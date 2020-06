Viggo Mortensen gana el premio Donostia del Festival de San Sebastián a su carrera

El actor y ahora director estadounidense Viggo Mortensen recibirá el premio Donostia en reconocimiento a su carrera durante la 68 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que tendrá lugar entre los días 18 y 26 de septiembre y donde el intérprete presentará la película 'Falling', su debut como cineasta.

El certamen, uno de los más relevantes del séptimo arte en España, ha recordado que, en los últimos 35 años, Mortensen ha formado parte de medio centenar de películas, entre las que se encuentran filmes de directores como David Cronenberg, Peter Weir, Jane Campion, Peter Jackson, Gus Van Sant y Brian de Palma. En ellas, según el festival cinematográfico donostiarra, el actor "ha estampado su sello de calidad sin importar el género".

El intérprete alcanzó su reconocimiento mundial con su papel en la trilogía fantástica 'The Lord of the Rings' ('El señor de los anillos') dirigida por Peter Jackson a partir de la obra literaria de J. R. R. Tolkien, en la que dio vida al personaje Aragorn.

Sin embargo, Mortensen ha formado parte de otros repartos que le han llevado a optar a los premios Oscar hasta en tres ocasiones gracias a su rol en 'Eastern Promises' ('Promesas del Este'), una cinta de David Cronenberg estrenada en el año 2007; así como por 'Captain Fantastic' ('Capitán fantástico'), de Matt Ross en el año 2016.

Asimismo, con el personaje Frank 'Tony Lip' Vallelonga, el actor estadounidense protagonizó 'Green Book', un filme de Peter Farrelly que se llevó las estatuillas a mejor película y a mejor guion en el año 2018 y por la que también fue nominado en la categoría de mejor actor principal.

Sin embargo, aunque ha estado nominado en varias ocasiones a los premios de Hollywood, a los Globos de Oro y a los británicos Bafta, nunca se ha hecho con uno de estos galardones.

'Falling', su última película

El largometraje 'Falling', con el que Mortensen debuta como director, clausuró el Festival de Sundance (Utah, en Estados Unidos) y forma parte de las películas seleccionadas por el Festival de Cannes. Será el próximo septiembre cuando esta tenga su premiere europea en San Sebastián.

'Falling' es una cinta protagonizado por el veterano Lance Henriksen ('Alien: el regreso', 'Millennium', Terminator') y por el propio Mortensen, que también firma el guion de esta producción.

Henriksen y Mortensen interpretan a un padre y a un hijo "cuyos diferentes mundos colisionan" en este drama familiar producido por el sello del actor, Perceval Pictures, junto a Ingenious, Hanway Films, Scythia Films y Zephyr Films. Su estreno está previsto el 2 de octubre en España, donde la película será distribuida por Caramel Films y Youplanet Pictures.

Películas de Viggo Mortensen

Viggo Mortensen nació en Nueva York en el año 1958 y, de padre danés y madre estadounidense, vivió gran parte de su infancia en Argentina, donde aprendió a hablar español. Tras regresar a su país natal, estudió arte dramático y trabajó en el teatro. Su primer papel en el cine fue junto a Harrison Ford en 'Witness' ('Único testigo', de Peter Weir, 1985).

El intérprete apareció en secuelas como 'Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III' ('La matanza de Texas III', de Jeff Burr, 1989), así como en el western 'Young Guns II' ('Intrépidos forajidos', de Geoff Murphy, 1990).

Como protagonista, Mortensen ha estado entre otros títulos, en 'Prison' ('Presidio', de Renny Harlin, 1987), 'The Reflecting Skin' ('La piel que brilla', de Philip Ridley, 1990) o 'The Indian Runner' ('Extraño vínculo de sangre', 1991), el debut en la dirección de Sean Penn.

En los 90, trabajó para cineastas como Brian de Palma, Tony Scott, Jane Campion y Ridley Scott.

En la última década, el actor ha participado en otras adaptaciones literarias como 'The Road' ('La carretera', de John Hillcoat, 2008) y 'On The Road' ('En el camino', de Walter Salles, 2011), basadas en libros de Cormac McCarthy y Jack Kerouac, respectivamente.

En su doble faceta de actor y productor ha brindado su talento a filmes argentinos como 'Todos tenemos un plan' (Ana Piterbarg, 2012) o 'Jauja' (Lisandro Alonso, 2014), con el que regresó a San Sebastián.