Parkinson en España: ¿qué es, sus fases y cómo afecta?

El cerebro es quizás el órgano más estudiado del cuerpo humano, su complejidad y forma peculiar de trabajar hace que cada ser humano sea distinto. Este órgano ubicado dentro de nuestro cráneo, se encarga de manejar la actividad del sistema nervioso, forma parte del sistema nervioso central (SNC) y constituye la parte más voluminosa y conocida del encéfalo.

El cerebro funciona debido a la transmisión de información mediante las neuronas u otras células receptoras o efectoras a través de impulsos electroquímicos, todo este proceso tiene una duración de milisengudos.

Una de las principales enfermedades que sufre el cerebro es el Parkinson, padecimiento la cual es una patología neurodegenerativa crónica y que a nivel mundial afecta a más de siete millones de personas. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), el Parkinson puede afectar a personas de todas las edades, sin embargo, su foco principal son las personas de más de 60 años (en el mundo, una de cada 100 personas mayores a dicha edad padece de Parkinson).

Según la 'Parkinson`s Fundation' una de las preocupaciones principales de la mayoría de las personas mayores es la de caerse, sin embargo, para aquellos que sufren de esta patología, el riesgo de caerse puede ser peor debido a ciertos síntomas.

