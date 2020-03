Silicon Valley, ganador cultural de la crisis del coronavirus

Poco después de anunciarse la suspensión de las clases en Madrid, empezó a quedar clara la victoria de Silicon Valley. El filósofo Fernando Broncano, especialista en tecnología, comentaba la jugada en sus redes sociales: “Segundo día de encierro. Aprendiendo a trabajar con la aplicación de Aula Virtual en Blackboard, una aplicación que compra la universidad y que se almacena en Amazon, donde depositaremos nuestra sabiduría ahora. Ayer (por el jueves) la aplicación Collaborate tuvo que multiplicar por diez su reserva de espacio en las nubes de Amazon al entrar en uso todas las universidades españolas. Es nueva esta experiencia de que las universidades públicas dependan de plataformas privadas para almacén de datos”, denunciaba, añadiendo que “también disponemos de un Drive de Google corporativo”. ¿Se hará cada vez más dependiente la universidad española de oligopolios tecnológicos estadounidenses?

Grandes diarios económicos como el Financial Times llevan años advirtiendo de que los gigantes de Silicon Valley empiezan a acumular más poder que los estados nacionales. El pasado verano llegó el mejor ejemplo de las dificultades para poner límites a un gigante como Amazon. El gobierno francés, que siempre ha presumido de mimar a su sector cultural, quiso equilibrar la balanza de poder anunciando un impuesto del tres por ciento a cualquier gigante tecnológico que facturase más de 750 millones de euros globalmente y 25 millones de euros en Francia. La respuesta de Jeff Bezos fue amenazar inmediatamente con aplicar un 3% a cualquier empresa francesa (pequeña, mediana o grande) que utilizase sus plataforma. La capacidad de gravar actividades económicas solía estar reservada a los Estados, pero esos tiempos pasaron. Donald Trump mostró su apoyo a la decisión de Bezos, atacando la “idiotez de Macron” y afirmando que solo Estados Unidos podía subir los impuestos a Amazon.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!