Las redes sociales han sido capaces de captar a millones de usuarios y mantenerlos de forma activa dentro de las mismas. Con el pasar del tiempo, cada día son más los usuarios, ya sea por la incorporación de nuevas personas con perfiles nuevos, como algunos que duplican usuarios. Sin embargo, existen varios motivos por los que debemos borrar Facebook.

La primera razón que tienen los usuarios para decidir borrar su cuenta de Facebook, es el deseo de no continuar, pero hay situaciones específicas en las que es recomendable borrar la cuenta de usuario de Facebook.

La red social creada por Mark Zuckerberg es una herramienta útil que ha generado cambios específicos en nuestras vidas y en las relaciones personales. Sin embargo, hay motivos para borrar Facebook por las consecuencias negativas que nos pueden generar en nuestras vidas.

Imagen personal

Cada vez son más las personas que aparentan centrar su presencia en Facebook solo en llamar la atención. Todos coincidimos en que la personalidad virtual nunca es igual a la real en la vida cotidiana, pero cada día son más personas que revisan esta red social para intentar obtener una primera imagen de una persona.

Son muchos los casos y cada vez más, de empresas que revisan la actividad en Facebook de las personas. Aunque la reputación de las personas no debería endosarse al uso de Facebook, en los últimos tiempos la reputación de nosotros tiene más relación con nuestro accionar virtual. Por ello, es recomendable borrar tu cuenta y crear una nueva, si el uso que has hecho de ella no corresponde con tu verdadera personalidad.

Problemas en la pareja

No todas las personas estamos preparadas para sobrellevar los inconvenientes que se presenta, al momento de interpretar acciones dentro de Facebook.

En muchas ocasiones, no existe mala intención, pero hay situaciones como comentarios, publicaciones de imágenes, conversaciones por el chat, invitación de solicitudes de amistades pueden mal interpretarse y esto, puede llegar a conllevar una problemática seria en la pareja y en ocasiones una ruptura definitiva.

Por todo esto, si aprecias y valoras tu relación de pareja, la opción de eliminar tu cuenta de Facebook podría ser una decisión acertada.

Inversión de tu tiempo

Existe una corriente médica que cada día con más fuerza, nos alertan de los problemas que nos están generando el uso de las redes sociales.

Dedicamos una cantidad de tiempo considerable navegando en Facebook. Esto nos está restando tiempo libre que podemos dedicar en ciertas actividades que nos pueden ayudar a mejorar como personas, entretenernos y cuidar de nuestra salud. Por ello, si estás usando mucho esta red social y sientes que no tienes tiempo para momentos que te gustaría…es hora de cerrar tu cuenta.

Evitar el spam

El tener presencia activa en Facebook es una actividad gratuita, sin embargo aunque no nos cueste dinero, si tiene otro tipo de coste.

Aunque no tengamos mucha actividad en nuestro registro, solo con estar dentro de la red, nos 'bombardean' con notificaciones que no son de nuestro interés; nuestro correo electrónico recibe muchos correos no deseados; nos invitan a eventos que en ocasiones no entendemos, visualizamos publicaciones que nos pueden resultar desagradables y leer comentarios que nos llegan a resultar ofensivos.

Si estás cansado de esto, entonces tienes un motivo para borrar tu cuenta de Facebook.