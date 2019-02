'El reino' y 'Campeones', las grandes favoritas de los Premios Goya 2019

Llega la cita más relevante del cine español. La gala de los Premios Goya 2019, que este año se celebra en Sevilla, está conducida por los actores y cómicos Silvia Abril y Andreu Buenafuente. Este año, al menos por las nominaciones que cosechan, parten como claras favoritas las películas de Rodrigo Sorogoyen, 'El reino', y 'Campeones', de Javier Fesser, con 13 y 11 nominaciones respectivamente.

La gala, que se retransmite en directo en La 1 de TVE y online a través de Youtube, contará a lo largo de la noche además de con la pareja que presentará los galardones, con números de todo tipo. Desde el humor de la mano de Berto Romero y David Broncano hasta el talento musical de Rosalía, Amaia Romero, Rozalén, Judit Neddermann y James Rodhes.

Sorogoyen insiste en que no por tener más nominaciones tiene que ser el favorito y lo cierto es que no se equivoca. Aunque podría pisarle los talones a la producción que mayor número tiene de 'cabezones' tiene de la historia, 'Mar adentro' de Alejandro Amenábar con 14, no siempre quien aspira a más galardones gana.

Ejemplo de ello es 'Átame', una película de Pedro Almodóvar que cosechó 15 nominaciones pero que se quedó sin ningún reconocimiento.

El compositor Alberto Iglesias ha sido el que mayor número de 'cabezones' se ha llevado en la historia de los Goya, ha ganado 10 galardones

No obstante, Almodóvar ha sido el más aclamado por la Academia, quien ha nominado al director en nueve ocasiones y que ha ganado dos. Asimismo, actrices de sus filmes, las conocidas como 'chicas Almodóvar' Carmen Maura y Verónica Forqué han sido las que más goyas se han llevado, cuatro.

Por su parte, Javier Bardem, uno de los rostros más internacionales del cine de este país ha logrado llevarse cinco 'cabezones'. Sin embargo, nadie ha conseguido superar a quien más reconocimientos ha ganado de la Academia, el compositor Alberto Iglesias, que ha ganado 10 estatuillas.

Ahora, habrá que esperar a que se entregue el galardón para conocer si, finalmente, 'El reino' cumple con las predicciones.

Lista de ganadores de los Premios Goya 2019:

(se irá actualizando según vaya avanzando la gala)