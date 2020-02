Sam Mendes, el director de cine que ha llevado a lo más alto a la película '1917'

Sam Mendes está detrás de algunas de las películas más ovacionadas de la gran pantalla. El director de cine y teatro inglés acude este domingo al teatro Dolby Theatre de Los Ángeles (California, EEUU) para tratar de seguir sumando premios Oscar gracias a '1917' a su ya lograda 'estatuilla' como mejor director en el año 2000.

Mendes nació en 1965 en Reading (Berkshire, Inglaterra) y concluyó sus estudios en la Universidad de Cambridge. El director ha estado inmerso tanto en el cine como en el teatro y la televisión desde finales de los 80 cuando comenzó carrera teatral en el Festival de Chichester.

Formó parte de la Royal Shakespeare Company y continuó creciendo en el teatro en Londres y Broadway hasta llevarse un premio Tony por su 'The Ferryman' en 2019.

Películas de Sam Mendes

En el cine, el éxito llego muy pronto. Con su ópera prima, la oscarizada 'American Beauty', se llevó la 'estatuilla' a mejor director. Era su primera película, una historia que contó con los rostros de Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch y Wes Bentley.

'American Beauty' narraba la vida de los Burnham en forma de sátira y abarcaba sentimientos como la satisfacción personal, el amor paternal, la sexualidad y la redención. Es una cinta que comienza con una frase tan impactante como es "¿Quieres que lo mate?".

Desde entonces, Mendes ha dirigido otros filmes como 'Camino a la perdición' ('Road to Perdition', en inglés), que estrenó en 2002 de la mano de actores como Tom Hanks, Jude Law y Daniel Craig. También aparecía Paul Newman, en lo que sería uno de sus últimos trabajos antes de fallecer en 2008.

Posteriormente, el cineasta dio vida a 'Jarhead' (2005), 'Revolutionary Road' (2008), 'Away We Go' (2009), 'Skyfall' (2012) y 'Spectre' (2015).

'1917', favorita en los premios Oscar

Ahora, Mendes dirige y coproduce '1917', una película bélica y épica británica del año 2019, cuyo guion corresponde al propio Mendes junto a Krysty Wilson-Cairns. La cinta está protagonizada por George MacKay ('El secreto de Marrowbone') y Dean-Charles Chapman ('Juego de tronos').

La historia está basada en lo contado a Mendes por su abuelo paterno, que luchó en la Primera Guerra Mundial.

'1917' narra el apogeo de la Primera Guerra Mundial en el norte de Francia. Dos jóvenes soldados británicos tienen la misión de entregar un mensaje en mano al segundo Batallón del Regimiento de Devonshire, cancelando su ataque planeado contra las fuerzas alemanas.

Cuántos Oscar tiene Sam Mendes

Si este domingo Mendes se hace con el Oscar a mejor director, no sería el primer reconocimiento que recibe gracias a su última cinta. '1917' ya se ha llevado los Globos de Oro a mejor película y a mejor director.

Además, se hizo con el Bafta (entregado por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión) a mejor película, mejor película británica y mejor director, entre otros.

Mendes obtendría su segundo Oscar, Globo de Oro y Bafta como director, ya que en 1999 se hizo con este premio en los tres certámenes gracias a 'American Beauty'. Asimismo, en 2012, ganó el galardón inglés a mejor película británica gracias a 'Skyfall'.