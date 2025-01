'Single shaming': aprende a tomarte con humor cuando alguien te pregunta por qué estás soltero

Estar soltero es una situación que muchos eligen y que a otros quizá les gustaría cambiar. Aprender a vivir la propia soltería cuando has tenido pareja durante un tiempo largo, requiere paciencia y conocerte a ti mismo. Para muchos no es fácil aprender a convivir con la soltería y siempre quieren tener pareja, pero otros disfrutan de esos momentos con ellos mismos, con amigos o familia sin necesidad de tener una relación sentimental estable.

El ‘single shaming’, ese fenómeno por el que muchas personas asumen que la gente sin pareja no tiene una vida completa y lo ponen en duda, sigue a la orden del día y puede verse reforzado en épocas clave del año dónde los encuentros de todo tipo, pero sobre todo los amorosos, cobran más peso que nunca, como el Día de San Valentín. Es posible que este tipo de reuniones a su vez puedan ser estresantes para aquellos que, efectivamente, no tienen o incluso no quieren tener una relación de pareja.

La app de citas Bumble ha detectado que las personas solteras en España, sobre todo las mujeres, siguen sintiendo una presión constante para alcanzar los plazos tradicionales de las relaciones y esa presión puede ser realmente desagradable. Concretamente, de cara a 2024, este hecho hacía que una de cada ocho (16 por ciento) personas evitaran a esos amigos y familiares que les hacían sentir ‘single shaming’. Preguntas del tipo: “¿qué haces todavía soltero?” o expresiones como “se te va a pasar el arroz”, son tan antiguas y tan machistas en muchos casos que deberíamos desterrarlas definitivamente de nuestras conversaciones.

Con esta presión como motivación, las personas solteras en España están rechazando, de una forma activa, los plazos pre impuestos de sus relaciones de pareja. Esto ocurre sobre todo entre las mujeres con cuatro de cada 10 (un 39 por ciento) el año pasado admitiendo que ya no se centran en adherirse a los plazos e hitos tradicionales. Alicia González, psicóloga experta en relaciones y colaboradora en Bumble, comenta que “en tan solo unos años ha habido un cambio tan drástico de vida, de necesidades y de temporalidades que ha forzado la convivencia entre (mínimo) dos generaciones completamente distintas”.

Estar soltero puede ser una etapa maravillosa. Foto: Pixabay.

La psicóloga añade que “hoy en día es casi impensable, en la mayoría de sociedades occidentales y modernas, tener un hijo a los 21 años, independizarse, casarse o tener una vivienda en propiedad. Al juntarnos en comidas a las que quizá acudimos por compromiso familiar o por evitar disputas con nuestros más allegados, es muy importante comprender que, en el caso de escuchar esa crítica, prejuicio, sarcasmo o ironía respecto a nuestra soltería, hablan desde su realidad teñida de una época que ya no existe”.

Todo esto es también una cuestión de educación y en muchos casos, aunque no siempre, de edad. Parece que los padres o abuelos siempre quieren que se tenga una vida estable o lo que ellos consideraban en sus tiempos que era una vida estable. Pero los tiempos han cambiado y ahora debemos pelear por la libertad de tener una vida plena, feliz y satisfactoria sin seguir los cánones tradicionales e incluso siendo soltero por el tiempo que cada uno quiera.

Planta cara al 'single shaming'

De cara a afrontar este fenómeno, la experta comparte con nosotros cómo hacer frente a las preguntas de tu familia y amigos sobre tu vida amorosa y, por qué no, seguir celebrando la soltería. Aunque antes de lanzarnos a ello, una pequeña reflexión: “Hay una cosa importantísima a tener en cuenta, y es la siguiente: si la persona que tiende a hacernos comentarios o preguntas como las que leeréis a continuación es alguien a quien véis una o dos veces al año, que no es tolerante ni flexible... ¿vale la pena exponerse y consumir energía? Quizá lo necesitamos, y poner ese límite será una maravillosa manera de cuidar nuestra autoestima e identidad, pero si no, economiza tu energía”, agrega Alicia González.

1. Primera pregunta: “¿Estás viendo a alguien?”

Si te sientes cómodo respondiendo está genial que lo hagas. Si, por el contrario, no tienes ganas de desvelar detalles sobre tu vida amorosa, no temas responder sin tapujos. Comunica de manera sincera cómo te sientes respecto a ello.

“En el caso de que no te apetezca dar información sobre tu situación pero sí quieras poner un límite: Gracias por preguntar, pero me encantaría centrarme en la familia hoy. Recuerda que estas personas pueden tender a seguir preguntando. Aquí te presento una gran técnica: EL DISCO RAYADO. Sigue respondiendo lo mismo, es decir, sin dar nueva información, a todas sus preguntas”, apunta la psicóloga.

Estar soltero es una buena manera de conocerte mejor a ti mismo. Foto: Pixabay.

2. Segunda pregunta: “¿Cuando nos presentarás a tu pareja?”

En muchas ocasiones se puede dar por supuesto que sí estás en una relación o simplemente conociendo a alguien y puede ser cierto… o no. Es importante que recuerdes que no tienes que compartir nada que no quieras hacer. Si te resulta difícil o incómodo hablar de tu vida sentimental, no pasa nada por disimular un poco, no tienes que compartir que ayer tuviste una cita magnífica o defenderte diciendo lo genial que estás simplemente compartiendo la vida contigo.

En palabras de Alicia González, ‘’esta pregunta suele ser muy estratégica: cuando dan por hecho que la tienes no es porque realmente lo sepan sino porque sencillamente quieren comprobarlo a través de tu reacción. Hay muchísimas respuestas posibles ante esa pregunta, pero lo más importante es la respuesta emocional y corporal. La clave es mantener la calma”.

3. Tercera pregunta: “¿No te cansas de ir de flor en flor?”

Aunque ya de cara a 2024 para más de dos de cada tres (un 69 por ciento) personas españolas el sexo ya no era un tema tabú, seguimos sintiéndonos expuestos a este tipo de preguntas que cuestionan nuestra libertad, y con razón, ya que no deberíamos dar explicaciones sobre nuestras decisiones. En lo que respecta a las relaciones, cada vez son más los que abordan la intimidad y las citas de forma abierta y exploratoria, pero en ningún caso deberíamos vernos obligados a validar nuestra vida íntima con la familia o amigos, ni nuestra decisión de salir con varias personas para conocer mejor lo que queremos.