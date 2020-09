Messi anuncia que se queda en el Barça pero mantiene críticas a Bartomeu "al final no terminó cumpliendo su palabra"

Lionel Messi ha comunicado este viernes su decisión de quedarse en el FC Barcelona a través de una entrevista concedida al portal goal.com en su domicilio de Castelldefels.

El anuncio ha llegado horas después de que su padre y representante, Jorge Messi, emitiera un comunicado negando la existencia de una cláusula de rescisión de 700 millones de euros en el contrato del futbolista para abandonar el club azulgrana.

El escrito del padre de Messi, en representación de su hijo, ha llegado como respuesta a un comunicado de LaLiga en el que expresaba su apoyo al FC Barcelona, defendiendo la existencia de esa cláusula y negando así al astro argentino la posibilidad de irse sin el pago de la misma.

La entrevista más esperada

El culebrón del verano ha llegado a su fin y ha sido de mano del propio protagonista. Leo Messi con esta entrevista ha anunciado su decisión tras 10 días de dimes y diretes con club blaugrana.

El astro argentino ha admitido que lleva todo el año manifestando su intención de irse al acabar la temporada, sobre todo a las altas esferas: "Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado". Además Messi en su conversación con Goal.com no dudó en lanzar un 'dardo' al propio Bartomeu: "El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

Messi también tuvo palabras para el proyecto del Barça, el cual cree que "hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas".

"Un drama bárbaro"

La estrella del FC Barcelona también quiso hablar del famoso burofax en la entrevista. Messi lo utilizó como herramienta para oficializar su marcha: "El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada", añadió el atacante a Gol.com.

'La Pulga' admitió que cuando comentó su decisión a su familia supuso "un drama bárbaro" ya que el argentino lleva desde los 20 años en la Ciudad Condal y ahí han nacido sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

El mundo del fútbol en vilo

El mundo del fútbol ha estado a la espera de la decisión de Lionel Messi desde que este anunciara a través de un burofax que quería marcharse del FC Barcelona. Desde ese momento han sido muchas las especulaciones que han rodeado a 'la pulga', entre ellos que se iría gratis, que iba a formar parte del Manchester City, que estaría en la plantilla del París Saint Germain, e incluso, para muchos soñadores, que jugaría en la Juventus con Cristiano Ronaldo. Sin embargo, Messi ha tomado su decisión: quedarse en el club catalán.

El 25 de agosto los seguidores del fútbol quedaron incrédulos ante las noticias que indicaban que la salida de Lionel era inminente. En un abrir y cerrar de ojos el nombre del argentino se convirtió en las palabras más buscadas en distintas redes sociales, y empezaron las hipótesis sobre qué había generado que el seis veces ganador del balón de oro tomara dicha decisión.

El FC Barcelona ha estado atravesando por momentos difíciles en la UEFA Champions League. Las remontadas recibidas frente a la Roma, el Liverpool y la humillante derrota contra el Bayern de Munich han causado descontento en el vestuario culé. A estas derrotas se le suma la mala relación que Lionel Messi tiene con el actual presidente del club, Josep María Bartolomeu, así como la falta de un proyecto en la que 'leo' crea.

Decisión tomada por Lionel Messi

La pulga había decidido acogerse a la cláusula de su contrato que le permite rescindirlo unilateralmente al final de cada temporada. La condición según estipula el contrato, vencía el pasado 10 de junio, aunque Messi había interpretado que la temporada acaba de terminar y por ello es extrapolable a la situación actual.

LaLiga, por su parte, se pronunció acerca del caso y aclaró la situación de la cláusula del astro argentino, dándole la razón al FC Barcelona. "No efectuará el trámite de visado previo de baja federativa al jugador si no ha abonado previamente el importe", reflejaba el comunicado emitido por el ente presidido por Javier Tebas. En dicho documento se aclara que está vigente el acuerdo que Leo firmó en el 2017 por cuatro temporadas, y la cual vence la próxima temporada. Es decir, LaLiga entiende que el jugador tiene una cláusula de rescisión.

El valor de la cláusula de rescisión del argentino es de 700 millones de euros, una cantidad que casi cuatriplica el mayor gasto que se ha realizado por un jugador (Kylian Mbappe por 180M) en la historia del fútbol. El Machester City era el club que sonaba con mayor fuerza para contar en su plantilla con Lionel Messi, no solo por su poderío económico, sino también, por la amistad que el jugador tiene con el actual director técnico de los 'citizens', Pep Guardiola. No obstante, el elevado precio de la cláusula del argentino, sumado a los reglamentos que rigen el Fair Play Financiero, hicieron del fichaje de 'la pulga' un hecho imposible.

Lionel Mesi se quedará en el FC Barcelona al menos hasta que finalice su contrato en el 2021. El máximo goleador histórico de los blaugranas buscará aumentar sus registros al menos por un año más, Actualmente, cuenta con los siguientes números:

731 partidos oficiales

16 temporadas

33 títulos

6 balones de oro

6 botas de oro

513 victorias (70%)

59.336 minutos

633 goles (521 zurda, 88 derecha, 22 cabeza, 1 mano, 1 pecho)

(521 zurda, 88 derecha, 22 cabeza, 1 mano, 1 pecho) 254 asistencias

77 tarjetas

0 expulsiones

Según informa Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, más conocido como 'MisterChip', el FC Barcelona ha anotado 9.866 goles desde su fundación. Lionel Messi ha marcado 633, lo que significa un 6,42% del total, sumándole sus asistencias, 'la pulga' ha participado directamente en 887 anotaciones (8,99% del total). Estos números reflejan que Messi es reponsable directo de 1 de cada 11 goles marcados por el FC Barcelona en toda su historia.