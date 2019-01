El padre de Julen: "Tenemos la esperanza de que nuestro hijo salga vivo"

Durante la mañana de este miércoles, apenas unas horas después de que se confirmase que los equipos de rescate habían hallado pelo de Julen, que se cayó en un pozo el pasado domingo en Totalán (Málaga), el padre del pequeño, Jose Rosselló ha hecho su primera aparición pública ante los medios. Intervención que ha hecho acompañado del progenitor de Mariluz Cortés, la niña asesinada hace una década en Huelva.

El padre de Julen ha querido aprovechar la breve rueda de prensa a pie de calle para dar las gracias por el apoyo recibido, a las empresas que se han prestado para trabajar junto a los equipos de rescate, así como a la Guardia Civil, de quien asegura que "nunca he puesto una queja de ellos". Puntualiza, además: "Si me he quejado de algo ha sido de que no han tenido medios al principio".

Respecto a las últimas noticias sobre Julen que cotejaban, mediante el ADN, que el pelo encontrado pertenecía al pequeño, Rosselló ha dicho que: "Estoy viendo un poco de luz porque estoy viendo que están avanzando".

"Sé que están trabajando sin parar"

José Rosselló ha querido insistir en que no tiene "ninguna queja" con la Guardia Civil. "Sé que están trabajando sin parar", ha reconocido, en relación, sobre todo a las declaraciones que se hicieron públicas durante el pasado martes.

Además, ha dicho que tanto él como su mujer "están rotos", pero que guardan la "esperanza" ya que tienen un "ángel que va ayudar a que salga vivo".

Plazo de 24-48 horas

"Están viniendo medios y mucho más profesionales", ha explicado el padre de Julen respecto al plazo de 24-48 horas que han dado los equipos de rescate. "Lo único que sabemos es lo de esta mañana. Para muchos, a lo mejor es una sorpresa, para nosotros, por desgracia no, porque lo sabemos desde un primer momento.", añade.

Ha incidido, también, en que ahora tienen la maquinaria que no tuvieron en un primer momento. Rosselló ha expresado que, pese a que todo sucedió el domingo, "parece que llevamos aquí meses".

"No paremos hasta sacar a mi niño"

Por último, el padre de Julen ha vuelto a agradecer el apoyo y a insistir en que no cesar en ningún esfuerzo. "No paremos hasta sacar mi niño de donde está". Por último, Rosselló ha reconocido que "lo único que me da fuerza es saber que voy a ver a mi hijo con vida".