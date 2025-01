Delgadas y jóvenes: así son las actrices favoritas por los Goya, según un estudio

Los Premios Goya tienden a galardonar a actrices jóvenes y delgadas, una discriminación por edad y físico que sin embargo no sufren los actores, según un estudio de dos investigadoras de la Universidad de Málaga (UMA). En la última década, la Academia de Cine solo premia a un 15 por ciento de actrices maduras y un cero por ciento de actrices con la talla XL, han informado este martes en un comunicado Paula Meliveo y Carmen Cristófol, del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UMA, autoras de la investigación.



Meliveo y Cristófol ya realizaron otra investigación en 2021 acerca de la brecha de género en la categoría de dirección de los Goya. El estudio señala que a los miembros de la Academia que votan no se les exige formación en materia de igualdad, y tampoco ninguna otra formación o certificado de nivel educativo mínimo, algo "llamativo" al tratarse de una institución del sector de la cultura.



En 2022, alrededor del 70 por ciento de los miembros con derecho a voto eran hombres, y los resultados indican que las actrices de más de 50 años casi no existen en el palmarés en la década analizada, al igual que las de talla grande tampoco, y si se da algún caso suelen interpretar personajes arquetipos. Meliveo apuesta por crear normativas que obliguen a que un porcentaje de los personajes femeninos sean interpretados por actrices maduras y con tallas variadas, incluidas las grandes, además de que un porcentaje de los personajes sean mujeres.

Talla S o M



También propone medidas como exigir, tanto en los Premios Goya como en otros certámenes audiovisuales, formación en igualdad obligatoria para obtener el derecho al voto. La investigación apunta a una desigualdad que discrimina a las actrices que sobrepasan los 49 años, seguidas de las galardonadas con edades comprendidas entre los 39 y los 48.



En este intervalo se aprecia, a diferencia de otros, que la mayoría de las premiadas son ya rostros muy mediáticos, tales como Carmen Machi o Emma Suárez. Según su talla, durante esta década analizada no se concede ningún premio a una mujer con talla XL, mientras que la talla L es casi inapreciable (3 por ciento), representada por Adelfa Calvo. De este modo, relacionando ambos parámetros, las autoras indican que se aprecia una tendencia a premiar a mujeres muy jóvenes (18-28 años) y jóvenes (28-38 años), y de talla pequeña o mediana (S o M).