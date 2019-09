Así son las primeras imágenes de De Niro rejuvenecido por ordenador para la última película de Scorsese

Nadie confiaba lo suficiente en el cineasta Martin Scorsese para desarrollar un proyecto como The Irishman. Así lo comprobó el propio director italiano-estadounidense, que trató durante años de rodar esta historia sin encontrar financiación para la misma. Ahora, gracias a Netflix, la película se estrenará el 27 de noviembre y contará, además, con una técnica de rejuvenecimiento mediante ordenador de la que ya se pueden ver las primeras imágenes.

El filme del aclamado cineasta, creador de obras maestras como Taxi Driver (1976), Shutter Island (2010) o El lobo de Wall Street (2013), llegará al gigante de streaming con un reparto de lujo. The Irishman está protagonizada por Al Pacino, Harvey Keitel, Joe Pesci y Robert de Niro.

Para El irlandés, Scorsese ha conseguido más de 140 millones de dólares (127 millones de euros), lo que la convierte en una de las producciones más caras de su carrera. Una de las razones, es la utilización de la técnica de rejuvenecimiento digital -CGI, imágenes generadas por ordenador-, algo en lo que tampoco confiaban demasiado los inversores a la hora de darle su aval para sacar adelante el proyecto.

Sin embargo, este jueves, Netflix ya ha hecho públicas las primeras imágenes en las que se ve a Robert De Niro, de 76 años, varias décadas más joven y va envejeciendo a lo largo de la trama hasta llegar a su edad actual. "Muchas cosas pueden pasar en una vida", comparte la cuenta oficial de la cinta.

A lot can happen in a lifetime. pic.twitter.com/S2eLY1dB88 — The Irishman (@TheIrishmanFilm) September 25, 2019

Así, las ganas de los cinéfilos de poder ver la última cinta de Scorsese se incrementan con este nuevo avance. Al Pacino, Robert de Niro, Harvey Keitel y Joe Pesci ponen rostro a otra historia de gánsters ambientada en los años 60.

El largometraje está basado en el libro de Charles Brandt I Heard You Paint Houses y contará la historia de Frank The Irishman Sheeran, un mafioso que supuestamente estuvo involucrado en la muerte del sindicalista Jimmy Hoffa.

Actor fetiche de Scorsese

Además, De Niro volverá a trabajar con Scorsese después de 25 años sin proyectos compartidos. El último fue Casino (1995), no obstante la ristra de filmes es inmensa: además de Taxi Driver, han compartido talento en New York, New York (1977), Toro salvaje (1980), El rey de la comedia (1982), Uno de los nuestros (1990) y El cabo del miedo (1991).

La esperada historia que atraerá las miradas gracias a su trabajo de postproducción se estrena este viernes 27 de septiembre como la cinta inaugural de la 57 edición del Festival de Nueva York (EEUU), tras descartar su presentación en los festivales de Venecia y Toronto.

Esta se convierte en la gran apuesta para los premios Oscar de Netflix, por lo que se estrenará el 1 de noviembre en "cines selectos" y llegará a la plataforma el 27 del mismo mes.

De esta manera, se repetirá la estrategia del gigante audiovisual para poder optar a los galardones de la Academia de Hollywood. Ya lo hizo con Roma: fue estrenada en salas de cine para poder competir en festivales y llegar a ser nominada a mejor película en las estatuillas.