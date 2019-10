Los ocho alimentos y comidas que nunca toman los nutricionistas (y tú sí)

Hay ciertos alimentos y comidas que jamás de los jamases tomaría un nutricionista y que, nosotros, los mortales, comemos con asiduidad.

Algunos pensamos que son sanos, y otros sabemos que no lo son pero no tenemos ni idea de que son tan perjudiciales para la salud.

Para salir de dudas sobre lo que nos conviene y lo que no, qué mejor que escuchar lo que tienen que decir los que más saben de alimentación y nutrición. Recogemos lo que han manifestado varios expertos acerca de lo que nunca comen, bajo ningún concepto. Atento:

1) Carne procesada

"Las carnes procesadas de charcutería, como el jamón, el fuet y las salchichas baratas, son solo algunos ejemplos de carnes altamente procesadas que nunca comería. Entre sus muchas características insalubres está la presencia de nitratos utilizados como conservantes, que se han clasificado como causantes de cáncer para los humanos", asegura la nutricionista Kim Pearson.

2) Alimentos procesados 'bajos en grasa'

Pearson tampoco toma alimentos procesados 'light': "Entiendo el atractivo de los alimentos 'dietéticos' y 'bajos en grasa', pero aun así, no los como. Estos alimentos son, por definición, altamente procesados. Cuando se extrae grasa de un alimento, casi siempre se reemplaza por azúcar o edulcorantes artificiales".

"La idea de que la grasa es mala o es la causa principal del aumento de peso ha sido refutada por numerosas investigaciones. Ahora sabemos que los azúcares (y el exceso de carbohidratos con almidón) son los grandes responsables del aumento de peso. Prefiero seguir con la versión natural y con grasa. ¡Más saludable y definitivamente más sabroso!", añade.

3) Pepperoni

"Personalmente no me gusta el sabor, pero lo más importante es que prefiero cubrir mi pizza con verduras nutritivas que la carne excesivamente procesada", asegura Keri Gans, nutricionista y autora deThe Small Change Diet.

4) Refrescos 'light'

"Desafortunadamente, el sabor dulce de estos refrescos aumenta los antojos de azúcar y hace que comamos más calorías durante todo el día. Recomiendo eliminar lentamente los refrescos light de la dieta, ya que son todo química. Si estás buscando un impulso adicional de cafeína, prueba el té helado, apuntaKeri Glassman.

"Es literalmente un caramelo líquido sin ningún valor nutricional. ¿Por qué molestarse en tomarlo?", añade Joy Bauer, experta en nutrición y fundadora de NourishSnacks.

5) Margarina y sustitutos de mantequilla

"La margarina y los productos vegetales para untar se han comercializado como alternativas más saludables a la mantequilla, pero la verdad es que no lo son. A menudo, lo que atrae a las personas es la creencia de que son nutricionalmente mejores debido a su nivel más bajo en grasas saturadas. Lo mejor es recurrir a las grasas no adulteradas como el aceite de coco para cocinar y el aceite de oliva para aderezos", apunta Pearson, mencionada anteriormente.

6) Cereales y lácteos 'light'

"La mayoría de los cereales dietéticos están cargados de azúcares añadidos y les faltan proteínas y fibra. Si uno comienza el día desayunando eso, irá cuesta abajo y sin frenos, ya que tendrá hambre enseguida y verá cómo su energía se derrumba a las dos horas, una vez que se ha procesado el azúcar", apunta Brooke Alpert, nutricionista y fundadora de B Nutritious.

"Los lácteos desnatados los evito siempre que sea posible. Creo que la grasa es una parte muy importante de cada comida, así que los prefiero enteros", añade.

7) Panceta

"El tocino es un alimento que no he comido desde que era niña. Su alto contenido de grasas saturadas y sodio me hacen evitarlo", apunta Gans.

8) Perritos calientes

"¿Carne procesada cargada de conservantes y apenas proteína? ¡No, gracias!", sentencia Joy Bauer, experta en nutrición y fundadora de NourishSnacks.

Y esto es todo, lector. ¿Cuántas de estas comidas sueles tomar? ¿Has aprendido algo?