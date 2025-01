Tirar naranjas, comer coca salada y hogueras: San Antón no se celebra igual en toda España

Tras las fiestas navideñas llega otra cita marcada en el calendario en muchas localidades y ciudades de España. Este viernes, 17 de enero, se celebra la festividad de San Antonio Abad, patrón y protector de los animales.



Popularmente conocido como San Antón, dedicó buena parte de su vida al cuidado de la naturaleza, en especial de los animales. De hecho la iconografía antigua de San Antonio Abad presenta un monje con animales alrededor. En Vozpópuli te contamos algunas de las tradiciones en torno a esta fiesta.

Vueltas al santo, panecillos y exhibiciones caninas en Madrid

En Madrid, este viernes se celebra, como en otros muchos puntos, la tradicional bendición de animales. Tendrá lugar en la Iglesia de San Antón, ubicada en el céntrico barrio de Chueca. Su localización estratégica la convierte en un punto de referencia para los feligreses y para quienes participan en las festividades en honor al santo. Por la tarde, a las 17.00 horas tendrán lugar las tradicionales vueltas al santo por diferentes calles del centro de la capital.



Una mujer lleva a sus perro para ser bendecido | Foto: Carlos Luján / Europa Press

Los tradicionales panecillos de San Antón (o panecillos del santo) también forman parte de la tradición de estas fiestas. Son una especie de pastas en las que se estampa con un molde una cruz que le da su forma característica. Se podrán adquirir hasta las 20.00 horas de este viernes en la Iglesia de San Antón.



Además el Ayuntamiento de la capital ha programado diferentes actos hasta el próximo domingo. Así por ejemplo, el sábado 18 de enero las celebraciones serán en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, donde el público de todas las edades podrá disfrutar del pregón, de exhibiciones caninas y habrá también actividades infantiles. El domingo, entre otras actividades, habrá un desfile de mascotas y un mercadillo solidario en la Plaza de Chueca.

Coca salada y sardinas en Elche

Elche es otro de los lugares donde San Antón levanta pasiones año tras año cuando llega esta festividad. Precisamente, en el barrio de San Antón, un antiguo barrio obrero de la ciudad ilicitana celebra por todo lo alto el día que hace honor al nombre del distrito de esta ciudad del sur de la Comunidad Valenciana.



Coca Salada de La Repostería de Elche



Los vecinos del barrio de San Antón salen a la calle. Romería hasta su ermita, torneos de petanca, bendición a los animales y como no, un almuerzo donde no puede faltar la coca salada, un alimento salado típico de la zona que también se puede acompañar con sardina. La gente del barrio y de toda la ciudad se volcará este domingo 19 de enero y disfrutarán al aire libre de todos los festejos programados. Una cita a la que no puedes faltar si te encuentras por los alrededores.

Naranjas en Pinto (Madrid)

Otra de las programaciones particulares del día de San Antón tiene lugar en Pinto (Madrid). En este caso, se suele celebrar el domingo siguiente al día de San Antón, este 2025, el día 19. El día comienza con la misa en la Iglesia de Santo Domingo de Silos, para después realizar el bautizo de los animales del municipio en la ermita que lleva el nombre de este santo, un ritual tradicional para que los animales no enfermen.



Los vecinos acuden con sus perros, gatos e incluso caballos, que desfilan por las calles. La jornada continúa con la bendición de los panecillos de San Antón, que se reparten de forma tradicional entre los vecinos. Después, se celebra el sorteo simbólico del cerdo, pero hoy en día el ganador no obtiene el animal, sino el valor en metálico del mismo.





Tirada de naranjas en Pinto por San Antón. Foto: Ayuntamiento de Pinto



Para culminar la jornada, se lleva a cabo el plan más peculiar: la tirada de naranjas. Una furgoneta repleta de esta fruta da varias vueltas a una calle mientras los vecinos, que corren detrás del vehículo, se lanzan a recogerlas. Esta tradición se mantiene desde cuando los pinteños repartían los excedentes de este producto en el mismo lugar que ahora se hace, junto a la ermita.

Hogueras en Aragón, La Rioja o Jaén

Las hogueras de San Antón regresan, como cada año, iluminando multitud de localidades y ciudades en España. Por contar alguna de ellas, a lo largo de todo el territorio aragonés, por ejemplo, se conservan arraigadas tradiciones en torno a las celebraciones de estos santos y en la mayoría el fuego es un elemento indispensable.



Si quieres revivir estas tradiciones ancestrales en torno al fuego, te proponemos en esta ocasión tres celebraciones declaradas Fiesta de Interés Turístico de Aragón que se dan cita los próximos días en diferentes pueblos de Teruel: fiesta de Sant Antoni en el Matarranya; fiesta de los Sanantones y de la Encamisada de Estercuel. Además, en Zaragoza se han autorizado ocho hogueras en distintos distritos y barrios rurales.