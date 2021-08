En verano, la soledad se lleva peor. En los meses fríos, por el contrario, parece que a uno le molesta menos estar bajo la manta y viendo su serie favorita, algo que en la época estival suele ser deprimente. Por eso a los solteros les entran las prisas entre julio y agosto.

Ligar en época pos-pandemia es, además, más difícil si no nos manejamos con las nuevas tecnologías y apps para ligar, como Tinder, Meetic, Gleeden y un largo etcétera. Por eso, en Vozpópuli hemos charlado con la coach sexual y experta en relaciones de pareja, Ane Fernandes, quien nos ha ofrecido todos los consejos que podemos necesitar para triunfar a través de estas aplicaciones.

Cómo arrasar en Tinder (o en cualquier app de ligar): consejos de una experta

"Muchas personas llegan a mi consultorio quejándose de que se sienten solas, que quieren encontrar una compañía, pero que por medio de las aplicaciones como Tinder, es imposible lograrlo. Y siempre les digo lo mismo: tener éxito en las Apps para ligar es cuestión de saber de habilidades sociales", nos cuenta Ane Fernandes, fundadora de Woman Mastery.



"Si bien las aplicaciones de citas son una excelente manera de flirtear, siempre hay personas que entran allí y no tienen éxito en el esfuerzo, por una variedad de razones. Uno de los principales motivos para que esto ocurra es que muchos entran a la aplicación sin idea de cómo actuar y dudan a la hora de atraer a personas que están de acuerdo con su perfil", añade la coach sexual, quien da los consejos clave para ligar en este tipo de apps:

1) Dar importancia a la estética

"Mucha gente no lo admite, dicen que es importante tener una buena conversación, ser amable y simpático, ser diferente... Sin embargo, lo cierto es que las aplicaciones de citas son como una carta donde la belleza es, eso sí, el primer criterio. Por supuesto, el concepto de belleza es muy subjetivo y aquí está muy relacionado con las fotos elegidas, pero el caso es que la apariencia y tu físico es fundamental para tener más matches", asegura Fernandes, que recomienda elegir más de tres fotos (lo ideal son cinco), enseñando tu rostro y tu sonrisa, con la mirada de frente.

"Enseña quién eres realmente. Nada de fotos por la mitad o de lado, ni mucho menos con gafas. Pon tus mejores prendas, de preferencia de colores que te destaquen de los demás", matiza.

2) No pongas fotos de tu familia o amigos

Mucha gente comete el error de pensar que Tinder o sucedáneos son apps como Facebook, y no es así: no hay que poner fotos de familiares o amigos, por mucho que los queramos.

"Estás en una aplicación de citas para involucrarte sentimentalmente con alguien, en la mayoría de los casos. Si deseas dejar claro que la familia es fundamental para ti, escríbelo en tu descripción. Evita crear un perfil (como hay muchos) en el que haya solamente una foto del dueño de la cuenta y otras en las que se encuentra entre varios amigos, entre los que es prácticamente imposible identificar quién es quién, así como fotos con tu madre, tu padre o del perro solo. Es difícil estar interesado en un perfil así", detalla la coach. "Así que crea un perfil con una frase de impacto sin importarte lo que pensarán sobre ti. Demuestra autoconfianza y positividad. Descríbete de la mejor manera, con total seguridad en ti mismo", asegura Fernandes.

Crea un perfil con una frase de impacto sin importarte lo que pensarán sobre ti. Demuestra autoconfianza y positividad. Descríbete de la mejor manera, con total seguridad en ti mismo

3) No te desahogues en la biografía

"Si eres el tipo de persona que convierte tu descripción en una aplicación de citas en un muro de lamentaciones, ten en cuenta que eso no es nada atractivo, todo lo contrario: es repulsivo. Nadie quiere empezar a hablar con una persona amargada o despechada. Piensa que los que están ahí buscan divertirse y no solucionar los problemas de personas que ni siquiera conocen. ¿Qué te parece hablar de las cosas que te gusta hacer, lo que estás buscando, en lugar de lidiar con los problemas que todavía no has resuelto? Haz una descripción divertida, graciosa e interesante. Sé ligero. Saca tu buen humor y muestra tu mejor versión. Como te muestras en tu perfil corresponderá a tus intenciones luego", afirma a este medio Fernandes, con mucho acierto, además.

4) Fotos en las que se vea bien tu cara

Como decía la experta, lo esencial son las fotos, por eso hay que cuidarlas al máximo: "La descripción en la biografía en Tinder es genial, las fotos de viajes con preciosos paisajes en lugares fantásticos también, pero hay un problema: es prácticamente imposible reconocer al posible candidato en ellas, ya sea porque estás de espaldas o porque tomas fotos mostrando solo una parte de la cara o borrosa. ¿Cómo puedes dar match sin saber con quién? Si te sientes inseguro acerca de tu apariencia, pide ayuda a un amigo que sepa de fotografía. Créeme: tener buenas fotos dan muy buenos resultados y puede llevarte a tener una mejor selección de pretendientes".

5) Escribe correctamente

"Nadie dice que debes ser un académico de la RAE para tener éxito en las aplicaciones para ligar. Sin embargo, dependiendo de tu enfoque, cometer errores de ortografía desanima a mucha gente. No seas perezoso para escribir y, en caso de duda, consulta un diccionario de internet".

Ane Fernandes

6) No envíes fotos 'hot' si no te las piden

"Algunos hombres creen firmemente que enviar una foto desnuda, sin que la otra parte deje en claro que la quiere, hará que la mujer que les interesa corra a sus brazos. Puede funcionar... pero las posibilidades son casi nulas. La mayoría de las mujeres se quejan mucho de este comportamiento masculino e informan que han dejado de salir con alguien que les interesaba por este, digamos, gesto impulsivo", comenta Fernandes.

Ya tienes las claves, lector, ahora sólo te falta ponerlo en práctica... ¡Suerte y sé tú mismo!