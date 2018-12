El 2018, un año de grandes muertes para la Cultura

El que está a punto de concluir fue un año de grandes desapariciones en el mundo de la cultura: figuras fundamentales de la literatura, la música y el cine abandonaron este mundo en 2018. Uno de los primeros fallecimientos fue el de Nicanor Parra (1914-2018), poeta chileno y premio Cervantes, quien murió el 23 de enero, en Santiago de Chile, a los 103 años. Unos días antes, la música recibió con tristeza la muerte de la cantante irlandesa Dolores O'Riordan, líder de The Cranberries, quien fue hallada sin vida en un hotel en Londres.

En abril de este año murió el escritor mexicano Sergio Pitol, premio Cervantes 2005, y una de las voces más significativas de la literatura latinoamericana del siglo XX. La literatura fue una de las artes que acumuló mayor orfandad y mayo fue, sin duda, el mes más duro en la nómina de las grandes plumas. Primero fue Tom Wolfe (1931- 2018), quien falleció a los 87 años, a causa de una neumonía. Creador del Nuevo Periodismo y apodado a sí mismo un heredero de Balzac, Wolfe procuró retratar la realidad en sus libros, ya fuera con sus reportajes sobre sobre los hippies de los años sesenta (Ponche de ácido lisérgico, por ejemplo) o con la caricatura de los yuppies de los ochenta en La hoguera de las vanidades, su novela más conocida.

Apenas unos días después de morir Wolfe, lo hizo Philip Roth (1933-2018), uno de los escritores esenciales de la narrativa americana del siglo XX, ganador del Pulitzer , el Man Booker, el Faulkner y el Médicis. Tenía85 años de edad y faltaba en su palmarés un Nobel que jamás le fue concedido. Su muerte cerraba un capítulo, dio por superado un tiempo y clausuró una sensibilidad. Su obra, conformada por más de treinta de libros, exploró y abordó el caleidoscopio de sí mismo: judío, estadounidense, escritor y hombre. Su biografía era el reflejo de una sociedad que él supo volcar en las páginas de sus historias. La literatura norteamericana también despidió al dramaturgo Neil Simon.

Aretha Franklin, cantante estadounidense conocida como la Reina del Soul apagó definitivamente su voz el jueves 16 de agosto de 2018. Figura mítica, logró romper todas las barreras y luchar contra la discriminación racial. Fue la primera mujer negra en contar con un hueco en el Rock and Roll Hall of Fame y publicó más de 50 álbumes. Su desaparición en el año de mayor visibilidad de las reivindicaciones feministas marcó un punto de inflexión en el balance de su legado. En octubre falleció también el cantante Charles Aznavour, el último gran representante de la canción francesa, quien murió a los 94 años. El intérprete de canciones populares como La Bohème, Je m'voyais déjà o For me formidable, acababa de regresar de una gira por Japón. El 14 de noviembre murió el chileno "Lucho Gatica", el Rey del Bolero. Tenía 90 años.

Una muerte conmocionó por igual a músicos, melómanos y amantes del arte: la de la soprano catalana Monserrat Caballé, una de las soprano fundamentales de la lírica española y mundial, quien murió a los 95 años en el Hospital Sant Pau de Barcelona. Durante su carrera dio al público papeles míticos como su Cleopatra de Massenet además de sus brillantes interpretaciones de Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi y Puccini. Caballé actuó en los teatros más prestigiosos de Europa y América: La Scala de Milán, Metropolitan de Nueva York, Staatsoper de Viena, Royal Opera House de Londres, Ópera de París, Liceu de Barcelona, Teatro de la Zarzuela de Madrid, Bolshoi de Moscú, Teatro Colón de Buenos Aires, Óperas de San Francisco, Hamburgo y Munich, y por los festivales de Salzburgo, Aix-en-Provence, Orange, Glyndebourne, Pesaro o Verona. También se convirtió en una figura popular querida por el gran público. Junto a su amigo Freddie Mercury creo e interpretó el himno de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.También en 2018 murió el cineasta italiano Bernardo Bertolucci, relevante figura de la cinematografía de la segunda mitad del siglo XX con obras como El último tango en París, Novecento o El último emperador. Tenía 77 años.