'El reino' se corona en los Premios Goya 2019 con siete 'cabezones'

Y las quinielas se cumplieron y la corrupción política volvió a ser la protagonista. El thriller que narra las tramas que se hojean habitualmente en los periódicos dirigido por Rodrigo Sorogoyen, 'El reino', arrasó entre los nominados. El filme se ha hecho con siete galardones de los 13 a los que aspiraba en los Premios Goya 2019.

Así, la película protagonizada por Antonio de La Torre, termina una temporada de galardones por todo lo alto. Tras los Premios Forqué en el que De la Torre se llevó el reconocimiento a mejor actor y después de unos Feroz en los que la prensa otorgó al filme cinco premios, ahora ha arrasado en los Goya.

La película ha logrado hacerse con los premios a mejor dirección, mejor actor protagonista, mejor actor de reparto, mejor guion, mejor montaje, mejor música original y mejor sonido.

De la Torre se alza con el premio a mejor actor tras once nominaciones, después de conseguir el último reconocimiento de la Academia como mejor actor de reparto en el año 2006 por 'AzulOscuroCasiNegro'.

Ha habido otra película que ha logrado conquistar a la Academia, no solo por su historia, sino por la capacidad de trasladarla a la gran pantalla. 'Campeones', de Javier Fesser, narra la vida de un equipo de baloncesto formado por personas con discapacidad y cómo cambia la visión de alguien que vive envuelto en prejuicios. Ha sido elegida como la mejor película de este año.

Como uno de los filmes más taquilleros del pasado año -ha recaudado más de 19 millones de euros-, se ha hecho con dos reconocimientos. Pero su triunfo no queda ahí. Además de visibilizar la realidad de sus protagonistas, uno de sus actores ha dado una lección de humanidad en un mundo de cada vez más fachada. Jesús Vidal, que ha ganado el Goya a mejor actor revelación ha emocionado a todos los asistentes pidiendo más "inclusión, diversidad y visibilidad".

Hay que destacar una película que ha conseguido los mismos 'cabezones' que la de Fesser. 'La sombra de la ley', que ha pasado desapercibida en otros galardones, se ha hecho con tres premios Goya. Se ha llevado el reconocimiento a mejor dirección artística, a mejor dirección de fotografía y a mejor vestuario.

Dos Goya han sido para las películas 'Carmen y Lola' y 'Quién mató a Don Quijote'. La primera, además de ser transgresora por su historia -dos jóvenes gitanas que se enamoran-, lo ha sido en esta 33ª edición. Por primera vez en la historia de los premios de la Academia, tres mujeres optaban a mejor dirección novel, que ha sido para la creadora de esta historia, Arantxa Echevarría.

Echevarría ha subido a recoger el premio y ha ofrecido uno de los discursos más reivindicativos. La directora ha pedido que vean su película todos aquellos que "no son capaces de ponerse en la piel de una minoría, aquellos que no creen que es necesaria una ley de violencia de género, aquellos que opinan que el cambio de sexo no debería entrar en la sanidad pública". "Todos esos que vayan a ver una película de gitanas lesbianas", ha añadido.

Por su parte, la que ya ha triunfado entre la crítica estadounidense, el filme mexicano 'Roma', que ha cosechado 10 nominaciones, se ha hecho con el Goya a mejor película iberoamericana.

Discurso descafeinado y Màxim "el breve"

El discurso no ha sido tan ácido como en los Feroz, en los que meter el dedo en la llaga fue la tónica de la gala. Esta ha sido una reivindicación a favor del humor y de la libertad de expresión pero de una forma más descafeinada. Aún así, no se han olvidado de recordar una de las ausencias más destacables, la del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

El líder del Ejecutivo se ha excusado en que tenía un mitin en Zaragoza. "A esta hora su mitin es para convencidos", ha ironizado Buenafuente. "Si la gala se alarga, a lo mejor le da tiempo a llegar al presidente. Además tiene un avión y puede venir con su perro, todo son ventajas, ha señalado Abril mientras la cámara enfocaba a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

También ha habido espacio para la autocrítica. El exministro de Cultura del Gobierno de Sánchez que a penas ocupó su cargo durante una semana, Màxim Huerta, ha sido el primero. "No se preocupen que ya saben que yo soy breve", ha comenzado su intervención. "Viva el humor, viva la ironía, viva la cultura y viva el cine español", ha añadido para dar paso a una categoría que él mismo ha bromeado, no podía ser de otra forma, la de mejor cortometraje.

El talento de las voces femeninas

Uno de los momentos más especiales ha sido la actuación de Amaia Romero, Judit Neddermann y Rozalén, que han interpretado un tema de Manu Guix. Una versión íntima a la par que invitaba a levantarse de la butaca. Una actuación que, junto a la de Rosalía y su más que especial versión de 'Me quedo contigo' de Los Chunguitos, han demostrado el enorme talento que hay en la música española. Que las voces femeninas vienen pisando fuerte para cambiar las tornas de la industria.

Se han encargado de presentar el premio a mejor canción original, que se ha llevado Coque Malla, por 'Este es el momento', la banda sonora de 'Campeones'. "Gracias por meterme en esta maravillosa locura", ha agradecido el cantante.

Además, el premio a mejor música original ha sido para Olivier Arson, por 'El reino'.

Así se pone fin a una 33ª edición de los premios más importantes del cine nacional. Unos premios que han contado con la presencia de Pedro Almodóvar, Pedro Amenábar, Juan Antonio Bayona, Penélope Cruz y una ristra de artistas que plasman a la perfección las ganas por crear con sello español. Sin embargo, el mensaje claro, especialmente de la mano de sus conductores o de cómicos como David Broncano, Berto Romero y Raúl Pérez ha sido uno: "¿Por qué no dejamos en paz al humor?".