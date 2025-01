España lo ha vuelto a hacer: vuelve a romper el récord de trasplantes de órganos, y se posiciona como líder indiscutible en todo el mundo por 33 años consecutivos. Durante el año 2024 se realizaron 6.464 trasplantes, entre los que destaca el trasplante de pulmón, aunque este no es el más demandado, sino el de riñón. Y es sencillo hacerse una pregunta: ¿por qué España es líder en este tipo de operaciones de manera tan rotunda? Son varios los factores que pueden dar respuesta a esta cuestión.

Aunque España destaca en este ámbito de forma indiscutible, en muchos países la solidaridad y conciencia sobre la necesidad de colaborar para mejorar el sistema sanitario y ayudar a pacientes y enfermos también aumenta. Estados Unidos es el segundo estado del globo donde se producen más trasplantes de órganos, seguido de Italia, Francia, Suecia y Reino Unido. Los avances en las técnicas médicas son parte fundamental de las buenas noticias, pero hay otros aspectos que son clave en el liderazgo de España.

Por qué España es líder en trasplantes

Tal y como informa la Organización Nacional de Trasplantes -ONT-, "todos somos considerados donantes si en vida no hemos expresado lo contrario". Así lo dicta la Ley de Trasplantes 30/1979 de 27 de octubre, aunque todo aquel que no quiera hacerlo también puede negarse: basta con acercarse a la notaría pública más cercana para ingresar a la lista de No Donantes. No obstante, el hecho de que por defecto sí se vaya a realizar la donación es uno de los aspectos fundamentales que coloca a España a la cabeza de la lista mundial.

Tal y como informan expertos de la salud a Vozpopuli, lo más frecuente es que los trasplantes provengan de personas ya fallecidas. De forma general, se suele preguntar "a familiares o allegados sobre la voluntad del fallecido respecto a la donación", ya que "se asume que estos no contradirán los deseos de su ser querido", afirma la ONT. Pero esta no es la única forma de colaborar en esta labor. La ONT afirma que "La donación de vivos es posible si se cumplen las condiciones y requisitos establecidos por la Ley", como la mayoría de edad, además de contar con un buen estado de salud físico y mental.

Motivos del liderazo

Además de apoyarse en la Ley de Trasplantes, las cifras también se deben a otros motivos. La donación en asistolia -una vez el corazón ha dejado de latir- es una de ellas. Consiste en el uso de órganos provenientes de pacientes con graves daños cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, cardiacas o respiratorias en fase terminal. Tan solo 25 países realizan esta práctica en todo el mundo, y solo España ha conseguido hacer todas estas operaciones con éxito el pasado 2024.

El derecho a la eutanasia es otro factor que también ayuda a España a aumentar los trasplantes de órganos. Son muchos los países en los que esta práctica continúa siendo ilegal, como Rusia o Kenya, así como en la mayor parte de África y países como Arabia Saudí, Guatamala u Honduras. Mientras, en nuestro país 154 personas tomaron esta decisión, algo que posibilitó hacer un trasplante a 442 pacientes. Así, Cantabria ha sido la comunidad donde se han realizado más operaciones de este tipo, seguida de Navarra, Murcia y Extremadura, todas con más de 60 donantes por millón de población.