Los ocho mejores superalimentos para adelgazar: pierde peso sin arriesgar la salud

El cuerpo es sabio, por eso mantiene su peso ideal si se le alimenta de manera correcta. La gente que tiene sobrepeso, obesidad o kilos de más suelen comer alimentos procesados y/o no naturales, cargados de azúcares, grasas y sal que se traducen en un aumento de peso.

Para adelgazar con salud y sin pasar hambre, sólo hemos de comer alimentos que contengan nutrientes y proteínas y que, a su vez, no disparen nuestro nivel de insulina en sangre, que es lo que ocasiona que comamos de más a lo largo del día o que caigamos en la 'trampa' de los productos ultraprocesados.

Si te fijas en fotos de hace 50, 100 años, observarás que la gente es mucho más delgada que ahora. ¿Por qué? Porque, simplemente, la industria alimentaria no era tan poderosa como lo es ahora. De hecho, si vas a un supermercado, verás que es muy difícil encontrar comida real, pues casi todo viene producido de fábrica. Son justo estos productos los que tienes que evitar si quieres perder peso y tener una buena salud.

Los mejores superalimentos para perder peso

Ya sabes lo que es comer bien, lo que ocurre es que no lo haces. No obstante, quizá no conozcas qué alimentos son mejores o peores para la salud y para adelgazar.

Hoy te vamos a hablar de los conocidos como 'superalimentos', alimentos que son excelentes por sus propiedades y que ayudan a mantener un peso sano. Te recomendamos, a continuación, ocho de los mejores:

1) Avena

Si estás tratando de perder peso es bueno que comas alimentos ricos en fibra. Un estudio de 2015 demostró que las dietas ricas en fibra ayudan a las personas a adelgazar más, aceleran su metabolismo y reducen su riesgo a sufrir diabetes.

Otras investigaciones relacionan la fibra con una mejor salud y una mayor pérdida de peso. Por ejemplo, esta investigación destalló que aquellos que ingerían más fibra tenían menos grasa visceral, que es 'la mala'.

La avena es rica en un tipo de fibra soluble llamada betaglucano. Puede mantenerte saciado durante todo el día, además de ayudarte a reducir el colesterol. La avena también proporciona magnesio, un mineral esencial que puede ayudar a regular el azúcar en sangre.

2) Salmón

Además de su alto contenido en vitamina D, algo esencial ahora debido al coronavirus, el salmón es alto en grasas omega-3 y en nutrientes que reducen la retención de líquidos. Además, contiene proteínas y aminoácidos que aceleran el metabolismo, por lo que es un potente aliado para adelgazar.

De media, unos 85 gramos de salmón tienen 133 calorías, cinco gramos de grasa, 22 gramos de proteína y cero carbohidratos. Además, proporciona el 82% de la cantidad de vitamina B12 que el organismo necesita.

3) Aguacate

El aguacate, además de tener un sabor delicioso está compuesto por multitud de componentes saludables, que hace de este alimento un gran aliado para la salud que no debes dejar de comer en tu día a día.

Una de las propiedades más curiosas es el hecho de que le aguacate puede disminuir el colesterol, gracias a que contiene vitamina E, y por lo tanto ayuda a prevenir algunas enfermedades cardiovasculares.

4) Brócoli

Contiene apenas 34 calorías por 100 gramos, y es uno de los superalimentos más venerados. Está repleto de fibras y antioxidantes, y es perfecto para tomarlo a cualquier hora del día.

Esta verdura está riquísima hervida con un pelín de sal. Te recomendamos las ensaladas de brócoli, tomate y cebolla, con un chorrito de aceite de oliva: son deliciosas y fáciles de hacer.

5) Almendras

Numerosos estudios han descubierto que comer frutos secos no está relacionado con el aumento de peso y que, incluso, puede ayudar a prevenirlo.

Por poner un ejemplo, una investigación analizó las dietas de 8.865 hombres y mujeres durante 28 meses, y halló que aquellos que ingerían dos o más porciones de frutos secos a la semana tenían un riesgo 31% menor de engordar en comparación con aquellos que nunca o raramente los comían.

Las almendras están en este selecto grupo. Una porción (28 gramos o un puñado pequeño) contiene aproximadamente 160 calorías y nos ayuda a estar saciados durante horas.

6) Té verde

Las hojas de té verde están repletas de polifenoles, unos antioxidantes conocidos por prevenir el daño celular y la inflamación. Se cree que los polifenoles protegen contra las enfermedades cardíacas al actuar sobre la presión arterial y el colesterol.

Además, el té verde es uno de los tés más efectivos para perder peso. Así lo han demostrado numerosos estudios, como este, de 2008. Un total de 60 personas con sobrepeso siguieron una dieta durante tres meses. Algunas tomaron té verde y otras bebieron un placebo. Tras las doce semanas, los que tomaron té verde adelgazaron 3,3 kilos más que las personas que no lo hicieron.

Este poder quema-grasa puede deberse a que este té es especialmente rico en catequinas, unos antioxidantes naturales que pueden acelerar el metabolismo y fomentar la pérdida de peso.

8) Chocolate negro

El cacao es rico en flavonoides, una categoría de polifenoles asociados con una menor resistencia a la insulina y una presión arterial alta.

Además, en Harvard realizaron recientemente un pequeño estudio que sugiere que hay un vínculo entre el chocolate negro y la función cerebral. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el chocolate parecía aumentar el suministro de sangre al cerebro, proporcionándole más combustible para el trabajo que realiza.

En cuanto a las calorías, cada onza suele tener unas 90 calorías, lo que es bastante poco.

Como siempre te decimos, lector, en la moderación y la inteligencia está el secreto. Comer alimentos reales y en su justa medida no sólo te mejorará tu salud, sino que te quitará esos kilos de más que llevan años contigo.