Donald Trump quiere cortar todo tipo de ayudas a General Motors por el cierre de las plantas en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recriminado al gigante automovilístico General Motors (GM) que haya decidido cerrar varias de sus plantas en el país y no en lugares como México y China. "Muy decepcionado con General Motors y su CEO (directora ejecutiva), Mary Barra, por cerrar plantas en Ohio, Michigan y Maryland. Nada está siendo cerrado en México y China. ¡EE.UU. salvó a General Motors y estas son las gracias que recibimos!", dijo Trump en un hilo en Twitter que recoge Efe.

Very disappointed with General Motors and their CEO, Mary Barra, for closing plants in Ohio, Michigan and Maryland. Nothing being closed in Mexico & China. The U.S. saved General Motors, and this is the THANKS we get! We are now looking at cutting all @GM subsidies, including....