Si estás tratando de adelgazar y las dietas no son lo tuyo, no te queda otra que recurrir a los trucos. Hoy te traemos uno que no te causará ningún esfuerzo extra, funciona para perder peso y, además, no necesita que inviertas mucho dinero en seguirlo.

No es otra cosa que adquirir el hábito de beber agua antes de las comidas y entre ellas. Parece un mito, pero funciona para adelgazar. De hecho, beber agua quema muchas calorías, ya que acelera el metabolismo, según este estudio.

Numerosas investigaciones han demostrado que el gasto de energía en reposo (o sea, la quema de calorías) se incrementa entre un 24 y un 30% en los diez minutos posteriores al consumo de agua. El efecto dura nada menos que una hora.

Beber medio litro de agua al día quema 23 calorías exactas, lo que a final de año son 2 kilos menos. Además, acelera el metabolismo

Beber medio litro de agua, de hecho, quema 23 calorías exactas. O sea, que si bebes esta cantidad de agua al día durante un año, estarás quemando 17.000 calorías o, lo que es lo mismo, adelgazarás 2 kilos de grasa solo con este pequeño gesto diario.

Si el agua es fría, además, el efecto adelgazante se multiplica, ya que el cuerpo gasta más energía en calentar tu cuerpo. Vamos, un chollo.

Cuánta agua hay que beber al día para adelgazar rápido y acelerar el metabolismo

Lo de beber dos litros de agua al día es un mito. De hecho, con apenas consumir solo medio litro diario conseguiremos perder peso sin darnos cuenta. Aunque sabemos que estás buscando una cifra exacta, en realidad, sentimos decirte, no la hay, pues todo depende de nuestra edad, actividad física y nuestra dieta diaria.

Por ejemplo, las personas que sudan mucho o hacen ejercicio regularmente pueden necesitar más agua que las sedentarias; y aquellas que consumen mucho café, té o frutas precisarán menos que las que se alimenten a base de proteínas.

Además, se debe tener en cuenta que beber dos litros de agua al día no es aconsejable para un tipo de personas sanas, que su vida es sedentaria y que el clima en el que vive no le obliga a estar expuestos a temperaturas altas. Por ejemplo, el tipo de perfil de profesionales de oficina que pueden realizar actividad deportiva pero que su rutina diaria, se realiza en un clima cálido.

Como resumen: debes beber agua cuando tengas sed, pero si lo que quieres es perder peso has de consumir al menos uno o dos litros al día, dependiendo de tu actividad.

Comerás mucho menos

Beber agua fría antes de las comidas se ha asociado con un menor apetito. De hecho, un estudio ha demostrado que beber antes de cada comida hace que se puedan perder hasta 2 kilos en solo tres meses.

Otra investigación también demostró que beber agua antes del desayuno redujo la cantidad de calorías consumidas durante la comida en un 13%.

Beber antes de cada comida hace que puedas perder hasta 2 kilos en solo tres meses

Además, beber más agua está relacionado con una ingesta reducida de calorías y con un menor riesgo experimentar un aumento de peso.

Dado que el agua tiene cero calorías, generalmente está vinculada con una ingesta reducida de calorías. Esto se debe, principalmente, a que mientras te llenas el estómago de agua no lo haces con otro tipo de bebidas o comidas que sí tienen calorías. Al respecto, algunos estudios han demostrado que los que beben más agua consumen un 9% menos de calorías diarias o, lo que es lo mismo, unas 200 menos.

Añadirle limón y pepino

Otra opción que podemos llevar a cabo, sobre todo si nos cansamos del agua a secas, es beberla con pepino y limón. El pepino y el agua de limón ayudan a proporcionar antioxidantes esenciales para el funcionamiento eficiente del cuerpo. El limón ayuda a hacer correctamente la digestión y tiene propiedades alcalinizantes y desintoxicantes. Son diuréticos naturales y pueden ayudar a reducir la hinchazón, la inflamación y la retención de líquidos.

Tomar esta bebida una vez al día por la mañana puede hacer maravillas en tu reto de adelgazamiento. Para prepararla debes cortar un limón y un pepino en partes iguales, en rodajas. Después has de meter todo en un vaso de agua y esperar unos 15 minutos para que los sabores y propiedades se fundan.

¿Vas a probarlo?