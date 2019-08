El Sonorama 'resucita' a Nacho Cano tras 22 años de silencio

El festival de música Sonorama Ribera, que se celebra hasta el domingo en Aranda de Duero (Burgos), arranca esta tarde su vigésimo segunda edición con un cartel compuesto por más de 120 artistas que se subirán a los 17 escenarios y zonas de concierto repartidas por toda la villa.

El popular festival contará con la participación de Nacho Cano, excomponente de Mecano, quien el sábado volverá a interpretar música en vivo en el Escenario Ribera del Duero tras más de dos décadas de silencio como principal cabeza de cartel nacional.

El cantante y compositor madrileño presentará en directo las canciones que hicieron famoso al grupo Mecano en los 80 y 90. Junto a su hermano José María y la cantante Ana Torroja, el grupo marcó un hito en la historia de la música española. Por ello, consiguieron llegar a millones de seguidores en todo el panorama nacional.

Culpable de su regreso

Desde que el grupo se separó, en el culmen de su popularidad, en 1998, nunca han vuelto a reunirse. Por ello, Cano quiere resucitar las canciones de Mecano en directo en el evento "indie". "No tenía intención de tocar ni aquí ni en ningún sitio, porque reinterpretar Mecano es algo que no se debe hacer si no se va a hacer muy bien", afirmó el artista.

El culpable de su vuelta a los escenarios es el productor ribereño Javier Adrados que acaba de editar un libro y un disco con la música de Mecano interpretada por otros artistas. "Javi lleva 25 años proponiéndome cosas y le he dicho que no a todas. Pero hizo el último disco y realmente dije que los indies cantan bien", explicaba el compositor durante una rueda de prensa.

"No me han puesto restricciones a nada de lo que he pedido", insistió Cano, quien informó de que este espectáculo se grabará para la elaboración de un documental que emitirá Netflix próximamente.

Otros artistas importantes

Junto a Nacho Cano, la música española estará representada por nombres de la categoría de Love of Lesbian, Shinova, Miss Cafeína, Taburete, La Orquesta Mondragón, Tarque, De Pedro, Morgan y La sonrisa de Julia. El plantel internacional estará encabezado por Chrystal Fighters, la banda inglesa que llega a la cita arandina con su último disco, "Gaia&Friends", The Vaccines y los escoceses Deacon Blue, según fuentes de la organización.Además de la música en directo serán protagonistas también el humor, con Pablo Carbonell y Álex O'Dogherty; los djs, con la reciente incorporación de Chimo Bayo, y las últimas tendencias con el nuevo escenario Urban Stage.

Al margen de los conciertos, este año destaca el estreno de la nueva ubicación de Sonorama Ribera, después de que los últimos meses el Ayuntamiento haya habilitado la parcela conocida como "El Picón".

Se trata de un terreno de 120.000 metros cuadrados, situado a apenas trescientos metros del centro histórico arandino, acondicionado para poder albergar todo tipo de eventos masivos, al margen del festival, y que podrá emplearse también para la práctica deportiva y el esparcimiento.

Resto de actividades

El vino seguirá siendo protagonista del festival. En los ya clásicos Wine Bar Ribera del Duero se ofrecerán más de 50 vinos de calidad entre rosados, tintos jóvenes, crianzas y reservas de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

Habrá también un guiño a la lucha contra la despoblación y los habitantes de la España rural a través de las lonas frontales de los escenarios principales, obra del artista local Nano Lázaro.

Catas didácticas completan la propuesta de Sonorama Ribera, que el año pasado consiguió alzarse con el Iberian Festival Award a la Mejor Activación de Marca por su acierto de fusionar en el festival música y vino, un maridaje único y pionero en Europa.Además, la organización humanitaria Acción contra el Hambre compartirá las cabezas de cartel en esta edición del festival, que donará a esta ONG la misma partida presupuestaria destinada a la contratación de un artista o una banda de cabecera que actúen en Sonorama.