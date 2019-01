La banda sonora de 'El Gran Showman', el disco de mayor éxito a nivel mundial en 2018

La música acabó el pasado año con numerosos proyectos nacionales e internacionales. Sin embargo, hay quien terminó siendo el disco más reconocido del año a nivel mundial. La banda sonora de la película 'The Greatest Showman' ('El Gran Showman') concluyó 2018 como el disco de mayor éxito, de acuerdo con el estudio que cada año realiza la web United World Chart, publicado este martes. En este ranking se cuentan tanto las ventas como sus equivalentes en reproducciones digitales de las principales listas mundiales.

Los datos muestran que las canciones que dan forma al musical protagonizado por Hugh Jackman estrenado en España el 29 de diciembre de 2017 cuentan con más de 5,4 millones de unidades. Sin embargo, lejos ha quedado esta cifra del que logró este 'título' el anterior año. 'Divide', de Ed Sheeran, se hizo con más de nueve millones de copias (9.636.000 en total).

Pero ni el filme de Michael Gracey ni el cantante y compositor británico han desbancado a la reina de esta lista. Adele, con su álbum de 2015, '25', que publicó después de tomarse tres años de descanso, logró en ese año casi 15 millones de copias (14.970.000). Un año después, volvió a recuperar la primera posición de la lista con 4.668.000. Con este trabajo, la británica logró el primer puesto en la mayoría de los mercados principales.

El género urbano gana posiciones en las listas mundiales

Si se habla de bandas sonoras, la película de Disney 'Frozen', que indudablemente fue sensación en 2013, consiguió más de siete millones de copias y reproducciones ese año. Por lo que, si se comparan los datos con los de años anteriores, lo cierto es que las cifras no son tan destacadas.

Género urbano

Los artistas que ocupan la mayoría de los puestos de la lista son una muestra de que la cultura musical está cambiando en todo el mundo. Lejos de los artistas comerciales de pop, el género urbano gana posiciones en las listas mundiales.

A 'The Greatest Showman' le siguen álbumes como 'Scorpion', del rapero canadiense Drake, en segunda posición con 4,2 millones de unidades en todo el mundo; y 'Beerbongs & Bentleys', del también músico de hip hop Post Malone, con casi 4 millones (3.990.000). En quinta posición está XXXTentacion, un rapero al que también han favorecido las polémicas que le envuelven para conseguir adeptos. Este año se ha hecho con 2,7 millones de unidades.

Tras XXXTentation se encuentras nombres como el del estodounidense Travis Scott con su 'Astroworld' o Cardi B con 'Invasion of Privacy', ambos del mismo género -sexto y novena en la lista de United World Chart-.

Eminem se sitúa undécimo en la lista con dos millones de copias y su décimo trabajo de estudio, 'Kamikaze'. Un puesto nada despreciable para el rapero y cantante de hip hop. 'Stony', también de Post Malone; 'Culture II', de Migos; '17' también de XXXTentacion; o la banda sonora de 'Black Panther', interpretada por el también rapero Kendrick Lamar; son solo algunos de los ejemplos.

Según el estudio, también hay un fenómeno que ha irrumpido con mucha fuerza en las listas, la música coreana. 'Love Yourself ? 'Tear' ' de la banda BTS (Bangtan Boys) se encuentra en séptimo lugar, con 2,2 millones de unidades.

Otras bandas sonoras

No obstante, ni el filme de Jackman ni la de Marvel fueron las únicas películas que se encuentran entre los discos más relevantes del pasado año a nivel mundial. Dentro de los 10 primeros se encuentra la banda sonora de 'A star is born' protagonizada por la cantante y actriz Lady Gaga y el actor Bradley Cooper -en octavo lugar con 2,2 millones-.

En el puesto 26, por su parte, está la de 'Bohemian Rhapsody', un tema que se ha convertido en el más escuchado de la Historia gracias al reciente estreno del biopic de la banda Queen. En este caso, la banda sonora ha logrado 1.329.000 de unidades. 'Mamma Mia! Here We Go Again!', también se encuentra entre los 40 discos más relevantes.