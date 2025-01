Qué significa GOTDIT: la tendencia que se extiende entre la Generación Z

Los hábitos y la manera de solucionar los problemas ha cambiado entre los jóvenes. La educación ha cambiado, y con ella el día a día de la Generación Z. Este grupo, de lo más numeroso en la sociedad -en Estados Unidos conforma un 20% de su población- se relaciona y comunica de forma distinta a sus padres, madres y abuelos. Y lo mismo ocurre con la forma en que llevan a cabo las pequeñas tareas diarias. Así gana fuerza la tendencia GOTDIT entre los nacidos entre 1997 y 2012.

Las siglas GOTDIT responden a la frase en inglés 'Get Others To Do It', que en español se traduce en 'dejar que otros lo hagan'. Esta filosofía ha hecho que los jóvenes muestren menos interés que anteriores generaciones en sectores como el bricolaje del hogar, y que gestos tan sencillos como cambiar una bombilla o comprobar el estado del vehículo queden fuera de su alcance. Más allá de gustos y preferencias, puede que esto entrañe ciertos riesgos: es posible que los jóvenes no estén suficientemente formados o tengan los conocimientos suficientes para afrontar situaciones de lo más habituales.

La tendencia GOTDIT afecta a la Generación Z

El diario The Times ha sido el encargado de publicar los datos que hacen evidente el problema: la Generación Z está perdiendo la habilidad de realizar pequeñas reparaciones en sus vehículos y hogares. Algunos apuntan a la sobreprotección de la juventud, y otros a los numerosos recursos que tienen para poder solventar estas situaciones sin mayores esfuerzos. Sea cual sea el motivo, el 21% de los jóvenes de entre 18 y 27 años no es capaz de cambiar una bombilla o inflar un neumático.

Así, la cantidad de dinero que esta generación invierte en profesionales capaces de solucionar estos problemas aumenta: asciende a 1.500 euros anuales. Aún así, esta no es su primera opción, sino acudir a sus padres en busca de ayuda. Los responsables del estudio ponen el foco en la educación dada por los padres y ponen en valor la confianza e imagen que esta genera sobre sus hijos. La autopercepción que ellos tienen sobre sí mismos es clave para que se animen a realizar estas reparaciones.

"Desanimó a mucha gente y les quitó la confianza, así que decidieron que no valía la pena intentarlo", aseguran desde Halfords. "Esto significa que los padres dejaron de enseñar a sus hijos, por lo que surgió una generación que prefiere optar por la ayuda profesional". Pero van más allá. Entre los encuestados, el 11% afirma no verse capaz para colgar un cuadro en la pared, y un 30% no sabe distinguir un destornillados de cabeza plana.

Cambios en la educación

Más allá de culpar a los jóvenes por sus escasos conocimientos en este tipo de ámbitos, quizá es necesario poner el foco en la educación. Además de cuestionar la forma de abordar estos temas en casa, algunos hablan de la necesidad de introducir una clase o asignatura en la que se hable de cómo realizar reparaciones básicas y afrontar situaciones de emergencia, como experimentar una avería en plena autopista. Así, el 57% de los encuestados tampoco sabe cómo inflar una rueda del coche.

En España, todo esto puede verse agravado por la elevada edad media para independizarse: ya supera los 30 años. Esto significa que los jóvenes se ven protegidos por sus padres y familias hasta altas edades. A su vez, el elevado coste de sacarse el carnet de conducir o hacerse con un vehículo hace que muchos de ellos opten por utilizar el transporte público y no se vean obligados o en la necesidad de adquirir conocimiento de automoción o bricolaje del hogar.