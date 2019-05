Ni zumo de naranja ni de otras frutas: por qué deberías dejar de tomar ya estas bebidas

A comienzos de año te advertimos de los peligros que entrañaba consumir zumo de naranja. Ahora, una nueva investigación realizada por la Universidad de Emory (Atlanta) y de la Universidad de Cornell (Nueva York) ha abierto el abanico a todos los zumos de frutas.

El estudio desmonta la creencia instaurada en la sociedad de que los zumos son sanos y nutritivos, cuando la realidad es bien contraria. Aunque es cierto que tienen muchas vitaminas y nutrientes, todos deberíamos limitar o desterrar para siempre su consumo: no son tan 'healthy' como pensamos.

Los zumos de frutas no son (tan) sanos

La investigación antes mencionada, publicada en la prestigiosa revista académica Journal of the American Medical Association (JAMA) y recogida por The Telegraph, demostró que beber un vaso de zumo de 350 mililitros al día puede aumentar en riesgo de muerte prematura hasta en un 24%.

Los estragos que el zumo causa en la salud son debidos a su elevado contenido en fructosa, el azúcar presente de forma natural en las frutas, que aumenta nuestra resistencia a la insulina y estimula las hormonas que promueven la acumulación de grasa, sobre todo la que se acumula en la tripa. Todo ello conduce a una mayor probabilidad de sufrir una enfermedad cardíaca o diabetes.

Tal es el azúcar que contienen los zumos que se estima que un vaso mediano tiene aproximadamente la misma cantidad de azúcar que una lata de Sprite o una bolsa de lacasitos M&M. En total, un vaso de tamaño normal de este jugo puede sumar hasta 33 gramos de azúcar. O sea, una burrada.

Al respecto, otro estudio del Current Opinion in Lipidology relacionó el alto consumo de fructosa con el aumento de la grasa abdominal y la resistencia a la insulina.

El zumo, más nocivo que los refrescos

Para llegar a todas estas conclusiones, la investigación ha comparado los zumos de frutas naturales con bebidas azucaradas comunes, como las de Cola o de limón.

Los expertos demostraron que los refrescos eran mucho menos nocivos para la salud que el zumo, aunque ambos aumentaban el riesgo de muerte prematura.

Al respecto, el estudio, realizado entre 13.000 personas y durante seis años, halló que beber un vaso de 340 ml de refresco incrementaba un 6% el riesgo de muerte prematura, mientras que tomar la misma cantidad de zumo al día aumentaba dicho riesgo es un 24%, o sea, 18 puntos de diferencia.

Una investigación determinante

Aunque los datos y resultados del estudio son determinantes, los autores del mismo se muestran cautelosos a la hora de sacar conclusiones tajantes, pues aseguran que necesitan más pruebas para demostrar que los zumos son ta perjudiciales como las primeras pruebas así han determinado.

Los zumos a menudo son vistos como una alternativa 'saludable' a las bebidas azucaradas, pero en realidad contienen mucha más azúcar

Sus colegas británicos, no obstante, afirman que estos hallazgos sí que son relevantes. Aseguraron que las personas que beben demasiados zumos y batidos de frutas, aunque sean 100% naturales, deberían sustituirlos por las piezas de fruta enteras.

"Este es un estudio muy importante, especialmente porque los zumos a menudo son vistos como una alternativa 'saludable' a las bebidas azucaradas, pero en realidad contienen mucha más azúcar", asegura a The Telegraph el profesor Gunter Kuhnle, de la Universidad de Reading.

Lo ideal es, por tanto, que consumas la fruta entera, y tampoco en exceso, ya que tiene mucha fructosa.