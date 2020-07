Diez hoteles para olvidarse del coronavirus... y del mundo

Comenzamos a viajar. Con timidez, todavía; con precauciones, siempre. De lo cercano a lo más lejano. Sin prisa pero sin pausa. Al túnel ya se le ve la salida y cuando salgamos del todo, un amplio horizonte se abrirá al viajero. Los viajes dentro de España están ya a la vuelta de la esquina y parece que van a ser los preferidos este año. En realidad, ninguna novedad; desde hace décadas más del 90% de los españoles han elegido para sus viajes los lugares de España.

Para ellos, para los que buscan olvidar los largos meses de confinamiento, el miedo al virus y al contacto con la gente. Para los que quieren recargar las pilas de cara al otoño, para los que adoran comer bien y que se lo den todo preparado, sin pasar por la cocina, para los que buscan el contacto con el agua y la naturaleza, para los que quieren sentirse seguros hemos seleccionado, con la ayuda del buscador de hoteles y vuelos jetcost.es, diez alojamientos muy especiales, que han hecho de la seguridad de sus empleados y clientes la prioridad. Son diez hoteles para olvidarse del virus... y del mundo.

Innside by Meliá Fuerteventura: un destino en sí mismo

Hay marcas que parecen hechas a la medida de un destino, que son un reflejo de su estilo de vida y conectan de una forma natural con su perfil de viajeros, ha ocurrido con Innside by Meliá, que se acaba de estrenar en Ibiza y en Fuerteventura. Meliá Hotels International sigue potenciando su marca lifestyle, que ya cuenta con 31 hoteles en todo el mundo, y el año pasado comenzó su salto del terreno urbano -en el que nació- al vacacional, con un enfoque holístico que reúne, en un mismo espacio, lo mejor de ambos mundos: ocio y negocio, y que aspira también a ser un punto de encuentro para residentes y visitantes y un espacio de conexión con la cultura y el arte local.

El Innside by Meliá Fuerteventura (anteriormente Sol Beach House Fuerteventura) está ubicado en el parque natural de Jandía, en plena Playa de Sotavento, nueve kilómetros de arena dorada infinita y una impresionante laguna que se llena y vacía al ritmo de las mareas creando un espectáculo único, que se han convertido en el símbolo más característico de esta isla casi virgen. Sus 142 habitaciones ofrecen unas vistas impresionantes y están decoradas en un estilo 'boho' moderno y acogedor. La gastronomía que ofrece es rica y fiel a la dieta mediterránea, con tres diferentes opciones, desde el completo y saludable all day dining en The Kitchen, donde degustar un delicioso desayuno o una cena saludable junto al mar, hasta los sabrosos snacks o apetitosos cócteles que se pueden disfrutar en la tumbona frente a la piscina infinita con vistas a la laguna en The Shack, o una gran variedad de cócteles y zumos naturales recién exprimidos en un ambiente íntimo y con increíbles vistas al Parque Natural de Jandía. La habitación doble, con el descuento especial del 50% sale desde 140 euros.

Hotel Concejo Hospedería: gastronomía en un ambiente único

Reconocido recientemente como “mejor alojamiento enoturístico” en los premios Rutas del Vino de España por la “singularidad de su edificio, la labor de rehabilitación, su apuesta por la gastronomía local y los vinos de la zona” el Hotel Concejo Hospedería, en Valoria la Buena, un pueblito casi perdido en Valladolid, sorprende desde el primer vistazo al encontrar un proyecto de esta envergadura en un lugar como este, en el corazón de la Ruta del Vino de Cigales.

Fruto de un sueño y una dedicación familiar, el hotel Concejo Hospedería conserva el alma de un palacio histórico, para disfrutar de un lugar cargado de detalles y de belleza, en cada una de sus 14 habitaciones se ha logrado atrapar un poco de la magia que transmite el edificio transformándolas en rincones acogedores y llenos de sensaciones positivas. Su restaurante "El sueño del General", destaca por ofrecer productos de calidad procedentes del entorno de Castilla y León, servidos en un ambiente distendido y con un marco incomparable.

En su carta, destacan especialidades como el lechazo churro o las mollejas, pero también, por ejemplo, sutilezas como verduras asadas de la huerta palentina con anchoas y caviar de aceite de oliva, sin olvidar los quesos artesanos armonizados con miel del entorno y sus vinos ecológicos. Su Jornada Enoturística incluye alojamiento en suite para dos, desayuno, cata de tres vinos y cena con cinco platos y tres vinos por 240 euros.

Es Marés, Sant Francesc (Formentera): el viaje de los sentidos

El entorno natural de Formentera y su cultura mediterránea conforman la plácida atmósfera del Hotel & Spa Es Marès diseñado con la esencia de la isla, incluso en su nombre que es el de la roca arenisca que configura gran parte del relieve de la isla de Formentera. Esta piedra se usó durante siglos en la construcción de casas, iglesias y torres de defensa y también se exportó a Ibiza. Edificio de nueva construcción totalmente integrado en el entorno en que se ubica, fiel y digno representante de la arquitectura tradicional y auténtica de Formentera, con maderas nobles y materiales puros en su interior. Un recorrido por la tradición, la arquitectura, la cultura y la gastronomía de la isla.

Piscina, un pequeño spa inspirado en los fondos marinos con piscinas turquesas, piedras naturales y reflejos dorados en las paredes, 18 habitaciones con mosquitero y una decoración y estética contemporánea y restaurante de cocina mediterránea-vanguardista, con deliciosos postres caseros y especial selección de vinos de Ibiza y Formentera, son algunos de los placeres de este hotel. Habitación doble con desayuno y acceso a spa, desde 333 euros.

Balneario de Mondariz: burbuja con tres siglos de experiencia

La villa termal del Balneario de Mondariz hace una apuesta por la nueva normalidad con instalaciones renovadas, entre ellas el Palacio del Agua, asume un turismo personalizado y seguro, en una nueva etapa en sus tres siglos de existencia. Ahora, en plena vuelta a la normalidad posible, el Balneario de Mondariz se presenta como un lugar cien por cien tranquilo, sin aglomeraciones, en el que la necesidad de ciertas precauciones y distancia social puede ser perfectamente compatible con el descanso que se busca.

Un trabajo cuyo principio es el de garantizar la seguridad de usuarios, clientes y equipo, dotando a sus instalaciones con los medios y equipos de última generación para preservar la calidad de sus reconocidas aguas mineromedicinales. Un legado natural que dicen algunos que con el entorno natural que los rodea han sido los verdaderos responsables de que esta villa termal, situada en el pueblo más pequeño de España, no haya tenido ningún caso. Una "burbuja de salud" que se mantiene así desde que hace tres siglos, sus aguas fueran declarada de utilidad pública por el Gobierno español al ser consideradas claves en la medina natural.

Por su parte, el Campo de Golf del Balneario de Mondariz es un caso claro de perfecta adaptación a la nueva normalidad. Abiertas sus instalaciones hace varias semanas, su funcionamiento ha sido destacado muy positivamente en este tiempo por los usuario, que han hecho uso del campo, como resultado de la incorporación de las nuevas medidas y normas buscando más garantías de seguridad para todos sin penalizar el juego y el encanto de esta disciplina. El precio por persona y noche es de 60 euros de domingo a viernes, incluyendo alojamiento de habitación doble, desayuno y una actividad termal.

La Donaira, Montecorto: cuando el lujo es volver a lo sencillo

La Donaira, un eco retiro de lujo, granja orgánica y centro ecuestre a 30 minutos de Ronda, reabre sus puertas el 1 de julio cumpliendo todos los protocolos de seguridad y con una programación de conciertos de flamenco y música clásica para los huéspedes y todo el público que desee asistir, hasta completar el aforo recomendado. La finca de 700 hectáreas rodeadas de naturaleza es completamente ecológica, por lo que se están aplicando desinfectantes que tengan un impacto menos agresivo en la salud y en el medio ambiente, ya que la filosofía de La Donaira esta basada en la conexión de las personas con la naturaleza y el entorno. El objetivo es encontrar el equilibrio adecuado para que el distanciamiento social no se transforme en aislamiento.

La Finca La Donaira ofrece alojamiento en sólo nueve habitaciones, diseñadas individualmente, un servicio amable y profesional, instalaciones de última generación que incluyen un spa y una lista infinita de actividades a medida. El turismo es una de las muchas actividades en La Donaira que inspira un diálogo sobre el diseño y la arquitectura inteligente, las artes, la agricultura en la era moderna. Es muy lujoso pero no es barato, el precio por dos noches para dos personas, con todo incluido sale por unos 1.200 euros. Aunque todo lo que ofrece, compensa.

Hacienda El Santiscal: con todo el sabor de Andalucía

Situada en una hermosa casa noble del siglo XV exquisitamente restaurada que evoca sentimientos de romance propios del Siglo de Oro español, Hacienda El Santiscal, es ahora un precioso hotel con encanto, solo para adultos, que cuenta con todas las comodidades en un entorno natural perfecto para el descanso y la desconexión. La casa está rodeada de un amplio jardín con piscina al aire libre y vistas panorámicas, además de una situación privilegiada con acceso privado al paraje natural del lago de Arcos.

Cada una de las 12 habitaciones está decorada en diferentes tonos con referencias al estilo Pop Art de los años 70 y todas ellas cuentan con los mejores servicios para una estancia perfecta. El Santiscal se encuentra en Arcos de la Frontera, considerado uno de los pueblos con más encanto de la geografía española y puerta de entrada a la Ruta de los Pueblos Blancos de Cádiz. La cultura musulmana ha influido notoriamente en la localidad. Se pueden ver indicios al pasear por las estrechas y empinadas calles de su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico en 1962. Su Escapada con Sabor Andaluz que incluye una noche de alojamiento, desayuno, cena de sabor andaluz y visitas a una yeguada o a la Escuela de Arte Ecuestre o paseo a caballo, desde 150 euros.

Aguas de Ibiza, Santa Eulalia: la puerta del alma mediterránea

Aguas de Ibiza representa un equilibrio entre la mente y el espíritu que se refleja en su fantástico spa, sus habitaciones mediterráneas, las zonas comunes con grandes espacios llenos de luz y elementos naturales, en su oferta gastronómica que recoge los esfuerzos por impulsar la agricultura tradicional, ecológica y de proximidad. Y todo eso en un hotel 5 estrellas GL que representa el nuevo concepto de eco-lujo en el que lo natural se ofrece como concepto de exclusividad. Algo muy acorde con la isla de Ibiza como destino respetuoso con el medio ambiente donde se busca crear conciencia medioambiental.

Aguas de Ibiza ha sido reconocido como el hotel boutique más respetuoso con el medio ambiente de la isla. Gracias al uso de sistemas inteligentes de automatización de edificios y sistemas para ahorrar agua y energía. Sus habitaciones están inspiradas en los principios del Feng Shui, con elementos naturales para una experiencia única de reconexión. Su spa de más de 1500 m² permite disfrutar de las salas de tratamiento del Mediterráneo, con productos rigurosamente seleccionados. Sus cuatro restaurantes y bares ofrecen experiencias culinarias únicas. Desde 368 euros la habitación doble.

Balneario Leana: única playa termal de Europa

Conocido desde la más remota antigüedad, el Balneario Leana, es uno de los más antiguos de España y uno de los que más encanto tienen. Leana es un nombre fascinante que se pierde en la inmensidad de los tiempos. Un nombre que ha sido compartido por varias culturas antiguas. Desde la Irlanda Celta, hasta las riberas del Mediterráneo Romano. Pero Leana es también un balneario que ha sabido adaptarse a los tiempos modernos y actualizar sus instalaciones.

Además de sus tres piscinas termales con aguas mineromedicinales de gran poder curativo, y de su spa de estilo romano, desde hace poco ofrece lo que nadie tiene en Europa: una playa termal, con todo el encanto de las playas más exóticas: rocas, arena fina, palmeras... pero con aguas termales donde bañarte entre 25 y 37 grados en pleno desierto de Fortuna. Con 600 metros cuadrados de lámina de agua y fondo de arena, se puede adentrar en las cálidas y benefactoras aguas de la renovada zona de piscinas. Además, durante la temporada estival, el Balneario de Leana pone al alcance de los visitantes la oportunidad de disfrutar estas instalaciones a la luz de la luna.

De 21 a 1.00 h., entre semana, y hasta las 3.00 h., los fines de semana, este paraíso tropical en verano perpetuo derrocha estilo cuando sus rincones chill-out al más puro aire ibicenco alcancen su apogeo con la iluminación nocturna y la música ambiental. Y, para completar la velada, al servicio del restaurante del Beach Club se sumará la barra de La Coctelería: un toque 'cool' que contrasta con su piscina más 'hotest', la más caliente al aire libre de España. Escapada romántica incluyendo una noche de alojamiento con desayuno, cena romántica, uso de las instalaciones y más, desde 220 euros por pareja.

Posada Isabel de Castilla (Ávila): una estancia señorial

En el lugar de nacimiento de Isabel la Católica, la histórica y castellana ciudad de Madrigal de las Altas Torres, cruce de caminos desde la dominación romana, se alza esta casa solariega que, naturalmente lleva el nombre de su más ilustre vecina, Posada Isabel de Castilla, en un lugar donde el verde y la naturaleza ofrecen al huésped el mejor paisaje. Un hermoso pinar, con un amplio y cuidado jardín, circunda el hotel aportando esa tranquilidad, calma y placidez propias de los espacios naturales. Y todo ello en el corazón de la Ruta del Vino de Rueda, donde disfrutar de la herencia de la historia en forma de antiguos templos mudéjares, conventos, monasterios y castillos-fortalezas, pero también donde disfrutar la cocina de nuestras abuelas y la de los jóvenes chefs, y por supuesto de sus extraordinarios vinos blancos y otros de la uva Verdejo, que han obtenido una importante fama internacional, con un carácter único.

En la Posada domina el estilo castellano en las líneas externas y en el interior, donde algunas de sus salas guardan valiosas antigüedades. La tranquilidad que reina en todo el edificio y su piscina, de un azul espectacular, son una invitación al descanso y a paseos apacibles. Dispone de 68 habitaciones, restaurante, bar cafetería, piscina exterior, piscina climatizada, jacuzzi, sauna, baño turco y diferentes salones para celebración de eventos y reuniones de empresa con capacidad hasta 300 personas. Desde 110 euros habitación doble.

Can Lluc, Sant Rafel (Ibiza): muy rural, pero de lujo

¿Es posible combinar un alojamiento rural y unos servicios de lujo? Sí, el hotel rural de lujo Can Lluc es la prueba. Se encuentra en el corazón de la isla de Ibiza, rodeado de frondosos bosques de pinos y bellos paisajes, en un entorno de gran valor ecológico y de una naturaleza exuberante, lo que proporciona una profunda sensación de paz y bienestar. La casa principal y todos sus anexos, con más de 300 años de antigüedad, fueron transformadas en un precioso hotel con encanto poniendo énfasis en mantener la arquitectura tradicional ibicenca con sus muros de piedra y sus techos de madera y con una decoración llena de elementos y mobiliario originales de la familia.

El resort rural cuenta con 20 habitaciones que ofrecen lujo y confort, en un estilo decorativo que consigue transportar al huésped a una Ibiza auténtica y rural, con impresionantes vista a los jardines, panorámicas del campo y de los viñedos que lo rodean. En el centro del alojamiento rural se encuentra la piscina con jacuzzi exterior; una zona para el bienestar, con sauna, jacuzzi, zona para masajes y gimnasio, parque infantil, restaurante y pool bar y un restaurante chic, de filosofía slow life y con una carta mediterránea basada en productos frescos y locales. La calidad del alojamiento, la cocina con amor por los productos frescos y locales, la profesionalidad y cercanía del personal, y la hospitalidad de los propietarios, hacen que los clientes se sientan cómodos y relajados en un ambiente de lujo distendido. Habitación doble Deluxe para dos personas: desde 300 euros.