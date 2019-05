Ramin Djawadi: el hombre que siempre escuchas pero nunca has visto en 'Juego de Tronos'

Ramin Djawadi es uno de los compositores más relevantes de las últimas dos décadas. Quizá su nombre haya pasado desapercibido por estar detrás de la producción más importante de la historia de la televisión, Juego de tronos, en la que tantos personajes han acaparado la atención, pero sin su trabajo la saga no habría sido lo mismo.

La madrugada de este lunes se estrena el último episodio de la octava y última temporada de la serie inspirada en las novelas de George R. R. Martin, y todas las hipótesis están abiertas. Sin embargo, dejando de lado quién será el personaje que se haga con el trono de hierro, hay quien ya se ha hecho con otro trono, el de las bandas sonoras.

Muchos se han preguntado qué canciones suenan durante y al final de cada capítulo de esta temporada y la mayoría tienen un nombre propio. El productor y compositor irano-alemán de música orquestal ha creado desde el inicio de los 2000 composiciones para una treintena de películas, ha compuesto casi una veintena de piezas para series e, incluso, ha puesto música a videojuegos.

No obstante, lo que mayor reconocimiento ha dado al compositor, también conocido como Rami D, han sido sus melodías para Juego de tronos. Solo en esta temporada, y sin contar con el último capítulo, Djawadi ha compuesto 15 de las 17 canciones que han aparecido.

En el primer capítulo, el irano-alemán creó dos piezas: The king’s arrival (La llegada de los reyes) y Kingslayer (Matarreyes). El segundo episodio fue uno de los más buscados en Internet, destacaba una de las canciones y la voz que sonaba al final del capítulo.

En este, sonó Jenny of Oldstones, primero interpretada por el reparto de la serie, así como Daniel Portman, y, en los créditos, por una de las artistas más transgresoras de la actualidad, Florence and the machine.

Sin embargo, este episodio también contó con Djawadi en el tema The old gods and the new (Los antiguos dioses y los nuevos).

Por su parte, tanto el episodio tres como el cuatro el compositor acaparó todas las composiciones, así, creó canciones como The night King (El rey de la noche), Goodbye broher (Adiós hermano), Funeral Theme (Tema del funeral) y Shall we begin? (¿Deberíamos comenzar?).

Finalmente, los temas del último episodio describían, también de la mano de Djawadi la trama. Sonaron temas como The battle begins (La batalla comienza), Preparing the city for battle (Preparando la ciudad para la batalla), The bell (La campana) y House Lannister (Casa Lannister).

Sin duda, las campanas fueron el elemento más importante del quinto capítulo, de ahí el tema The bell (La campana). Además, hubo un homenaje melódico claro a Cersei y Jamie, necesario tras el final que aconteció, de ahí su Casa Lannister.

Otras composiciones de Rami Djawadi

Pero, ¿por qué Rami D se ha convertido en un compositor esencial para entender la música de las películas de este siglo? El irano-alemán, además de formar parte de Game of Thrones (GoT, la serie de HBO por sus siglas en inglés), ha creado temas para superproducciones.

Ha creado las bandas sonoras de 'Blade: Trinity' (2004); 'Iron Man' (2008); 'Clash of Titans' ('Furia de titantes', 2010); 'Hotel Transylvania' (2012); y 'Warcraft: el origen' (2018)

Ha sido el artífice de las bandas sonoras de las películas Blade: Trinity (2004); Iron Man (2008), por la que estuvo nominado a los Premios Grammy; Clash of Titans (Furia de titantes, 2010); Hotel Transylvania (2012); y Warcraft: el origen (2018), entre tantas.

Además, ha realizado la banda sonora de series como Westworld (HBO) y Prison break (emitida por el canal Fox, de 20th Century Fox Television). Además de estos, Rami D ha creado composiciones no solo de la última temporada de GoT, sino que ha estado en cada una de las ocho temporadas de la serie que termina este domingo.

Djawadi ha logrado que a los seguidores de la serie no se les quite de la cabeza ese riff que nunca deja de sonar, un sonido continuo y obsesivo que se repite durante toda la intro de cada capítulo y que se ha convertido en un icono.