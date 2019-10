Cómo ligar por Instagram y Twitter con éxito: una guía esencial para principiantes

Ligar por redes sociales es difícil. No nos referimos a las apps destinadas a ello, como Tinder, Meetic, Ashley Madison, etcétera, sino a las comunes, como Twitter o Instagram. Facebook lo obviamos porque ya no se lleva, y en Linkedin, lector, está prohibido entrar a nadie, así que eres de los que lo hacía, recapacita y no lo vuelvas a intentar.

Una vez identificadas las zonas de juego, esto es, Twitter e Instagram, hay que tener cuidado con cómo usarlas para estos fines amatorios, ya que puedes caer en el acoso o la mala educación. Ligar por redes sociales requiere de pericia y respeto. Es como intentar conquistar a alguien en la calle, depende de cómo y cuándo abordes al individuo en cuestión puede parecer acoso o ser bien recibido.

Bien, vamos al lío. Te gusta alguien que conoces virtualmente y/o en persona. Quieres llamar su atención, ofrecerte en este competitivo mercado del amor, pero no sabes cómo. Muy atento.

Cómo ligar por Instagram

Empezaremos por Instagram, red social del ligoteo por excelencia. Diferenciaremos dos procedimientos, en función de si conoces en persona al individuo que te gusta o si no es así.

1) Cómo ligar por Instagram cuando no conoces a la persona

Lo primero que debes hacer es seguir a tu 'crush', o lo que es lo mismo, a la persona que te quieres ligar.

Seguidamente, debes darle like a dos o tres fotos, como mucho. No seas la típica persona que comienza a bichear su perfil y le da 'me gusta' a una veintena de fotos. Además de parecer desesperado y un poco acosador, no conseguirás nada más que asustar a tu potencial ligue.

Si te devuelve el 'follow' te toca esperar un día mínimo para contestar a alguno de sus 'stories'. Y no vale una reacción, debes escribir algo

Una vez hayas hecho esto, toca esperar. Si te devuelve el 'follow', esto es, si te comienza a seguir a ti, toca esperar un día mínimo para contestar a alguno de sus 'stories'. No vale una reacción, debes escribir algo. Imagina que tu 'crush' sube una foto de una taza de café, pues puedes contestar con un "qué vaya bien el día! ¿En qué trabajas?". Lo importante en estos casos, sobre todo si la persona a la que quieres entrar es guapa, es que muestres interés por su vida, y no por su físico. (Como tú hay cientos que le entran a diario).

Si te contesta, pues estupendo. Ya puedes iniciar una conversación con él o ella. Y si no contesta, vuélvelo a intentar pasada una semana. Si tampoco recibes respuesta o ésta es muy vaga, has fracasado, no le interesas.

2) Cómo ligar por Instagram con alguien que conoces

Si ya conoces a tu potencial 'crush' tienes un largo camino andado, ya que, se presupone, ambos os seguís y compartís algún entorno, ya sea trabajo, amigos o aficiones.

En este caso, comenzaremos por darle 'like' a las fotos que suba, las nuevas, nunca a las antiguas. Una vez veamos una instantánea que nos llame la atención, podemos compartirla con la persona por mensaje privado, y decirle algo al respecto.

Imagina que cuelga una foto con su gata, pues puedes decirle "me encanta tu gato, ¿cómo se llama?". Si te conoce te contestará y podéis iniciar una conversación, y como eres una persona lista e inteligente notarás si le interesas o no.

Si esto no te convence o tu ligue potencial no sube apenas fotos, recurre a la estrategia del 'stories' mencionada en el punto anterior. Recuerda que con esta técnica no se trata de mostrar interés sexual, sino interés real por la persona en su conjunto.

Cómo ligar por Twitter

Una vez que sabes cuáles son los códigos de Instagram, vamos a por Twitter. Repetimos el procedimiento, y diferenciamos la técnica en función de si conoces a tu 'crush' o no. En esta red social debes tener cuidado, ya que hay mucha gente que la usa solo de forma profesional y puedes resultar incómodo.

1) Cómo ligar por Twitter con alguien a quien no conoces en persona

Si no conoces a la persona, lo primero es seguirla. Si no te devuelve el 'follow' no tienes nada que hacer. Así de simple, lector.

Si te lo devuelve, podemos pasar a segunda fase. El objetivo es que sepa que existes, así que dale 'like' a algún tuit o haz algún 'retuit', sin pasarte y sin que quede forzado.

Una vez hayas hecho esto, has de esperar a algún tuit que puedas comentar con la persona en privado. Imagina que sube una foto con la cubierta de un libro que está leyendo o ha leído, y tú también (y si no pues te lo inventas). En este caso, compartes su tuit con ella en privado y le comentas la obra. Por su forma de contestarte, si lo hace, notarás si tienes esperanzas o no. Si todo va bien, podréis seguir la conversación y mínimo seréis amigos virtuales.

En Twitter el proceso va más lento, ya que no puedes decirle de quedar a alguien al momento. Has de estar con esta técnica al menos unas dos semanas. Una vez que haya confianza y 'feeling', ya puedes proponer veros en persona.

2) Cómo ligar por Twitter con alguien a quien ya conoces

Si ya conoces al potencial ligue, lo mejor es lo abordes por otra red social, como Instagram. Si no es posible, lleva a cabo el mismo proceso detallado en el punto anterior. En este caso, como ya sabes de él o de ella, puedes tener más información que lo que publica para iniciar una conversación por mensajes privados.

Como te hemos dicho en el apartado de Instagram, lo más efectivo en estos casos, sobre todo si tu ligue es atractivo, es que intentes demostrar interés por la persona en concreto y no por sus posibles artes amatorias.

Y esto es todo, lector. Ante todo, no molestes a nadie. Ligar está permitido, incluso por redes sociales, pero uno debe saber cuando ha perdido y debe retirarse con dignidad.

¿Qué opinas de todo esto? ¿Lo vas a aplicar? ¿Eres de ligar por redes sociales?