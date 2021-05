Las cenas son las comidas más complicadas cuando tratamos de cuidarnos o de adelgazar. Siempre vamos con prisas, llegamos a casa cansados y comemos cualquier cosa que tenemos por el frigorífico. El problema es que esta última ingesta del día hay que hacerla con cabeza, pues es lo que más nos engorda.

Además, no es bueno no cenar nada. Si nos acostarnos con hambre corremos el riesgo de no dormir bien y levantarnos a altas horas de la madrugada con dolor de tripa. Por eso, lector, además de saber qué tipo de alimentos podemos cenar, hoy te vamos a dar ideas de cenas fáciles de hacer, baratas, sencillas y sanas.

Qué cenar para adelgazar rápido

Con la llegada del buen tiempo, la posibilidad de disfrutar de las vacaciones estivales lleva a muchos a tomar medidas para reducir el peso y el volumen corporales. El momento de exponerse, en las playas y las piscinas, desencadena la búsqueda de un plan de choque que permita compensar los excesos acumulados durante el invierno, en especial en las fiestas navideñas.

Cada año, médicos y nutricionistas advierten sobre las dietas milagro, aquellas en las que se lleva a cabo una alternación drástica de los patrones alimentarios para adelgazar y que, al dejar de hacerlas, nos engordan el doble. Y tienen razón: lo mejor es comer sano y ligero todo el año, especialmente durante las cenas, que es lo que más nos engorda.

Para adelgazar y estar sano lo ideal es que bases tus cenas en proteínas y alimentos de baja carga calórica, como las verduras y hortalizas. Una cena perfecta sería una pieza de carne magra (pescado, pollo...), hecho a la plancha o al horno, acompañado de una buena ración de verduras. Las que más sacian, e ideales para esta época del año, son la lechuga, las coles de bruselas, la coliflor, las judías verdes...

Estas verduras de hoja verde puedes hacerlas cocidas añadiendo un pelín de sal, y si así te parecen muy sosas puedes rehogarlas en la sartén con un poco de aceite de oliva y ajo. Asimismo, si eres de los que tiene buen saque, sería recomendable que añadieras un caldito de verduras o una clara de huevo, para así llenarte más rápido sin poner en riesgo tu silueta.

El pescado, un gran aliado para cenar y perder peso

Además de pollo y pavo es importante consumir pescado. Las doradas, lubinas y corvinas suponen una opción ideal para integrarlas en cualquier plan de pérdida de peso. Su perfil calórico va desde las 115kal por 100g de producto de las corvinas, hasta las 148kal por 100 g de las lubinas, pasando por las 133kal por 100 g de las doradas.

Elaboradas al horno o a la plancha y en compañía de verduras, estas tres especies procedentes de las aguas de mar abierto de las costas españolas ponen a nuestro alcance una alternativa sencilla y accesible si queremos estar sanos y adelgazar.

A continuación, te decimos tres recetas de pescado, fáciles, light y sanas, proporcionadas por los expertos de Crianza de nuestros mares:

Dorada con naranja e hinojo

Ingredientes (4 raciones)

800 g de doradas Crianza de Nuestros Mares fileteadas.

1 puerro.

4 dientes de ajo.

1 naranja pequeña.

1 bulbo de hinojo.

175 gr. de vino blanco.

Pimienta negra.

Sal.

Aceite de oliva virgen extra.

Cilantro fresco.

Elaboración

Pelar el puerro y cortar en juliana. Pelar los dientes de ajo y cortar en láminas finas. Lavar muy bien la naranja, pues se va a cocinar con piel. Cortar en rodajas finas. Limpiar el hinojo y cortar en rodajas también finas, los tallos como el puerro.

Poner la sartén a calentar con un fondo de aceite de oliva virgen extra. Cuando esté caliente, incorporar el puerro y los ajos. Dejar que se haga lentamente, hasta que esté transparente y tierno.

Colocar una cama de rodajas de naranja e hinojo y disponer encima la dorada, añadiendo sal al gusto. Colocar sobre el pescado alguna rodaja más de naranja y de hinojo. Añadir un poco de pimienta negra recién molida y mojar con el vino.

Subir el fuego y dejar que hierva. Cocinar a fuego medio durante 20 minutos, hasta que el vino se haya evaporado y el pescado esté hecho.

Lubina a la sal y espárragos trigueros

Ingredientes (4 raciones)

800 g lubina Crianza de Nuestros Mares en filetes.

Sal gorda.

Espárragos trigueros.

Perejil.

Aceite de oliva virgen extra.

Elaboración

Poner papel vegetal en un recipiente para horno y una cama de sal gorda. Colocar las lubinas y cubrir completamente con sal gorda. Precalentar el horno a 180º con calor por arriba y por abajo.

Hornear las lubinas al horno durante 25 minutos. Echar los espárragos trigueros en una sartén con un poco de perejil y cocinar.

Cuando pasen los 25 minutos, sacar la lubina del horno y retirar, cuidadosamente, la costra que se ha formado de sal. Servir junto a los espárragos y echar un chorrito de aceite de oliva.

Corvina cruda a la tahitiana

Ingredientes (4 raciones)

600g de lomo de corvina Crianza de Nuestros Mares.

1 pepino cortado en rodajas muy finas.

2 tomate maduro en dados.

1 cebolla morada en juliana muy fina.

1 zanahoria cortada en tiras con un pelador.

1 chile fresco picado muy fino.

4 limas.

2 taza de leche de coco (sin azúcar, espesantes o conservantes y con no menos del 70% de coco).

2 puñados de hojitas de menta.

Sal.

Pimienta recién molida.

Elaboración

Cortar el pescado en rodajas muy pequeñas y, en la misma tabla, salpimentar y echar un toque de tabasco u otro picante. Disponer en un plato, cortar una lima y remover todos los ingredientes.

Cortar unas rodajas de pepino, tomates cherry, cebolla morada o dulce y zanahoria. Salpimentar todos estos ingredientes y añadir junto al pescado.

Remover bien y dejar reposar durante unos 15 o 20 minutos. Una vez pasado este tiempo, poner un chorro de aceite de oliva y leche de coco. Por último, incorporarle unas hojitas de menta.

