosa será la vencedora del cruce entre la estadounidense Jessica Pegula y la serbia Olga Danilovic. "Estar en la segunda semana de un Grand Slam es una gran sensación", declaró la española tras su victoria este viernes.

Davidovich se abona a las remontadas épicas