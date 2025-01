Qué se sabe de la muerte de pakistaníes en cayuco a Canarias

Las autoridades marroquíes, españolas y mauritanas no han confirmado este jueves a Vozpópuli la muerte de al menos 50 personas de nacionalidad paquistaní en las islas. El Gobierno de Canarias ha dado carta de naturaleza a la información de la ONG Caminando Fronteras, que es la que ha desvelado la información.



Desde mediados de 2024 en Mauritania se ha disparado la presencia en sus calles de ciudadanos de Bangladés o Pakistán. De ser cierta la información de Caminando Fronteras, la repatriación de irregulares en Mauritania procedentes de esos países no estaría funcionando como se comprometieron esos países en reunión oficial en diciembre de 2024 en Nuakchot.



El taponamiento de la ruta mediterránea estaría provocando la llegada por vía aérea desde Islamabad a Sahel vía Trípoli (Libia). El control mediterráneo por parte de la UE ha generado movimientos al Sáhara. Prueba de ello es que la represión de las redes criminales vinculadas a la inmigración ilegal también fue una prioridad en Argelia en 2024, con la detención de 29.587 inmigrantes ilegales de diversas nacionalidades como asiáticos.



Hasta hace poco, según un estudio de MMC, un proyecto financiado por la UE y el Consejo de Refugiados de Dinamarca, la mayoría de los refugiados, inmigrantes y solicitantes de asilo provenientes de Pakistán solían transitar por Irán y Turquía antes de ingresar a Europa a través de la ruta del Mediterráneo Oriental y los Balcanes Occidentales, continuando luego hacia Italia. Algunos optaban por la menos frecuente ruta marítima desde Turquía hasta Italia, tomando más de un año para llegar a Italia. No obstante, en el último año se ha evidenciado un marcado cambio hacia la ruta del Mediterráneo central, motivado por diversos factores ocurridos en otras regiones. Los cruces desde Turquía hacia Europa han disminuido de forma significativa debido al refuerzo de patrullas marítimas por parte de Grecia y a la construcción de una valla en la frontera del río Evros.

50 muertos en el naufragio de un cayuco

En este contexto, 50 personas habrían muerto al naufragar la embarcación que habría partido el 2 de enero hacia Canarias desde Mauritania, entre ellas 44 emigrantes pakistaníes, según ha alertado la ONG española Caminando Fronteras. Su portavoz, Helena Maleno, ha explicado a EFE que en su organización acaban de tener noticia de la tragedia, porque las autoridades marroquíes consiguieron rescatar el 15 de enero a 36 supervivientes de ese cayuco. Las primeras informaciones que maneja esta ONG indican que la embarcación había partido con 86 ocupantes, aunque no descarta que pudieran ser más, y que había pasado ya trece días en el mar. A bordo iban un mínimo de tres mujeres, entre ellas una adolescente que habría sobrevivido.



El servicio español de Salvamento Marítimo no tiene información sobre este naufragio porque sus medios no han intervenido en el rescate de los supervivientes, a cargo de Marruecos.



Tras conocer la noticia, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha llamado de nuevo a Madrid y a Bruselas a actuar. "No se puede ser solo testigos. El Estado y Europa tienen que actuar. El Atlántico no puede seguir siendo el cementerio de África. No pueden seguir de espaldas a este drama humanitario. Mi pesar por el fallecimiento de las cincuenta últimas víctimas", asegura Clavijo, en su cuenta de la red social X, antes Twitter.



Los ocupantes del cayuco accidentado serían en su mayor parte asiáticos (66 pakistaníes, sobre el total de 86), detalla la ONG.