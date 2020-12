Cómo evitar engordar de más esta Navidad: nueve trucos para ahorrar calorías

Este 2020 lo acabamos diferentes, y sobre todo más gordos. Ahí están las estadísticas: de media, cada español hemos cogido entre 1 y 3 kilos. Unos gramos que sumados a los del verano y a los que cogeremos en Navidad nos obligarán a ir a por ropa nueva –y más grande– cuando vuelva la ajetreada vida social.

Estas fiestas van a ser distintas, como todo, pero a más hastío por la vida más comemos. De hecho, según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), los españoles solemos engordar entre dos y cuatro kilos en estas fechas debido a un excesivo consumo de calorías,.

Sin embargo, lector, hay determinados trucos que podemos aplicar para no acabar como el Kiko a final de año.

1) Sé consciente de lo que comes

Si te sientas a la mesa con la mentalidad de "bueno, un día es un día" o "una vez al año no hace daño" ingerirás sin control durante la comida o cena. Lo peor es que se te abrirá el apetito y acabarás con esta dinámica perezosa de Nochebuena al día de Reyes. El roscón te salvará de cerrar el ciclo, pero ya será demasiado tarde porque ya tendrás la grasa impregnada en el cuerpo. Lo ideal es que te sientes a la mesa siendo consciente de cada alimento o sucedáneo que te metes a la boca. No hay que estresarse ni privarse demasiado, pero sí hay que tener cierto control.

2) Para beber: agua

Las reuniones familiares se llevan mejor con alcohol en el cuerpo, y más este año. Aunque el vino no tiene muchas calorías (cada copa son unas 75 kcal), sí que nos abre el apetito y hace que comamos más (además todos los aquí presentes sabemos que cuando uno ya lleva unas copitas de vino, debe comer algo). Por eso, lector, es bueno que si quieres beber, te tomes un par copitas, aunque lo mejor, sin duda, es beber agua.

3) Cómete los dulces navideños por la mañana

Un buen consejo es guardarte el dulce que quieras y comerlo en el desayuno. Las calorías van a ser las mismas, pero si lo comes por la mañana tendrás muchas más probabilidades de quemarlo (y, por tanto, no convertirlo en grasa) cuando acabe la jornada. En las cenas di no a la bandeja de dulces.

4) Di sí al marisco, la carne y el pescado

En estas fechas se suele servir cordero, pescado o marisco, y haces bien en comerlo. Las proteínas, como siempre te hemos dicho, son buenas porque te sacian y aceleran tu metabolismo.

Hace poco te hablábamos de las bondades del marisco: que es sano y que apenas nos engorda. Los mariscos son bajos en calorías y fuentes ricas en proteínas magras, grasas saludables y contienen muchos micronutrientes. Por 85 gramos de marisco (menos de media taza, aproximadamente), consumiremos unas 70 calorías.

5) Poco y de todo

Además de ser consciente y no dejarte llevar por el "de perdidos al río", lo suyo es comer de todo pero poco. Si sientes que no puedes ingerir hasta un límite, te entrará ansiedad y acabarás comiendo más. Se trata de coger un poco de aquí y un poco de allá, evitando sobre todo los hidratos.

6) Pica entre horas para no devorar luego

Lo ideal es que te hagas con una bolsa de nueces y un buen arsenal de frutas para la media mañana y la media tarde, para no llegar con mucho hambre a las comidas navideñas y así tener más mesura.

Recuerda que las nueces contienen proteínas, grasas saludables y fibra, lo que contribuye a su buena influencia en el peso corporal. También contienen grasas saludables para el corazón y otros nutrientes beneficiosos. Eso sí, hay que comerlas con moderación, ya que tienen 'bastantes' calorías.

Un puñado (28 gramos) contiene aproximadamente 170 calorías., así que con eso sería suficiente para aguantar entre comidas. Además, su consumo está relacionado con el adelgazamiento, ya que numerosos estudios han demostrado que comer nueces puede mejorar la salud metabólica e incluso promover la pérdida de peso.

En cuanto a las frutas, puedes comer hasta dos piezas a media mañana y a media tarde. Si tienes sobrepeso o no quieres engordar, aquí te contamos cuáles son las seis más dietéticas.

7) Compensa antes y después

En el equilibrio está el truco. Si sabes que el 25 te vas a poner hasta arriba, intenta el 26 comer ensalada verde y cenar ligero. Y lo mismo ocurre con los días precedentes a las comilonas o cenas navideñas. No es cuestión de andar estos días con el calorímetro en marcha, pero sí ser consciente de que al final engordaremos un kilo si tenemos 7.000 kcal de más acumuladas en el cuerpo.

8) Bebe agua durante todo el día

Sabemos que es lo que dice todo el mundo, pero es que necesitas beber más agua, sobre todo si no quieres engordar en Navidad, ya que cuanto más lleno tengas el estómago, menos cantidad de comida desearás meter en él. Y el agua tiene cero calorías.

Al respecto, una investigación publicada en la revista 'American Journal of Clinical Nutrition' demostró que la ingesta de agua aumentaba los efectos dieta. Los expertos llegaron a esta conclusión tras analizar 5.000 referencias de cuatro bases de datos de artículos científicos que relacionaran el consumo de agua con la pérdida de peso.

9) Haz algo de ejercicio en casa o date un paseo

Puedes probar a hacer ejercicios fáciles en casa, como los que te contamos aquí, o seguir un truco basado en ráfagas. Una investigación publicada en la revista Physiological Reports demostró que las personas que realizaron cinco ráfagas de 30 segundos de ejercicio de gran impacto seguidas de cuatro minutos de descanso, quemaron 200 calorías adicionales por día. Es decir, solonecesitas hacer 2,5 minutos de ejercicio para acelerar tu metabolismo.

Si esto no te convence, puedes optar por dar un paseo antes y después de las comidas, ya que así acelerarás tu metabolismo. Caminar a ritmo lento de 1,5 km/hora consume alrededor de 100 calorías. Es decir, casi un polvorón entero. Cuanto más te muevas, más calorías quemarás y menos tendrás que lamentar después.

Y esto es todo, lector.

¡Felices fiestas y feliz 2021!