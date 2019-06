Te estás quedando calvo por tu alimentación: esto es lo que debes dejar de comer

¿Harto de ser cada vez más calvo? ¿No sabes si es solo genético? ¿Notas que cada día tienes menos pelo? No te preocupes, lector.

Aunque lo más probable es que tu calvicie esté propiciada por cómo te hicieron tus padres (siempre es liberador echar la culpa a alguien), lo cierto es que la alimentación juega un gran papel en tu evidente alopecia.

Alimentos que propician la calvicie

En muchas ocasiones, la calvicie aumenta o aparece por llevar una alimentación incorrecta o por no tomar determinadas comidas que fortalecen el cabello.

Y no lo decimos nosotros, sino el cirujano capital Antonio Burgos, quien ha desvelado cuáles son los alimentos que no debemos consumir si no queremos que la calvicie siga su curso o prevenir su aparición. Te los contamos:

1) Azúcar

El azúcar es el mal del siglo XXI. El divulgador científico Gary Taubes, en su libro 'The Case Against Sugar' (Random House), apunta en esta dirección: asegura que el azúcar causa una larga lista de problemas de salud modernos, desde el asma hasta la hipertensión pasando por los accidentes cardiovasculares o incluso algunos tipos de cáncer.

Además de todo ello, el azúcar es el mejor amigo de la alopecia, tanto en ellos como en ellas. "Su consumo excesivo dificulta el control del estrés, provocando una disminución de los niveles de determinadas hormonas y proteínas, como la B y la E, necesarias para mantener un pelo sano y fuerte", detalla Burgos.

2) Pan, galletas y pasteles

Al azúcar hay que añadirle los hidratos de carbono simples o refinados, que están cargaditos de este polvo blanco.

Debemos evitar cualquier tipo de golosinas, chocolates y dulces; también las galletas, pasteles, panes o cualquier producto realizado a base de harina blanca.

¿La razón? Estos alimentos impiden la absorción de nutrientes necesarios para el crecimiento del cabello y, por tanto, afectan y debilitan los folículos.

3) Sal

La sal, además de hacernos engordar por la retención de líquidos, también es muy mala para el cabello, pues puede resecarlo, hacer que pierda volumen, frenar su crecimiento y acelerar su caída.

4) Embutidos y grasas

Consumir alimentos con alto contenido en grasas, como embutidos o comida rápida, daña la regeneración capilar porque provoca un aumento de la testosterona, acelerando la caída del cabello.

5) Algunos pescados

Debemos evitar los pescados y mariscos que tienen altos índices de mercurio, presente sobre todo en el atún o el pez espada.

6) Alcohol

Consumir excesivo alcohol provoca que no absorbamos correctamente el zinc, que contribuye al crecimiento del pelo. Además, las bebidas espirituosas nos deshidratan, volviendo el cabello más débil y quebradizo.

¿Qué comer para evitar la caída del cabello?

Una vez detallados los alimentos que debemos evitar para quedarnos (más) calvos, vamos a pasar a lo que sí hemos de comer:

Zanahorias

Soja

Espinacas

Huevos

Legumbres

Levadura de cerveza

Naranja

Piña

Semillas de chía

Brócoli

Tomates

Nueces

Si queremos frenar la caída del cabello o prevenirla, lo suyo es que sigamos una dieta sana, que además de hacernos tener pelazo nos mantendrá en forma.

Seguir una dieta basada en frutas, verduras, hidratos integrales y tomar alimentos cargados de vitamina D (leche y huevos) y omega 3 (salmón, aguacate...) es todo lo que necesitamos para tener un pelo sano. O, al menos, para tener algo.

Y esto es todo, lector. ¿Estás preocupado por tu pelo? ¿Crees que cada vez tienes menos por lo que comes o lo tuyo es genético? Cuéntanos.