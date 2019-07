Dos actores fetiche de Martin Scorsese, ¿de nuevo juntos en la gran pantalla?

Martin Scorsese tiene predilección por varios actores y ni lo oculta ni debe hacerlo para gusto de los amantes del séptimo arte. El cineasta ha creado historias como las de Taxi Driver (1976), Shutter Island (2010) o El lobo de Wall Street (2013) y todas ellas tienen algo en común, no solo que son obras magistrales, sino que tanto estas como la mayoría de sus filmes comparten protagonistas.

Los rostros de los actores estadounidenses Robert De Niro (Nueva York, 1943) y Leonardo DiCaprio (California, 1974) son habituales y ahora se podrían reencontrar en la cinta Killers of the Flower Moon. Así lo señala el medio especializado Deadline, que asegura que De Niro está negociando su incorporación a la producción en la que ya está confirmado que contará con DiCaprio.

Además, señala que la producción de este nuevo filme de Scorsese podría dar el pistoletazo de salida a mediados del año que viene.

Esta sería la segunda ocasión en un año, y después de 25, de ver a Scorsese y De Niro juntos, puesto que en septiembre estrenan 'The Irishman'

La película se basará en el libro original Los asesinos de la luna de las flores: los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI, escrito por David Grann. En él se narra una serie de asesinatos cuya investigación corre a cargo de la agencia de investigación criminal de EEUU. Estos crímenes, según cifras oficiales 20 asesinatos, fueron cometidos a principios de la década de los años veinte en Osage (Oklahoma) por el control del petróleo.

Sin embargo, el autor del libro considera esta cifra errónea, afirmando que podría llegar a cientos. En esta historia fue fundamental el papel de William Hale, un vendedor de ganado al que daría vida, si sale adelante la negociación, Robert De Niro. El guion de la versión cinematográfica irá de la mano de Eric Roth.

Sería, además, un nuevo reencuentro entre dos de los actores más aclamados de Hollywood. De Niro y DiCaprio ya trabajaron juntos en otras cintas como The Audition, La habitación de Marvin y This Boy's Life, en la que el de California solo tenía 18 años.

Además, De Niro volverá a trabajar con Scorsese después de 25 años sin proyectos compartidos. El último fue Casino (1995), no obstante la ristra de filmes es inmensa: además de Taxi Driver, han compartido talento en New York, New York (1977), Toro salvaje (1980) , El rey de la comedia (1982), Uno de los nuestros (1990) y El cabo del miedo (1991).

La relación entre ambos comenzó, sin embargo, allá por 1973, cuando Scorsese eligió a De Niro para Malas calles.

De Niro y Al Pacino, juntos en 'The Irishman'

Esta sería la segunda ocasión en un año de ver a ambos juntos, puesto que este mismo septiembre Scorsese y De Niro abrirán la 57 edición del festival de cine de Nueva York con The Irishman (El Irlandés), aunque no se conoce la fecha de estreno en los cines.

Se trata de una producción para Netflix en la que además de De Niro estarán Al Pacino, Joe Pesci y Harvey Keitel, un deleite para los amantes del séptimo arte.

El argumento narra el crimen organizado en Estados Unidos durante la época de la post-guerra, vista a través de los ojos del veterano de la Segunda Guerra Mundial, Frank Sheeran. El filme habla sobre la desaparición Jimmy Hoffa, aún sin resolver.