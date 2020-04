¿Debería contratar un viaje para este verano 2020 o es mejor esperar un poco?

Se anuló el Oktoberfest, el salón del Gourmet, que ya había cambiado de fecha este año, se traslada al año que viene… así las cosas, ese viaje a México que estabais planeando desde principio de año se va a quedar en planteamiento parece ser.

Y es que el coronavirus solo genera dolor e incertidumbre: ¿se abrirán las fronteras? ¿se podrá viajar? ¿solo movimientos dentro del país? ¿abrirán los hoteles? Y no solo hablamos de planes sino de personas que ya contrataron paquetes turísticos para el verano. Laura es uno de esos casos: quiso adelantarse a las subidas de los precios según se aproxima la fecha de viaje, y compró los vuelos a Nueva York para ir con su hija en agosto. “También cogí un seguro de viaje, no puedes viajar a Usa sin un buen seguro, pero he estado mirando las cláusulas y la situación de fuerza mayor no la cubre”, explica. Y ahora no sabe qué va a pasar: si podrá viajar o no, si recuperará ese dinero en caso de que no viaje…

¿Qué puedes hacer si ya tienes contratado un viaje para el verano? Y si no lo has hecho aún, pero te lo estás planteando, ¿es aconsejable contratar algo ahora, en las actuales circunstancias?

La organización de consumidores Facua desaconseja contratar viajes para verano ya que es pronto para saber cuándo podrán realizarse desplazamientos y a qué lugares, así como las fechas y territorios donde se permitirá abrir de nuevo hoteles y alojamientos turísticos. De contratarse, Facua advierte del alto riesgo de que “aerolíneas, hoteles y agencias de viajes pongan trabas para devolver el dinero e intenten que se acepten bonos para ser utilizados más tarde".

¿Son seguros esos bonos? “Ante la posibilidad de que determinadas empresas de estos sectores quiebren, estos bonos pueden ser peligroso si no tienen el respaldo de un documento emitido por un avalista -banco o aseguradora- que asegure que el importe concreto adeudado está cubierto”, dicen en Facua.

Si se ha contratado un vuelo sin estar vinculado a un paquete turístico, la normativa aplicable varía en función de que sea la aerolínea la que cancele el vuelo o de que sea el usuario quien comunique que no puede viajar. "Si el vuelo se cancela, los usuarios tienen derecho a reclamar el reembolso de su billete en un máximo de 7 días. Cuando las compañías aéreas cancelen los vuelos como consecuencia de la situación derivada del Covid-19 a nivel nacional o mundial, los pasajeros pueden reclamarles la devolución del importe íntegro que abonaron. Se trata de un derecho reconocido por el artículo 8 del Reglamento (CE) 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004", afirman.

Si el vuelo no se cancela pero el usuario no puede viajar debido a la situación vinculada al estado de alarma, “El Gobierno ha aprobado medidas que mejoran sus derechos, recogidas en el artículo 36 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo”, dicen en Facua. Si el vuelo no se ha cancelado, el consumidor debe comunicar a la aerolínea que solicita la resolución del contrato. El Real Decreto-ley indica que puede hacerse "durante un plazo de 14 días", pero no aclara si se refiere a 14 días desde la fecha en que estuviera prevista la ejecución del contrato -en este caso la salida del vuelo- o desde la entrada en vigor de la norma, el 2 de abril. Facua aconseja realizar la comunicación a la mayor brevedad posible.

La solicitud de resolución del contrato debe comunicarse a la aerolínea por escrito. En ella, además de indicar que está motivada por la situación derivada del estado de alarma, el pasajero puede manifestar si desea recuperar el importe íntegro del billete o no le importa que le entreguen un bono o vale sustitutorio al reembolso.

Si contrataste ya algo de cara al verano, toca esperar

“Si más adelante se permite viajar pero tienes miedo, por la situación de pandemia, ningún seguro de viaje te va a cubrir esos billetes, por mucho que tengas uno contratado. Si cualquiera de los dos países, emisor o receptivo, cierra fronteras o no tiene vuelos, aconsejo esperar. Desde luego ahora mismo es mejor no contratar nada hasta que no se acabe el estado de alarma. Rotundamente es lo que recomiendo: no pagar viajes ahora. Se puede mirar, valorar, pre tramitar, es lo que hacemos nosotros como agencia, pero el cliente no debe soltar dinero”, dice Priscila Fernández, una de las fundadoras de la consultoría turística GoandBe.

“Las aseguradoras están valorando de hecho si este tipo de pandemias se va a incluir en las pólizas de viaje para un futuro porque si no nadie va a contratar viajes por miedo. Pero está por verse todavía”, aclara.

Resumiendo: está bien planear vacaciones, por supuesto (construir castillos en el aire tiene cimientos infinitos, ya sabe), pero, “no confirmamos nada hasta el final del estado de alarma”, añade Fernández. Y sobre viajes y vuelos ya emitidos, su consejo es, de momento, esperar.