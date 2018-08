El Teatro Infanta Isabel de Madrid reabre sus puertas

El Teatro Infanta Isabel reabre sus puertas tras los meses de verano con nueva gestión, mismo nombre y nuevo proyecto, que incluirá en su programación obras como 'La Ternura' de Alfredo Sanzol, 'Pagagnini' de Yllana y las despedidas definitivas de 'El Cavernícola' y 'Espinete no Existe'.

Después de dos temporadas en el Teatro de La Abadía y de una gira por las principales ciudades del país, regresa a Madrid esta comedía, que se podrá ver a partir del 5 de septiembre en el Teatro Infanta Isabel. Paco Déniz, Elena González, Natalia Hernández, Javier Lara, Juan Antonio Lumbreras y Eva Trancón protagonizan esta comedia romántica de aventuras.

Las obras

'La Ternura' cuenta la historia de una reina algo maga y sus dos hijas princesas que viajan en la Armada Invencible obligadas por Felipe II a casarse en matrimonios de conveniencia con nobles ingleses una vez que se lograse con éxito la invasión de Inglaterra. La Reina Esmeralda odia a los hombres porque siempre han condicionado su vida y le han quitado la libertad, así que no está dispuesta a que sus hijas tenga el mismo destino que ella.

Cuando la Armada pasa cerca de una isla que La Reina considera desierta crea una tempestad que hunde el barco en el que viajan. Su plan es quedarse a vivir en esa isla con sus hijas para no volver a ver un hombre en su vida. El problema es que eligen una isla en la que desde hace veinte años viven un leñador con sus dos hijos que huyeron allí para no volver a ver una mujer en su vida. En cuanto la reina y las dos princesas descubren que no están solas se visten de hombres para protegerse. Y aquí comienzan las aventuras, los líos, los enamoramientos, y las confusiones.

Otros montajes confirmados son la despedida definitiva de 'El Cavernícola'. Nancho Novo se despide con esta décima y última temporada del monólogo representando 30 países, con ocho millones de espectadores. La función será los viernes y sábado a las 21 horas. Asimismo, 'Espinete no existe', de Eduardo Aldán dice adiós definitivamente con su temporada 12+1.

Asimismo, a través del virtuosismo de cuatro grandes músicos, 'Pagagnini' repasa algunos momentos cumbre de la música clásica fusionados con otros estilos musicales, "consiguiendo un divertido y sorprendente Des-Concierto". Se representarán el domingo a las 18 horas.

El Teatro Infanta Isabel, hasta ahora gestionado por el grupo Smedia, también acogerá 'Deforme Semanal', con Lucía Litjmaer e Isa Calderón. Se trata de un programa cultural y político presentado por "dos mujeres feministas y combativas, alejado de la perspectiva machirula reinante", subrayan desde el teatro.