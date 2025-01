La ministra de Turismo de Perú: "Las nuevas rutas con Barcelona incrementarán la llegada de turistas"

Perú es, junto con Portugal y China, uno de los países más buscados por los españoles para viajar este año, según un informe de Booking.com. En concreto, es un destino elegido por su biodiversidad, la riqueza de su cultura ancestral y su gastronomía reconocida a nivel mundial. Lugares icónicos como Machu Picchu y Cuzco son el epicentro del interés, especialmente para aquellos que buscan experiencias auténticas en contacto con la naturaleza.



Salineras de Maras, ubicadas a 50 kilómetros de Cuzco | Foto: @Trailer Films / PROMPERÚ



Pero no solo eso, en 2024 Perú recibió más de 3,2 millones de turistas, un 29% más que el año anterior, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del país. Chile ha sido el principal emisor de turistas, con 700.000 visitantes, seguido de Estados Unidos con 604.000. Si a esto se le suma que el país ha sido también elegido como mejor destino culinario por duodécima vez por los World Travel Awards (WTA), Perú se convierte en uno de los destinos más deseados para visitar.



De todo ello hablamos con Úrsula Desilú León, ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú que estos días ha estado en Madrid con motivo de Fitur.



Machu Picchu | Foto: Susana Crespo



Pregunta: ¿Por qué considera que Perú es uno de los destinos más buscados por los españoles?



Respuesta: España es un aliado estratégico para el turismo de nuestro país. En 2024, recibimos más de 138.000 visitantes españoles, un crecimiento importante. Básicamente, el 92% de los españoles que han ido al país han participado en actividades culturales; un 67% han participado en actividades de naturaleza como visitas a áreas y reservas naturales, paseo por ríos y lagunas, pero también hay un grupo importante que ha hecho turismo de aventura. Esto refleja que el turista que viaja a nuestro país no realiza solo una actividad sino diversas.



Bote en el Parque Nacional del Manu Foto: @Trailer Films / PROMPERÚ



Perú no solamente es riqueza cultural y patrimonio cultural, una parte de la cultura que nos une mucho con el pueblo español, sino también es turismo de aventura. En realidad tenemos playas, costa, selva y una Amazonía impresionante donde los turistas pueden recorrer los ríos y pueden estar en contacto con la naturaleza.



P: A nivel general, ¿por qué considera que está aumentando el turismo en el país?



R: Estamos enfocados en recuperar las cifras que teníamos en prepandemia. En 2019 tuvimos aproximadamente 4,4 millones de turistas internacionales y el año pasado cerramos con aproximadamente 3,4 millones. Este 2025, con las diversas estrategias que estamos desarrollando, vamos a poder contar con la llegada de más turistas.



Mujer peruana con el traje tradicional conocido como 'pollera' en Pisac, Cuzco



Adicionalmente, este año vamos a inaugurar el aeropuerto internacional Jorge Chávez, mucho más grande, tecnológico y adaptado a las nuevas necesidades para poder recibir mayor cantidad de rutas. En el caso de España, tenemos actualmente 31 vuelos semanales, vuelos que van de Madrid a Lima y estamos en conversaciones para implementar con algunas aerolíneas la ruta Barcelona-Lima, lo que va a atraer más turistas porque la conectividad es parte de la decisión de un turista para elegir un país como destino turístico.



P: Perú se ha alzado con el premio FITUR 4all, como destino internacional inclusivo gracias a su enfoque integral y sostenible en la accesibilidad turística. ¿Qué supone este reconocimiento?



R: Este premio nos compromete aún más a seguir desarrollando esta estrategia en todos los destinos turísticos para que puedan ser accesibles para todo el mundo. Tenemos patrimonio cultural y ciudadelas en las cuales hemos transformado la experiencia para que pueda ser mucho más cercana para todos los visitantes.



Edificio piramidal mayor de la ciudad sagrada de Caral | FOTO: @Trailer Films / PROMPERÚ



P: Otro de los puntos fuertes de Perú es la gastronomía. ¿Qué destacarías de la cocina del país?



R: Nos está posicionando en el mundo. Tenemos una oferta gastronómica impresionante y aunque muchos asocian a Perú con el ceviche o con el lomo saltado, tenemos muchísimos platos emblemáticos. Próximamente vamos a internacionalizar nuestra feria gastronómica emblemática que atrae a nuestros compatriotas para que se pueda disfrutar en otras partes del mundo. Uno de los destinos elegidos es Madrid.



Un plato de ceviche en un restaurante de Lima FOTO: Susana Crespo



Estarán invitados restaurantes peruanos reconocidos en España. Hay que recordar que aquí tenemos 500 restaurantes acreditados peruanos. Por ello, durante esta feria podremos contar con la participación de varios de ellos, así como con locales nuestros y espacios donde podremos dar a conocer parte de nuestra cultura, donde podrán ver danzas típicas y nuestra artesanía peruana.



P: ¿En cuántos días recomienda visitar Perú?



R: Normalmente se recomienda ir cinco días mínimo, aunque si se pueden alargar, lo recomendable son ocho días para poder, por lo menos, estar en destinos distintos como Cuzco o Arequipa y visitar sus lugares emblemáticos.



Arequipa FOTO: @Trailer Films / PROMPERÚ



P: Por último, ¿qué destinos no se puede perder un turista que visite Perú?



R: Dependiendo del gusto de cada uno. Si lo que quiere es tranquilidad y belleza natural, Amazonía o las playas del norte; si lo que quiere es cultura, recorrer una ciudadela emblemática o disfrutar de un patrimonio de la humanidad, Machu Picchu les recibirá con los brazos abiertos. La ciudadela de Chan Chan, Caral…si quiere un pueblo pequeño con encanto que vive de su cultura ancestral, Leymebamba o La Quinua en Ayacucho son hermosos y han sido recientemente reconocidos como pueblos con encanto. Realmente tenemos de todo para todo tipo de gustos y para todos los turistas.