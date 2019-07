Paul Pretson y la historia de cómo las élites sabotearon el progreso de España

Hasta los años sesenta del siglo pasado, la visión de la historia del siglo XX español obedecía a la versión que el franquismo había difundido de ella. La aparición de una serie de historiadores como Hugh Thomas y Herbert R. Southworth sentaron las bases de una primera generación de hispanistas cuyos libros e investigaciones sirvieron para agrietar el hormigón ideológico de la dictadura y también como una guía para que otros prosiguieran y profundizaran en una visión más compleja del pasado. Y así fue. De esta siguiente generación forma parte Paul Preston, uno de los más destacados.

Discípulo de Hugh Thomas, su visión de conjunto lo ha convertido en continuador de la gran tradición del hispanismo británico. Sus primeras obras, La destrucción de la democracia en España o España en crisis, fueron un punto de partida para el desarrollo de la historiografía española. Preston ha trabajado tanto la Guerra Civil como la Transición. Los últimos ocho años los ha dedicado a trabajar en una historia política del siglo XX que publicará el sello Debate en Octubre con el título Un pueblo traicionado. En el proceso de investigación y escritura, Preston consiguió algunos elementos que se repetían: la incompetencia política de las élites gobernantes, la corrupción y la violencia, tres aspectos que vertebran el libro y permiten a Preston identificar un desajuste entre una población deseosa de progresar y unos actores que bloquean y frenan ese proceso.

Si en su libro El triunfo de la democracia en España Preston narró la Transición y la consolidación de la democracia española con sus numerosas dificultades además de un gran espíritu de sacrificio y cooperación para crear el marco constitucional de la restauración democrática, en Un pueblo traicionado se propone una visión de conjunto. "El libro pretende ser una historia sólida y fiable del período entre la llegada de Alfonso XII en 1876 y la salida de Juan Carlos en 2014. Los filtros a través de los cuales se ve esta historia son la corrupción, la incompetencia política y las consecuencias sociales de ambos fenómenos. Por supuesto que las élites no salen bien paradas del análisis", dice Paul Preston a Vozpópuli ante la pregunta sobre la naturaleza de este libro.

Miguel Aguilar, director del sello Debate, asegura que se trata de una obra de referencia que actualiza la historia política del siglo XX español. "En el mundo anglosajón no existía una obra de referencia sobre el siglo XX español. La última es de hace 20 años", puntualiza Aguilar no sin añadir una explicación sobre el título y el punto de vista. "Al sentarse a investigar Paul encontró un hilo conductor que pasa por unos problemas recurrentes: incompetencia en el liderazgo, corrupción y mucha conflictividad. No es una historia de la incompetencia, sino que el hilo acaba siendo ese", plantea Miguel Aguilar sobre Un pueblo traicionado, un volumen que casi alcanza las mil páginas (768) y que llegará a las librerías el 24 de octubre de este año.

El porqué del hispanismo

Paul Preston es uno de los más prestigiosos, el continuador de una escuela cuya importancia fue fundamental en la reconstrucción historiográfica del pasado en España. A lo largo del siglo XX, los hispanistas funcionaron como figuras de consenso para un tema en el que pocos, todavía hoy, no consiguen llegar a un acuerdo: la Guerra Civil. La visión que se conocía en España obedecía a la versión que el franquismo había difundido de ella durante los años que siguieron a su final. Desapariciones, olvidos deliberados, tergiversaciones, así como amaños de fechas, datos y responsabilidades, por no hablar ya de la épica de los vencedores, que condicionó la vida de todos los españoles. No fue hasta los años sesenta cuando una importante representación de hispanistas se convirtieron en un verdadero problema para el régimen, pues sus investigaciones echaban por tierra el armazón histórico que la dictadurase afanó en construir. Dos de ellos tuvieron especial repercusión: el británico Hugh Thomas y el estadounidense HerbertRutledge Southworth, el azote intelectual del franquismo según Preston.

Hugh Thomas publicó en 1961 La Guerra Civil Española, el que se considera uno de los primeros libros que sistematizó lo ocurrido en la contienda. En esos mismos años, el bibliotecario y periodista Herbert Rutledge Southworth consiguió también escribir lo que a día de hoy todavía es apreciado como un clásico del tema. Se trata de El mito de la cruzada de Franco (1963), una investigación exhaustiva de la bibliografía de la Guerra Civil hasta aproximadamente 1960. En sus páginas quedan al descubierto las manipulaciones y errores de los escritores afectos al régimen. Southworth rescata a los autores republicanos ignorados o directamente atacados por el régimen, así como una gran cantidad de información sobre la documentación disponible, las diversas traducciones, omisiones y censuras que se produjeron; además del papel de ideologización que tuvieron la radio, la televisión y el cine.

"Durante cuarenta años los españoles fueron obligados a tragarse una falsa historia de su país, y los efectos secundarios de una dieta tan asquerosa difícilmente pueden desaparecer en unos meses. La derecha española, ahora obligada a compartir la palabra oral y escrita con aquellos a quienes hace solo unos pocos años arrojaron a la cárcel por desafiar a los escritos oficiales de gente como Ricardo de la Cierva, todavía defiende una interpretación reaccionaria de la Historia Contemporánea", esas fueron las palabras con las que Southworth prologó en 1986 una reedición de El mito de la cruzada de Franco, en pleno gobierno socialista y apenas recién estrenada la democracia. Años después, Paul Preston actualizó y reeditó el trabajo. El libro de Southworth permanecía casi intacto. Su vigencia era total.

Escribir aquel libro le tomó a Herbert R. Southworth más de veinte años. Publicada por el mítico sello Ruedo Ibérico, en Francia, llegó a España más de veinte años después. Aquel título fue una brújula en un momento en el que la investigación histórica permanecía bloqueada: los archivos y hemerotecas no sólo estaban mal catalogadas, sino que muchas habían sido prácticamente mutiladas y desprovistas de los documentos necesarios. Además de las sospechas que levantaba, por ejemplo, la búsqueda de material sobre grupos anarquistas y obreros. "Tanto Thomas como Southworth son grandes a su manera, pero no hay que olvidar a Gabriel Jackson yal maestro de todos, Gerald Brenan, con su magistral El laberinto español", asegura Ian Gibson, quien ha trabajado en profundidad a figuras como Antonio Machado, Federico García Lorca, Dalí y Luis Buñuel.

Juan Eslava Galán se detiene también en los mismos nombres que aporta Gibson, con especial énfasis en Brenan, y añade además como referencia a los contemporáneos Paul Preston y Gibson por supuesto, además de Stanley G. Payne, un autor al que según Juan Eslava Galán, "la izquierda lo tiene apartado porque señala muchos defectos de la República que, aun siendo ciertos, no se han abordado antes". Los efectos de la Guerra Civil Española, que convirtió a una nación entera en dos bandos , favorecieron para que fueran justamente los hispanistas quienes pudieran generar relato de todo cuanto había ocurrido. Se trataba de uno de los conflictos políticos-militares-ideológicos más dramáticos de la historia europea del siglo XX y su carácter de laboratorio de la Segunda Guerra Mundial exigía de muchos una mirada atenta.

Según Gabriel Jackson, al menos hasta 1950 existía una paradoja: la mayoría de los hispanistas pertenecían al mundo de la literatura, es decir: no eran historiadores o científicos sociales, de ahí que se desarrollara en muchos de ellos un sentido del compromiso, además de una hispanofilia natural. Sebastian Faber explora la relación entre literatos e hispanistas y destaca dentro de los pioneros al estadounidense Paul Patrick Rogers; a Herbert Southworth; al británico Allison Peers, catedrático en la Universidad de Liverpool, fundador y director durante años del Bulletin of Spanish Studies, y a Gerald Brenan y su El laberinto español.

Publicado originalmente en inglés 1943, El laberinto español aportaba claves fundamentales de las que se valieron muchos otros investigadores. Es uno de los más importantes en la descripción de los antecedentes y problemas que determinaron la Guerra Civil española. En sus páginas, Brenan analizó minuciosamente los problemas de la España anterior a 1936 –con especial énfasis en la Segunda República-. Uno de los elementos que daba más valor a su análisis, radicaba en el hecho de que conocía muy bien de todo cuanto hablaba, pues vivía en España desde hacía más de 20 años. Mezcla de análisis histórico, económico, político y social, esta obra es considerada en el mundo de habla inglesa como la mejor introducción para el profano que desee iniciar una especialización en temas hispánicos o simplemente informarse acerca de ellos. Los entendidos sin embargo no tienen medias tintas: es una síntesis admirable de la España del siglo XX.

A lo largo del siglo XX, los hispanistas funcionaron como figuras de consenso para un tema en el que pocos, todavía hoy, no consiguen llegar a un acuerdo: el siglo XX español y más concretamente, aquella nación que siguió de la Guerra Civil y que permanecería 40 años bajo el mando de una sola persona, Franco. “Para entender el papel de los hispanistas tendríamos que comprender se trata de una guerra civil. El enfrentamiento se ha enconado en los que siguen perteneciendo en esos dos bandos. Todos tienen su muerto en el armario, así que tiene cierta lógica que desde fuera resulte más sencilla la construcción de ese relato”. Hay quienes encuentran una explicación más severa, como Ian Gibson, quien asegura que los españoles prefieren no saber. “Aquí hay un problema de identidad. España no sabe quién es ni qué es; de lo contrario, ¿por qué hay tantos hispanistas a los que nos hacen caso? ¿Por qué me hacen caso a mí o a Paul Preston como si por el hecho de ser de fuera supiéramos más? Eso en Francia es impensable, en Inglaterra es impensable”.