Arranca la 'era Hamilton' en Ferrari: "No podría estar más orgulloso de poder hacer realidad este sueño"

Lewis Hamilton ha dado el primer paso en su esperado capítulo con Ferrari, uno de los equipos más icónicos en la historia de la Fórmula 1. Este lunes, el piloto británico llegó al cuartel general de la Scuderia en Maranello, Italia, marcando oficialmente el inicio de su "nueva era" vestido de rojo. "Hoy se cumple un sueño que he tenido toda mi vida", afirmó con entusiasmo tras un intenso día de presentaciones y actividades.



La joranda comenzó a primera hora de la mañana con Hamilton llegando al complejo itálico. Allí fue recibido por el director del equipo, Fred Vasseur, y el CEO de Ferrari, Benedetto Vigna. La resto incluyó un recorrido por el circuito de pruebas de Fiorano, donde se realizaron las tradicionales fotos inaugurales junto a un Ferrari F40, el "supercoche favorito" del piloto, según detalló la escudería en un comunicado.



A pesar de la llovizna que marcó el ambiente, Hamilton no dejó que el clima empañara la emoción del momento. "Hay días que sabes que recordarás para siempre y hoy es uno de ellos. Llevar el rojo de Ferrari es un honor que siempre soñé alcanzar y no podría estar más orgulloso de hacerlo realidad", expresó el piloto.



La agenda continuó con una visita a las instalaciones de Fiorano y una reunión con Piero Ferrari, vicepresidente de la compañía e hijo del fundador, Enzo Ferrari. Posteriormente, Hamilton participó en un programa de inmersión total que incluyó encuentros con todos los departamentos de la escudería, un paso crucial para integrarse al equipo de manera efectiva. Según la planificación, el trabajo se intensificará en los próximos días con reuniones técnicas y sesiones informativas.



El piloto británico de F1, Lewis Hamilton posando con un Ferrari F40 | FERRARI



Hamilton también tuvo palabras de agradecimiento para quienes hicieron posible su llegada a Ferrari: "Estoy increíblemente agradecido a John Elkann, Benedetto Vigna, Fred Vasseur y a todos en Ferrari por confiar en mí y permitirme formar parte de esta familia". Además, expresó su compromiso con el equipo y los fanáticos: "Estoy decidido a aportar todo lo que tengo para ayudar al equipo, a la organización y a los aficionados. Estoy emocionado por lo que viene", aseguró Hamilton al respecto.



Por último, cabe resalta que el piloto británico, que ostenta siete títulos mundiales en la Fórmula 1, encara este nuevo desafío con el objetivo de devolver a Ferrari al máximo nivel competitivo. "Este es un nuevo capítulo en la historia de este equipo emblemático. Estoy impaciente por empezar a trabajar con un grupo de personas tan talentosas e inspiradoras. Ojalá y ganar muchos títulos juntos", concluyó Hamilton.