Brecha entre los constitucionalistas por la invitación de SCC a la reconciliación

Fernando Sánchez Costa, presidente de la mayor entidad catalana que defiende la unidad de España, ha ofrecido dar una salida al independentismo catalán, en plena lucha interna y con la frustración en máximos. El máximo dirigente de SCC ha hecho suyas algunas de las viejas reivindicaciones de nacionalistas, independentistas y catalanistas e incluso entre constitucionalistas, como es pedir más transferencias de competencias para la Generalitat y al resto de Comunidades Autónomas.

Costa se refiere a algunos mecanismos de financiación, como la gestión de algunos impuestos, la responsabilidad de Cataluña en el Gobierno de España y la gestión de Cercanías. Todo para contrarrestar los mantras difundidos por los propios separatistas. "Si el dinero está en Madrid, la culpa siempre es de Madrid. Por lo tanto, es bueno asumir responsabilidad aquí", ha asegurado.

"Las personas somos seres de sentido y tú a dos millones de personas no les puede decir: 'No, lo que has hecho no tiene ningún sentido durante seis años. El 'procés' independentista, todas tus movilizaciones, todo esto no ha valido para nada'. Eso no lo puedes decir porque no va a ser aceptado y no puede ser asumido ni psicológica ni políticamente", fueron sus palabras exactas en una entrevista a Europa Press. "no se puede decir solo un 'no' a la reivindicación de dos millones de personas que habrá sido más o menos inducida o provocada por el poder, pero que es real", había afirmado. En numerosos medios el "solo" fue eliminado, así como otras partes fundamentales para entender exactamente cuál es la hoja de ruta iniciada ahora.

Estas declaraciones han sido fuentes de fuertes críticas venidas de otras asociaciones constitucionalistas, como S'Ha Acabat!, formada por la entidad de jóvenes de SCC. La nueva ruta de SCC sigue la mismas pautas fijadas por el expresidente de SCC Josep Ramon Bosch, quien ha pedido generosidad al Estado con los políticos independentistas.

"No puedes decir 'no' a dos millones de personas", se refería Sánchez Costa sobre los independentistas. Para S'Ha Acabat, "claro que se puede" decir "no a dos millones de personas equivocadas". "Nosotros nacimos para decirles S'HA ACABAT! (¡Se acabó!)", apuntan.

"No puedes decir "NO" a 2 millones de personas pero sí puedes mandar a paseo a 5 millones de personas. El discursito de los niños mimados nacionalistas de PP y PSOE nos ha llevado a donde estamos", ha afirmado la diputada Noemí de la Calle. "Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo", ha comentado.

Otros van más lejos y comparan el constitucionalismo con Winston Churchill y a los independentistas con los nazis. "No puedes decir no a 90 millones de Alemanes...", escriben en foros y redes. Otros llegan a acusar a SCC de tener infiltrados separatistas entre sus órganos de decisión. "Estamos asistiendo, me da, a una nueva fase planificada del procés: la infiltración y dominio de las organizaciones civiles. Peligrosísimo". "Lamentable la deriva", resume otro usuario. Otros usuarios han sido más directos en sus insultos: "Traidor", "vendido".

Entre los independentistas, hay respuestas a estos comentarios. "Me pregunto como piensan curar a la mitad de los catalanes independentistas. ¿Cuál es el plan? ¿Electrochoque? ¿Alguna nueva droga milagrosa?".

Apoyos a Sánchez Costa

Tras la encendida polémica, hay quien apoya esta apertura de SCC para tratar de erradicar la continúa confrontación. "Me parece razonable lo que dice SCC. Se trata de favorecer que una parte del independentismo vuelva a la normalidad sin hacerle pasar por las horcas caudinas de una rendición incondicional que nunca se producirá. Detesto el procés, pero esto es sensato. Y sería bueno para todos", aseguran quienes defienden esta vía no explorada antes en Cataluña.

Costa no solo no rectifica, sino que además se reafirma en sus declaraciones. A su juicio, "se puede discrepar y criticar con contundencia", pero "no publicar sin contrastar y afirmar cosas que de ningún modo he dicho".

Ese "solo es la clave de todo", ha asegurado Sánchez Costa. "Todos sabemos que para ganar la partida al independentismo no es suficiente con decir sólo que no a sus demandas". "Es importante fomentar la reconexión de todos los catalanes con el resto de España", con el objetivo de "mejorar juntos en vez de romper agriamente". Asumiendo elementos razonables del "adversario" pretende construir ahora un discurso para atraer a independentistas. "Desde allí se puede convencer y persuadir por elevación", ha señalado.