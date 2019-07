Tusquets, medio siglo de la mejor literatura

Hace 50 años, en la Barcelona de 1969, el sello Tusquets publicó el que sería el primer libro de su catálogo: Residua, de Samuel Beckett. A los pocos meses, el irlandés recibió el Nobel de Literatura. Desde entonces, la editorial fundada por Beatriz de Moura junto a su primer marido Óscar Tusquets se ha mantenido como un sello de referencia que acoge en su catálogo más de 300 autores españoles y extranjeros, desde Milan Kundera, de quien Moura es traductora, hasta premios Nobel como Gabriel García Márquez, Octavio Paz o Nadine Gordimer.

Comenzó con un capital de 1.600 euros y la experiencia que había ganado en Lumen con su cuñada Esther Tusquets. Los recursos eran muy pocos y la posibilidad de naufragar era mayúscula, por eso Beatriz de Moura hizo una llamada de auxilio a Gabriel García Márquez, quien le cedió Relato de un náufrago, un reportaje por entregas en el diario El espectador y que funcionó como un salvavidas. Álvaro Mutis recopiló las páginas de prensa y se las envió por correo a Beatriz de Moura, quien las mecanografió una a una y las publicó en la colección Cuadernos marginales.

Moura, quien había pasado parte de su infancia en Argelia, editó también a Albert Camus y se convirtió, por exigencia del propio escritor, en la traductora de Milan Kundera. Poco a poco fue incorporando a su catálogo autores como Ceszlaw Milosz, Arthur Miller, John Irving, Thoman Pynchon, Nadine Gordimer, Andy Warhol, Woody Allen, Marguerite Duras... En literatura hispanoamericana incluyó nombres como Vargas Llosa, Reynaldo Arenas, Juan José Arreola, Severo Sarduy, Julio Ramón Ribeyro, Bioy Casares o Silvina Ocampo.

Una generación completa de escritores españoles creció dentro del sello Tusquets. Impulsó a Javier Cercas, que dio el gran salto con Soldados de Salamina; también a Almudena Grandes, Luis Landero, Ramiro Pinilla, Antonio Orejudo, Rafael Reig y Fernando Aramburu, quien ha publicado toda su obra con Tusquets, desde aquella primera Fuegos con limón, en 1996, a aquella primera tirada de cien mil ejemplares de Patria, que a día de hoy ha sobrepasado el millón de ejemplares vendidos.

“El primer libro que me publicó Tusquets era un tocho. Lo envié a tres editoriales: Seix Barral, Anagrama y Tusquets, que aceptó y confió en mí. Ver mis libros en la colección Andanzas ha sido el regalo más grande que me han dado. Sigo en mi fase de agradecimiento hacia Tusquets y siento que Patria formó parte de ese agradecimiento”, ha dicho en ocasiones anteriores el escritor vasco sobre esta editorial, que no ha parado de encontrar y promover autores de peso literario, incluso tras ser comprada por un gran grupo como Planeta, en 2012, Tusquets mantiene intacta su personalidad editorial.

En los últimos años, Beatriz de Moura se volcó en conservar la plantilla y el equipo, y así fue. Juan Cerezo, quien trabajó con Moura durante más de veinte años es, a día de hoy, el motor de la editorial. Recientemente, la Bibloteca Nacional recibió una donación que atestigua la evolución del sello: la correspondencia con más de 26.400 cartas entre la editorial y los autores entre 1985 y 2014; recortes de prensa sobre más de 1.400 títulos de obras; documentación sobre la actividad administrativa de la empresa; 78 libros de catálogos, así como los originales mecanografiadas o copias de ordenador, según la fecha o preferencias de autor.

Gracias a la conservación de todos estos materiales es posible estudiar el proceso de edición de algunas de las principales obras literarias del ámbito español e iberoamericano durante los 45 años de actividad uno de los más importantes sellos del país. Hay materiales de hasta 99 autores diferentes, como Rosa Chacel (Versos Prohibidos, Poesía (1931-1991), Adolfo Bioy Casares (Un Campeón desparejo, Una Muñeca rusa), Almudena Grandes(Atlas de geografía humana, Malena es un nombre de tango), Jorge Semprún (Pensar en Europa, Veinte años y un día), Reinaldo Arenas (Antes que anochezca, Termina el desfile seguido de Adiós a mamá), Luis Sepúlveda (Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, Patagonia express), Gonzalo Celorio (Amor propio, El Viaje sedentario), Jorge Edwards (El Genio de la botella, El Origen del mundo), Silvina Ocampo (Cornelia frente al espejo), Severo Sarduy (Pájaros de la playa), Enrique Krauze (Biografia de poder), Fernando Aramburu (Fuegos con limón, No ser no duele), Carlos Bousoño (Primavera de la muerte, El Ojo de la aguja), Javier Cercas (La Velocidad de la luz, Soldados de Salamina) o Luis Landero (Absolución, Juegos de la edad tardía).