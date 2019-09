La nueva versión del Joker o la última de Amenábar, estos son los mejores estrenos de películas de este otoño

"Una de mis fortalezas es el relato de historias", ha asegurado en alguna ocasión el cineasta de Tennessee (EEUU) Quentin Tarantino. Lo cierto es que el creador de Pulp Fiction, Kill Bill o Malditos bastardos está de enhorabuena: su última creación, Once Upon a Time in Hollywood (Érase una vez en Hollywood), ha recibido una buena acogida en taquilla. Sin embargo, tras este -uno de los estrenos más esperados del año-, llegan otros este otoño que los amantes del séptimo arte no pueden perderse.

Es difícil despedirse del verano, pero septiembre, octubre y noviembre vienen cargados de cintas que se podrán ver en la gran pantalla. Además de los estrenos de series en las plataformas de streaming, los festivales de cine internacionales y de mayor prestigio han abierto la temporada con películas que prometen arrasar en taquilla.

'Sordo': 13 de septiembre

Asier Etxeandía está en uno de sus mejores momentos, profesionalmente hablando. Tras formar parte del reparto de la última película de Pedro Almodóvar, Dolor y gloria -elegida para representar a España en los premios Oscar-, en unos días estrena Sordo.

Este filme, presentado en el Festival de Málaga, está ambientado en España en 1944, en la denominada Operación Reconquista. Etxeandía es Anselmo, un maqui que se ha quedado sordo. Comparte cartel con Aitor Luna, Hugo Silva, Imanol Arias, Marian Álvarez y Olimpia Melinte.

'AD Astra: hacia las estrellas': 20 se septiembre

Brad Pitt vuelve a la gran pantalla tras Once Upon a Time in Hollywood para interpretar a Roy McBride, un ingeniero que perdió a su padre en una misión sin retorno a Neptuno para encontrar signos de inteligencia extraterrestre. Dos décadas después regresa para tratar de resolver la misión que encomendó su padre.

Le acompañan Ruth Negga, Tommy Lee Jones, Liv Tyler, Donald Sutherland y Jamie Kennedy, entre otros.

'Mientras dure la guerra': 27 de septiembre

Es una de las más esperadas del cine español. A finales de este mes llega a los cines la última cinta de Alejandro Amenábar. Tras 14 años sin rodar en este país, el director chileno-español narra ahora los pasos de Miguel de Unamuno durante el conflicto que dividió a España entre 1936 y 1939, la Guerra Civil. Junto al actor Karra Elejalde, completan el reparto Eduard Fernández, Santi Prego, Nathalie Poza, Patricia López o Luis Zahera.

'Joker': 27 de septiembre

A nivel internacional es quizá la más esperada de estos meses. Esto se debe, entre otras cosas, a que ha recibido el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y a que ha recibido numerosos halagos de la crítica.

Se han visto tantas versiones de este carismático personaje que parece difícil sorprender. Sin embargo, parece que Joaquin Phoenix lo ha logrado. La historia del Joker es la de Arthur Fleck, un hombre ignorado por la sociedad. Envuelto en trágicos sucesos, su visión del mundo se distorsiona y acaba siendo un brillante criminal.

'El crack cero': 4 de octubre

El crack cero es la precuela de El crack, que cuenta de nuevo las investigaciones del detective Germán Areta en los convulsos años de la Transición Española. Son Miguel Ángel Muñoz, Carlos Santos, Cayetana Guillén Cuervo, Macarena Gómez, Pedro Casablanc o Luisa Gavasa, entre otros, los que darán voz a este nuevo filme de José Luis Garci.

'Día de lluvia en Nueva York': 11 de octubre

Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gómez, Jude Law, Annaleigh Ashford, Rebecca Hall y Diego Luna son parte del elenco que dará vida a la nueva creación del cineasta estadounidense Woody Allen.

Día de lluvia en Nueva York trata sobre dos jóvenes (Timothée Chalamet y Selena Gómez) que llegan a Nueva York durante un fin de semana donde se topan con el mal tiempo y una serie de aventuras, de ahí ese A Rainy Day in New York (en inglés). Una de las tramas la protagoniza un hombre mayor al que da rostro Jude Law, que tiene una relación con una chica más joven, a la que da vida Elle Fanning.

'Diecisiete': 18 de octubre

Sin duda es un buen momento para el cine español. Diecisietees la última película de Daniel Sánchez Arévalo, deja de lado a actores fetiche como Raúl Arévalo, Quim Gutiérrez, Antonio de la Torre o Inma Cuesta, pero da voz a nuevos rostros como el de Biel Montoro (ya visto en Superlópez, Blue Rai o Mira lo que has hecho), y Nacho Sánchez, premio Unión de Actores a Mejor actor revelación por La Piedra Oscura, que debutará en este largometraje.

'Doctor sueño': 31 de octubre

Ewan McGregor es Danny Torrace, un hombre traumatizado y con problemas de ira y alcoholismo. Es un reflejo de su propio padre, que cuando tiene sus habilidades psíquicas de vuelta, contacta con una niña, Abra Stone, a la que debe de rescatar de un grupo de viajeros que se alimentan de niños.

'Adiós': 8 de noviembre

Adiós es la nueva película de Paco Cabezas protagonizada por Mario Casas. Trata sobre un preso que recibe un permiso para salir de prisión por la comunión de su hija. La fiesta acabará convirtiéndose en una tragedia.

Mario Casas estará acompañado de Ruth Díaz, Natalia de Molina y Carlos Bardem.

'Le Mans 66': 15 de noviembre

Juntar a Matt Damon y a Christian Bale en una misma cinta es algo extraordinario. Estos dos actores, de los más aclamados de Hollywood, vuelven a la gran pantalla con este filme sobre el visionario utomovilístico Carroll Shelby y su conductor británico Ken Miles. Estos deben construir un coche para derrocar a Ferrari en el Campeonato del Mundo de Le Mans de 1966.

'Madre': 15 de noviembre

Se trata de la continuación del corto con el mismo nombre, que ya ha sido galardonado en los premios Goya o reconocido en los prestigiosos Oscar. Además, la actriz principal del largometraje, Marta Nieto, ha recibido el León de Venecia como Mejor actriz de la categoría Horizontes.

Este filme lo protagoniza Elena, una mujer que perdió a su hijo Iván, de seis años, en una playa francesa. La madre vive en esa playa y la cinta narra cómo empieza a salir del túnel en el que ha estado anclada.

La hija del ladrón: 29 de noviembre

Es otra de las más esperadas. Greta Fernández, Eduard Fernández, Àlex Monne y Frank Feys, entre otros, protagonizan la vida de Sara, de 22 años y con un bebé. Su padre, tras años de ausencia y al salir de la cárcel decide reaparecer en sus vidas.

Este largometraje es la ópera prima de Belén Funes y está inspirada en la historia del premiado corto Sara a la fuga.

El oficial y el espía: 13 de diciembre

El último filme del polémico Roman Polanski cuenta la vida del capitán francés Alfred Dreyfus en 1894, un joven oficial judío acusado de traición por espiar para Alemania y condenado a cadena perpetua en la Isla del Diablo, en la Guayana Francesa.

Polanski fue uno de los protagonistas del Festival de Venecia. El pasado viernes se presentó esta cinta, J'accuse (nombre original) y, a pesar de que la Mostra se viese enturbiada por su presencia y la condena que cae sobre él por la violación a una niña de 13 años, la proyección fue una de las más aplaudidas del certamen.