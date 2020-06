La última película de Woody Allen abrirá el Festival de Cine de San Sebastián

El mundo del cine comienza a retomar su actividad tras la crisis y los certámenes del séptimo arte comienzan a anunciar novedades y noticias sobre sus próximas ediciones. El último, el Festival de Cine de San Sebastián, que ha informado de que la última película del cineasta Woody Allen, 'Rifkin's Festival', será la encargada de abrir el certamen.

Este filme, que el realizador estadounidense rodó en la ciudad de la playa de la Concha, San Sebastián, se estrenará de manera mundial en el Zinemaldia el día 18 de septiembre, por lo que será una de las claras protagonistas de la 68 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La cinta está protagonizada por los españoles Elena Anaya ('La piel que habito', 'Habitación en Roma', 'Lucía y el sexo') y Sergi López ('El laberinto del fauno'); el francés Louis Garrel ('Mi madre', 'Dans París'); los estadounidenses Wallace Shawn ('La princesa prometida', 'Clueless') y Gina Gershon ('Showgirls'); y el germano-austríaco Christoph Waltz ('Malditos bastardos', 'Django').

El 10 de julio de 2019 Woody Allen inició el rodaje de su último trabajo en la calle Campanario, en plena Parte Vieja de Donostia, que se convirtió en la primera localización donostiarra de la última producción del cineasta neoyorquino.

El rodaje del filme pasó por localizaciones como la iglesia de San Vicente, el Palacio Miramar o las inmediaciones del Hotel María Cristina.

La última película de Woody Allen

'Rifkin's Festival' es una comedia romántica que narra la historia de un matrimonio estadounidense que acude al Festival de Cine de San Sebastián, donde ella mantiene un 'affaire' con un director de cine francés y el marido se enamora de una mujer española.

Durante la presentación de la película, un día antes de comenzar el rodaje, el cineasta aseguró estar convencido de que, por encima de su edad y de campañas en su contra, seguirá trabajando hasta el final de sus días.

"Probablemente me muera en medio del montaje de una película o en un plató, rodando", afirmó a sus 83 años en Donostia. Entonces, Allen no rehusó ninguna de las cuestiones que le persiguen desde que las denuncias por abuso sexual de su hija adoptiva, Dylan Farrow, le hayan acarreado un vacío en su país, donde pudo estrenar su anterior trabajo 'A Rainy Day New York' ('Un día de lluvia en Nueva York') que, sin embargo, sí llegó a las salas en Europa.

"No pienso en detenerme, no pienso en movimientos políticos ni sociales, no estoy equipado mentalmente para tener una visión profunda de esos conflictos, yo trato de relaciones humanas, de la gente, de la comedia", defendió.

Por su parte, Elena Anaya confesó que aceptó la oferta de inmediato, por encima de vetos y boicots. "Creo en la vida, creo en la justicia y como actriz soy responsable de los trabajos que elijo, que los elijo por el guion", aseveró. Según la actriz española, el director es "una persona absolutamente entrañable, un genio, una leyenda".

Viggo Mortensen, premio a su trayectoria

Asimismo, el pasado lunes se conoció, tal y como publicó 'Vozpópuli', que el actor y ahora director estadounidense Viggo Mortensen recibirá el premio Donostia en reconocimiento a su carrera durante la 68 edición del Festival de Cine de San Sebastián.

La edición tendrá lugar entre los días 18 y 26 de septiembre y el intérprete también presentará la película 'Falling', su debut como cineasta.

'Falling' es una cinta protagonizado por el veterano Lance Henriksen ('Alien: el regreso', 'Millennium', Terminator') y por el propio Mortensen, que también firma el guion de esta producción.

Henriksen y Mortensen interpretan a un padre y a un hijo "cuyos diferentes mundos colisionan" en este drama familiar producido por el sello del actor, Perceval Pictures, junto a Ingenious, Hanway Films, Scythia Films y Zephyr Films. Su estreno está previsto el 2 de octubre en España.