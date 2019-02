Queen, Lady Gaga y Bradley Cooper sorprenden con sus actuaciones en los Oscar

La noche del cine por excelencia dejó momentos en el escenario para la historia. La pasada noche se celebró la 91ª edición de los Premios Oscar 2019 y en ella, además de reconocer al cine, la música tuvo un papel muy importante.

La gala, que se celebró en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California), comenzó con la actuación de la banda británica Queen. Tan solo hace unos días se conocía que los de Brian May y Roger Taylor harían su especial homenaje al cuarto arte y celebrarían así su mejor año conematográficamente hablando.

Queen contó con la voz de Adam Lambert, quien ya se ha vuelto bastante habitual en los conciertos del grupo. Este es conocido gracias a su gran aceptación tras participar en el talent show 'The Voice' y posee un registro vocal bastante similar al de Freddie Mercury.

Los de Londres, eligieron entre otros, himnos como 'We Will Rock You' y 'We Are The Champions', que lograron levantar a todos los asistentes de las butacas del teatro. Entre ellos, el actor español Javier Bardem, uno de los que mostró mayor entusiasmo.

Entre los que se deleitaron con el homenaje de May y compañía, estaba Rami Malek, el actor que consiguió resucitar a Mercury con su interpretación en el biopic de la banda, 'Bohemian Rhapsody', que dominó la ceremonia con cuatro galardones. La Academia le otorgó la estatuilla a mejor actor protagonista por este papel.

La última edición de los Oscar no entendió de géneros. Además de los acordes de rock de Queen, al escenario subieron una de las parejas cinematográficas del año, Lady Gaga y Bradley Cooper. Ambos interpretaron la canción también galardonada 'Shallow'.

El tema catalogado como mejor canción original, fue cantado por la protagonista y el coprotagonista y director del filme 'A Star is Born' ('Ha nacido una estrella') al piano. Ambos lograron crear una atmósfera romántica, elegante y especial en una gala en la que 'Green Book' arrebató el premio a mejor película a la que partía como gran favorita de la noche, el filme mexicano de Alfonso Cuarón 'Roma'.